Inscrições para programa de trainee da Samarco terminam nesta 5ª

O atendimento ocorre no endereço eletrônico do programa.
Os candidatos precisam ter se formado a partir de dezembro de 2019 ou em graduação com conclusão até março de 2022, disponibilidade para trabalhar presencialmente no local da vaga e nível avançado de inglês.
As oportunidades são para os seguintes cursos: Engenharias, Direito, Relações Internacionais, Sistema da Informação, Ciência da Computação, Química, Biologia, Geologia, Sociologia, entre outros.
A seleção contará com testes on-line em inglês e entrevistas com o objetivo de conhecer o perfil, habilidades e competências do candidato. O programa está previsto para começar em novembro deste ano e tem a duração de dois anos.
Os selecionados terão como benefícios o salário, além de Programa de Participação nos Resultados, vale-alimentação, vale-refeição, previdência privada, plano de saúde, seguro de vida, entre outros.