Jovens com curso superior podem se inscrever em programa de líderes

Chances são para jovens recém-formados Crédito: Pixabay

Estão abertas as inscrições para os interessados em participar do Programa de Desenvolvimento de Lideranças do Ensina Brasil. Parte do movimento Teach For All, que está presente em 61 países, a organização tem o propósito de desenvolver jovens talentos para atuarem como líderes de impacto e capazes de resolver problemas complexos, como por exemplo, a falta de uma educação pública de qualidade para todos. Os interessados podem se inscrever pelo site

Na 7ª edição do programa, serão centenas de vagas para os inscritos pré-selecionados, que tenham se formado entre dezembro de 2013 e janeiro de 2023 em cursos de licenciatura e bacharelado. Desde a primeira turma em 2017, mais de 600 jovens se formaram ou estão cursando o programa, que já teve mais de 68 mil inscritos desde a primeira edição, sendo numericamente mais concorrido do que o curso de medicina na USP.

“Nosso programa atrai jovens que poderiam fazer qualquer coisa da vida, mas escolhem colocar a mão na massa para trabalhar por um propósito: melhorar a educação no país. Acreditamos no poder coletivo das pessoas e no esforço compartilhado para que todos tenham uma educação de qualidade”, afirma a diretora-presidente e cofundadora do Ensina Brasil, Erica Butow.

Para se candidatar às vagas do programa não é necessário ter licenciatura ou experiências anteriores como professor. Após o processo de seleção, os pretendentes passam por quatro semanas de treinamentos diversos e, depois desse período, são encaminhados para cerca de 120 escolas localizadas em diversas cidades do país, onde o Ensina Brasil tem parceria com governos estaduais e municipais.

Ao todo, são mais de 930 horas de formação, durante os dois anos, visando a desenvolver competências como, por exemplo, resolução de problemas, criatividade e inovação, autoconhecimento, trabalho em rede e colaboração. São disponibilizadas diversas atividades como trilhas de formação, programa de mentoria, tutoria pedagógica, conversa com lideranças, plano de desenvolvimento individual (PDI), entre outros momentos presenciais ou virtuais.

Para os bacharéis, é oferecida a Licenciatura, com formação pedagógica em universidade credenciada pelo MEC, para que possam aperfeiçoar as práticas docentes. Há também um conjunto de formações voltados para o processo de transição, após os dois anos de Programa, pensando na continuidade do desenvolvimento dos participantes e na ampliação de suas oportunidades profissionais.

Critérios para participar do processo seletivo: