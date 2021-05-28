Mais de 400 vagas de estágio abertas no ES com bolsas de até R$ 1,2 mil

O Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES) está com 414 vagas de estágio abertas para estudantes de vários cursos. A oferta é de 383 oportunidades para alunos de nível superior e 31 para os nível médio/técnico. As bolsas variam de R$ 500 a R$ 1.200, além de vale transporte e eventuais outros benefícios.
Os interessados podem fazer o cadastro no site da instituição. É importante lembrar que é necessário ter CPF próprio e estar matriculado e cursando alguma das modalidades.
O estágio é a porta de entrada dos estudantes no mercado de trabalho e, de acordo com o desempenho, é possível ser contratado no final. O superintendente executivo do CIEE-ES, Jossyl Cesar Nader, ressalta que o aprendizado para os futuros profissionais é grande e que as empresas saem ganhando com a chegada de novos estagiários.
“Uma das vantagens para as organizações é captação de talentos e a possibilidade de formação do profissional. A maioria dos estagiários está iniciando a vida profissional, por isso, é muito mais fácil para uma organização treiná-lo de acordo com seus processos e cultura do que um trabalhador já com experiência. As altas taxas de efetivação dos estagiários comprovam essa prática” ressalta.
CONFIRA AS VAGAS
Nível superior
- Administração (30)
- Ciências Contábeis (12)
- Pedagogia (300)
- Fisioterapia (1)
- Tecnologia em Gestão Comercial (4)
- Letras - Português (1)
- Arquitetura e Urbanismo (1)
- Engenharia Civil (3)
- Engenharia de Produção (3)
- Engenharia Elétrica (2)
- Engenharia Metalúrgica (1)
- Fotografia / Tecnologia em Fotografia (1)
- Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia em Marketing (2)
- Sistemas de Informação / Ciência da Computação (11)
- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software / Técnico em Programação de Jogos Digitais (11)
Ensino médio/técnico
- Ensino Médio / EJA (5)
- Técnico em Administração (15)
- Técnico em Logística (3)
- Técnico em Enfermagem (2)
- Técnico em Eletrotécnica / Técnico em Elétrica (3)
- Técnico em Informática / Técnico em Redes de Computadores (3)