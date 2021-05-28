Mais de 400 vagas de estágio abertas no ES com bolsas de até R$ 1,2 mil

O estágio é a porta de entrada dos estudantes no mercado de trabalho e, de acordo com o desempenho, é possível ser contratado no final. O superintendente executivo do CIEE-ES, Jossyl Cesar Nader, ressalta que o aprendizado para os futuros profissionais é grande e que as empresas saem ganhando com a chegada de novos estagiários.

“Uma das vantagens para as organizações é captação de talentos e a possibilidade de formação do profissional. A maioria dos estagiários está iniciando a vida profissional, por isso, é muito mais fácil para uma organização treiná-lo de acordo com seus processos e cultura do que um trabalhador já com experiência. As altas taxas de efetivação dos estagiários comprovam essa prática” ressalta.