Jovens com curso superior podem se inscrever em programa de líderes

Estão abertas as inscrições para os interessados em participar do Programa de Desenvolvimento de Lideranças do Ensina Brasil. Parte do movimento Teach For All, que está presente em 61 países, a organização tem o propósito de desenvolver jovens talentos para atuarem como líderes de impacto e capazes de resolver problemas complexos, como por exemplo, a falta de uma educação pública de qualidade para todos. Os interessados podem se inscrever pelo site.
Na 7ª edição do programa, serão centenas de vagas para os inscritos pré-selecionados, que tenham se formado entre dezembro de 2013 e janeiro de 2023 em cursos de licenciatura e bacharelado. Desde a primeira turma em 2017, mais de 600 jovens se formaram ou estão cursando o programa, que já teve mais de 68 mil inscritos desde a primeira edição, sendo numericamente mais concorrido do que o curso de medicina na USP.
“Nosso programa atrai jovens que poderiam fazer qualquer coisa da vida, mas escolhem colocar a mão na massa para trabalhar por um propósito: melhorar a educação no país. Acreditamos no poder coletivo das pessoas e no esforço compartilhado para que todos tenham uma educação de qualidade”, afirma a diretora-presidente e cofundadora do Ensina Brasil, Erica Butow.
Para se candidatar às vagas do programa não é necessário ter licenciatura ou experiências anteriores como professor. Após o processo de seleção, os pretendentes passam por quatro semanas de treinamentos diversos e, depois desse período, são encaminhados para cerca de 120 escolas localizadas em diversas cidades do país, onde o Ensina Brasil tem parceria com governos estaduais e municipais.
Ao todo, são mais de 930 horas de formação, durante os dois anos, visando a desenvolver competências como, por exemplo, resolução de problemas, criatividade e inovação, autoconhecimento, trabalho em rede e colaboração. São disponibilizadas diversas atividades como trilhas de formação, programa de mentoria, tutoria pedagógica, conversa com lideranças, plano de desenvolvimento individual (PDI), entre outros momentos presenciais ou virtuais.
Para os bacharéis, é oferecida a Licenciatura, com formação pedagógica em universidade credenciada pelo MEC, para que possam aperfeiçoar as práticas docentes. Há também um conjunto de formações voltados para o processo de transição, após os dois anos de Programa, pensando na continuidade do desenvolvimento dos participantes e na ampliação de suas oportunidades profissionais.
Critérios para participar do processo seletivo:
- Ser brasileiro(a) nato(a) ou naturalizado(a);
- Português fluente;
- Curso superior completo, de licenciatura ou bacharelado, concluído entre dezembro de 2013 e janeiro de 2023; (Caso já atue como professor das redes públicas de ensino em que o Ensina Brasil atua, o interessado poderá se inscrever com curso superior completo, nas modalidades licenciatura ou bacharelado, concluído entre dezembro de 2008 e janeiro de 2023);
- Diploma de graduação em licenciatura ou bacharelado reconhecido pelo MEC;
- Disponibilidade para participar da formação inicial com 2 módulos:
Dezembro de 2022: modelo remoto e on-line de formação, com carga horária média de 40 horas, com formações assíncronas e síncronas (em horário não comercial);
Janeiro de 2023: modelo remoto e on-line de formação, a partir de 4 de janeiro, com 120 horas estimadas de carga horária em formações predominantemente síncronas (em horário comercial) e assíncronas.
- Disponibilidade para participar do Programa de Desenvolvimento do Ensina Brasil imediatamente após o término do “Intensivão” e a tempo do início do semestre letivo de 2023, permanecendo pelo período de dois anos letivos. Normalmente, o início das aulas se dá em fevereiro, mas devido ao contexto da Covid-19, essa confirmação ocorrerá ao longo do segundo semestre de 2022.