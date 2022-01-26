Mais de 260 vagas de emprego abertas em supermercados do ES

Profissionais de vários níveis de escolaridade que estão à procura de uma oportunidade de emprego já podem se candidatar a uma das 266 vagas abertas em supermercados e atacarejos do Espírito Santo. Para se inscrever nos processos seletivos, basta o candidato observar o modelo de atendimento de cada estabelecimento.
O Maxxi Atacado, empresa do Grupo BIG e que vai funcionar no antigo Walmart, na Avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória, ainda tem 75 vagas disponíveis. As oportunidades são para as posições de auxiliar de estoque, repositor especializado, fiscal de caixa, operador de caixa, conferente, entre outras. A previsão é de que a loja seja inaugurada no primeiro semestre de 2022.
O Grupo Carone, das marcas Carone e Sempre Tem, oferece 88 postos de trabalho para as unidades da Grande Vitória. Repositor é o cargo com o maior número de postos, 34 ao todo. Há ainda chances para açougueiro, balconista, entre outras.
No Grupo Coutinho, das marcas Extrabom, Extra Plus e Atacado Vem, são 80 carreiras disponíveis. Há vagas para cargos como aprendiz, auxiliar de serviços gerais, operador de caixa e auxiliar de produção.
Profissionais também podem enviar o currículo para os supermercados Canguru (Serra), Faé (Vila Velha) e Casagrande (Linhares).
CONFIRA AS VAGAS
SUPERMERCADO CANGURU
- Vagas: 7
- Auxiliares de cozinha (2)
- Cozinheira (1)
- Açougueiro (1)
- Operador de caixa (1)
- Repositor (2)
EXTRABOM
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
- Vagas: 80
- Açougueiro
- Analista de treinamento e desenvolvimento
- Aprendiz
- Assistente fiscal
- Assistente de automação
- Auxiliar de produção
- Auxiliar de serviços gerais
- Embalador
- Encarregado de logística
- Estagiário de Compras
- Estagiário de Gestão Econômica
- Estagiário de Gestão de Resultados
- Estagiário de serviços compartilhados
- Estagiário de Sistemas
- Operador de caixa
- Operador de frios
CARONE
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site. Também é possível enviar o currículo para o e-mail: [email protected] ou ainda deixá-lo em uma das lojas.
- Vagas: 88
- Açougueiro (4)
- Balconista (20)
- Repositor (34)
- Fiscal controle patrimonial (16)
- Padeiro (4)
- AJ RM - atuação em depósito, carga e descarga de mercadoria (6)
- Pizzaiolo (4)
MAXXI ATACADO
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
- Vagas: 75
- Agente cartões e serviços (4)
- Aprovisionador (1)
- Auxiliar de perecíveis (7)
- Auxiliar de televendas (2)
- Fiscal de prevenção e perdas (9)
- Operador de caixa (20)
- Operador de empilhadeira (2)
- Repositor (29)
- Supervisor de cartões (1)
CASAGRANDE SUPERMERCADOS
- Vagas: 13 para Linhares
- Técnico de segurança do trabalho (1)
- Operador(a) de caixa (5)
- Balconista de açougue (2)
- Repositor de mercearia (2)
- Repositor de frios (2)
- Repositor de FLV (1)
SUPERMERCADO FAÉ
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: recrutamentosupermercadofae.com.br.
- Vagas: 3 para Vila Velha
- Fiscal de caixa
- Auxiliar de padaria
- Departamento pessoal