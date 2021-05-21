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Prova no dia 9 de junho

Justiça Federal abre vaga de estágio em São Mateus com bolsa de R$ 800

Oferta é de três vagas para estudantes de Direito, que estejam entre o 5° e o 9° período do curso. Inscrições poderão ser feitas de 24 a 28 de maio

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 17:00

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 mai 2021 às 17:00
Data: 09/12/2019 - ES - Vitória - Sede da Justiça Federal - Editoria: Politica - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Justiça Federal contrata estagiários do curso de Direto Crédito: Ricardo Medeiros
O Tribunal Regional Federal da 2º Região (TRF2), por meio do Núcleo Regional de Vitória da Escola da Magistratura Regional Federal (Emarf), vai abrir processo seletivo de estagiários com bolsa de R$ 800. A oferta é de três vagas para Vara Federal de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, e a carga horária é de 20 horas semanais.
A seleção é aberta a estudantes de Direito que estejam cursando, na época da inscrição e da posse, entre o 5º e o 9º período, em universidade ou faculdade reconhecida pelo MEC; tenham habilidade para criação e edição de textos no Microsoft Word e tenham coeficiente de rendimento acima de 7,0.
Os interessados poderão se inscrever de 24 a 28 de maio, mediante ao preenchimento de ficha de inscrição, disponível no edital e seus anexos, que podem ser acessados em www.jfes.jus.br, no link Estágios. A ficha deve ser enviada para o e-mail: [email protected].
A prova on-line será realizada no dia 9 de junho, das 14 às 17h, pela plataforma virtual de educação a distância da Justiça Federal. Os candidatos farão prova discursiva, composta por duas questões nos conteúdos de direito administrativo, direito civil, direito constitucional, direito penal e processo civil.
O processo seletivo terá validade de um ano e poderá ser prorrogado por igual período.

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