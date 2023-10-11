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Meio Ambiente

Instituto Terra abre seleção para curso pós-técnico em restauração ecossistêmica

Podem participar do processo seletivo jovens de 18 a 22 anos, recém-formados no ensino técnico de áreas ambientais, podem se inscrever; selecionados vão receber bolsa de estudo, alojamento e alimentação

Publicado em 11 de Outubro de 2023 às 17:17

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 out 2023 às 17:17
Instituto Terra
Instituto Terra vai capacitar jovens Crédito: Facebook Instituto Terra
O Instituto Terra está com inscrições abertas para o curso pós-técnico do Núcleo de Estudos em Restauração Ecossistêmica (Nere). O processo seletivo é destinado a jovens de 18 a 22 anos, recém-formados no ensino técnico de áreas ambientais como Agropecuária, Agricultura, Florestal, Meio Ambiente e afins, que querem se tornar especialistas na restauração da Mata Atlântica.
Clique aqui para ler o edital. 
A qualificação tem duração de 11 meses e é totalmente gratuita. O Nere foi criado pelo instituto em 2005 e já formou 207 agentes em restauração ecossistêmica com formação prática e teórica para atuar na Bacia do Rio Doce. Clique aqui para saber mais detalhes.
De acordo com a entidade, 80% das aulas são práticas e os estudantes têm mais de 60% de empregabilidade no mercado de restauração e meio ambiente. Durante a formação, eles terão acesso a todas as vivências do processo completo de restauração ecossistêmica, que vai desde a coleta de sementes, passando pelos primeiros passos na produção de mudas nativas, até às técnicas mais avançadas de restauração.
Os interessados podem se inscrever até 6 de novembro, por meio do formulário. 
O processo seletivo para ingressar conta com cinco fases, sendo a primeira delas, a análise da inscrição, com a convocação dos estudantes a ser enviada via e-mail no dia 10 de novembro. As atividades estão marcadas para começar no dia 6 de fevereiro de 2024.
Os selecionados terão que morar na sede do Instituto Terra, que fica em Aimorés (MG). Os estudantes terão direito a alimentação e alojamento, além de um valor mensal de R$ 400 para ajuda de custo.

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