Justiça Federal abre vagas de estágio com bolsas de R$ 800

A Justiça Federal no Espírito Santo e a Escola da Magistratura Federal 2ª Região, por meio de seu Núcleo Regional de Vitória, estão com inscrições abertas para o processo seletivo de estudantes de Direito em Cachoeiro de Itapemirim, Vitória e Colatina. A seleção vai preencher 12 vagas, além de formar cadastro de reserva.
A bolsa é de R$ 800, incluídos nesse valor a bolsa e o auxílio-transporte. A jornada será de 20 horas semanais. Para participar, os candidatos precisam estar entre o 5º e 9º período do curso, ter habilidade para criação e edição de textos no Word e coeficiente de rendimentos acima de sete (7,0).
As inscrições para as vagas de Vitória e Cachoeiro de Itapemirim podem ser feitas até o dia 25 de junho, enquanto que para as de Colatina, no período de 21 de junho a 2 de julho de 2021. Os editais estão disponíveis no site da Justiça Federal, em "Estágios".
SAIBA MAIS
Vitória
Inscrições: Até 25 de junho. O candidato precisa enviar a ficha de inscrição preenchida e documentos para o e-mail [email protected]. Veja o Edital.
Pré-requisitos: Estar cursando do 5º ao 9º período do curso de Direito em uma das instituições de ensino conveniadas com a Justiça Federal do Espírito Santo, com coeficiente igual ou superior a sete (7,0), entre outros requisitos listados no edital.
Prova: Não haverá prova. A classificação se dará por coeficiente de rendimento, análise de currículos e entrevistas.
Vagas: cadastro de reserva.
Cachoeiro de Itapemirim
Inscrições: Até 25 de junho. O candidato precisa enviar a ficha de inscrição preenchida e documentos para o e-mail 01vfcr-[email protected].
Veja o edital.
Pré-requisitos: Estar cursando entre o 5º e o 9º períodos de Direito, em instituição de ensino reconhecida pelo MEC, ter habilidade para criação e edição de textos no Word e coeficiente de rendimentos acima de sete (7,0).
Prova: 30 de junho, em plataforma virtual.
Vagas: 8 e cadastro de reserva.
Colatina
Inscrições: De 21 de junho a 2 de julho de 2021, enviando ficha preenchida e documentos para o e-mail [email protected].
Veja o edital.
Pré-requisitos: Estar cursando entre o 5º e o 9º períodos de Direito, em instituição de ensino reconhecida pelo MEC, ter habilidade para criação e edição de textos no Word e coeficiente de rendimentos acima de sete (7,0).
Prova: 8 de julho, em plataforma virtual.
Vagas: 4 e cadastro de reserva.