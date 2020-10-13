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Trabalho em pesquisa

Instituto Jones lança edital para contratar bolsistas

Selecionados vão atuar na pesquisa de avaliação do programa Escola em Tempo Integral. Inscrições seguem até o próximo dia 18

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 16:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2020 às 16:58
estudo on-line
Seleção de bolsistas para atuar em pesquisa de avaliação Crédito: Pixabay/ StartupStockPhotos
O Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) lançou edital para contratação de bolsistas e os selecionados vão atuar na pesquisa de avaliação do programa Escola em Tempo Integral. Clique aqui para ver o edital
A pesquisa tem como objetivo fazer uma avaliação dos impactos sobre rendimento, desempenho, os quantitativos de aprovação, reprovação e abandono de alunos, de forma a produzir informação qualificada como suporte para a oferta de ensino pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu).
A seleção será feita em três etapas: análise de currículo, entrevista e análise de documentação. Os candidatos interessados devem se inscrever mediante preenchimento de ficha de inscrição on-line, disponibilizada neste link.
Os interessados podem se candidatar até o dia 18 de outubro de 2020.
De acordo com o edital, o processo seletivo não gera vínculo empregatício dos bolsistas com o IJSN, competindo apenas à instituição proporcionar suporte administrativo, técnico e humano para a realização da pesquisa.
O valor das bolsas varia de R$ 1,5 mil a R$ 2 mil. A carga horária será de 30 horas semanais, distribuídas, preferencialmente, em seis horas diárias. As bolsas terão duração de 10 meses. O início dos trabalhos está previsto para mês de dezembro de 2020.
Os candidatos precisam ter titulação de Mestre em Estatística, Matemática, Administração, Gestão Pública ou Economia; ou ter curso de graduação concluído em Estatística, Matemática, Ciência de Dados, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Psicologia, Pedagogia ou Administração.

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