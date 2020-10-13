Instituto Jones lança edital para contratar bolsistas

Seleção de bolsistas para atuar em pesquisa de avaliação Crédito: Pixabay/ StartupStockPhotos

A pesquisa tem como objetivo fazer uma avaliação dos impactos sobre rendimento, desempenho, os quantitativos de aprovação, reprovação e abandono de alunos, de forma a produzir informação qualificada como suporte para a oferta de ensino pela Secretaria de Estado da Educação ( Sedu ).

neste link A seleção será feita em três etapas: análise de currículo, entrevista e análise de documentação. Os candidatos interessados devem se inscrever mediante preenchimento de ficha de inscrição on-line, disponibilizada

Os interessados podem se candidatar até o dia 18 de outubro de 2020.

De acordo com o edital, o processo seletivo não gera vínculo empregatício dos bolsistas com o IJSN, competindo apenas à instituição proporcionar suporte administrativo, técnico e humano para a realização da pesquisa.

O valor das bolsas varia de R$ 1,5 mil a R$ 2 mil. A carga horária será de 30 horas semanais, distribuídas, preferencialmente, em seis horas diárias. As bolsas terão duração de 10 meses. O início dos trabalhos está previsto para mês de dezembro de 2020.