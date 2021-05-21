Justiça Federal abre vaga de estágio em São Mateus com bolsa de R$ 800

O Tribunal Regional Federal da 2º Região (TRF2), por meio do Núcleo Regional de Vitória da Escola da Magistratura Regional Federal (Emarf), vai abrir processo seletivo de estagiários com bolsa de R$ 800. A oferta é de três vagas para Vara Federal de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, e a carga horária é de 20 horas semanais.
A seleção é aberta a estudantes de Direito que estejam cursando, na época da inscrição e da posse, entre o 5º e o 9º período, em universidade ou faculdade reconhecida pelo MEC; tenham habilidade para criação e edição de textos no Microsoft Word e tenham coeficiente de rendimento acima de 7,0.
Os interessados poderão se inscrever de 24 a 28 de maio, mediante ao preenchimento de ficha de inscrição, disponível no edital e seus anexos, que podem ser acessados em www.jfes.jus.br, no link Estágios. A ficha deve ser enviada para o e-mail: [email protected].
A prova on-line será realizada no dia 9 de junho, das 14 às 17h, pela plataforma virtual de educação a distância da Justiça Federal. Os candidatos farão prova discursiva, composta por duas questões nos conteúdos de direito administrativo, direito civil, direito constitucional, direito penal e processo civil.
O processo seletivo terá validade de um ano e poderá ser prorrogado por igual período.