Justiça Federal do ES abre oportunidades de estágio em Linhares

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por meio da Escola da Magistratura Federal, vai abrir processo seletivo para a contratação de estagiários do curso de Direito. A oferta é de uma vaga para a Vara Federal de Linhares. Também haverá formação de cadastro de reserva.
O estudante terá direito a auxílio financeiro mensal de até R$ 800, incluídos nesse valor a bolsa e o auxílio-transporte. A carga horária será de 20 horas semanais. Clique aqui para ver o edital.
Para participar, é necessário estar cursando entre o 5º e o 9º período de Direito em instituição de ensino reconhecida pelo MEC, ter habilidade para criação e edição de textos no Word e coeficiente de rendimentos acima de sete (7,0).
As inscrições podem ser feitas de 28 de junho a 9 de julho. O candidato deve enviar a ficha preenchida e os documentos para o e-mail [email protected]. A ficha de inscrição está disponível na página da Justiça Federal, no campo EMARF - Escola da Magistratura Federal da 2ª Região (Curso: Direito).
As provas serão aplicadas em plataforma virtual no dia 15 de julho.