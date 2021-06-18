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12 vagas

Justiça Federal abre vagas de estágio com bolsas de R$ 800

Oportunidades são para estudantes de Direito; eles poderão estagiar em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Colatina; carga horária é de 20 horas
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 jun 2021 às 11:02

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 11:02

Data: 09/12/2019 - ES - Vitória - Sede da Justiça Federal - Editoria: Politica - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Sede da Justiça Federal, em Vitória, tem vagas para estudantes de Direito Crédito: Ricardo Medeiros
A Justiça Federal no Espírito Santo e a Escola da Magistratura Federal 2ª Região, por meio de seu Núcleo Regional de Vitória, estão com inscrições abertas para o processo seletivo de estudantes de Direito em Cachoeiro de ItapemirimVitória e Colatina. A seleção vai preencher 12 vagas, além de formar cadastro de reserva.
A bolsa é de R$ 800, incluídos nesse valor a bolsa e o auxílio-transporte. A jornada será de 20 horas semanais. Para participar, os candidatos precisam estar entre o 5º e 9º período do curso, ter habilidade para criação e edição de textos no Word e coeficiente de rendimentos acima de sete (7,0).
As inscrições para as vagas de Vitória e Cachoeiro de Itapemirim podem ser feitas até o dia 25 de junho, enquanto que para as de Colatina, no período de 21 de junho a 2 de julho de 2021. Os editais estão disponíveis no site da Justiça Federal, em "Estágios".

SAIBA MAIS

Vitória

Inscrições: Até 25 de junho. O candidato precisa enviar a ficha de inscrição preenchida e documentos para o e-mail [email protected]Veja o Edital.
Pré-requisitos: Estar cursando do 5º ao 9º período do curso de Direito em uma das instituições de ensino conveniadas com a Justiça Federal do Espírito Santo, com coeficiente igual ou superior a sete (7,0), entre outros requisitos listados no edital.
Prova: Não haverá prova. A classificação se dará por coeficiente de rendimento, análise de currículos e entrevistas.
Vagas: cadastro de reserva.

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Cachoeiro de Itapemirim

Inscrições: Até 25 de junho. O candidato precisa enviar a ficha de inscrição preenchida e documentos para o e-mail 01vfcr-[email protected]. Veja o edital.
Pré-requisitos: Estar cursando entre o 5º e o 9º períodos de Direito, em instituição de ensino reconhecida pelo MEC, ter habilidade para criação e edição de textos no Word e coeficiente de rendimentos acima de sete (7,0).
Prova: 30 de junho, em plataforma virtual.
Vagas: 8 e cadastro de reserva.

Colatina

Inscrições: De 21 de junho a 2 de julho de 2021, enviando ficha preenchida e documentos para o e-mail [email protected]Veja o edital.
Pré-requisitos: Estar cursando entre o 5º e o 9º períodos de Direito, em instituição de ensino reconhecida pelo MEC, ter habilidade para criação e edição de textos no Word e coeficiente de rendimentos acima de sete (7,0).
Prova: 8 de julho, em plataforma virtual.
Vagas: 4 e cadastro de reserva.

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