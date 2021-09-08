Inscrições para programa de trainee da Samarco terminam nesta 5ª

Planta de pelotização da Samarco, em Ubu, em Anchieta Crédito: Jefferson Rocio

As inscrições para o programa de trainee da Samarco podem ser feitas até esta quinta-feira, dia 9 de setembro de 2021. As vagas são destinadas a recém-formados em cursos de nível superior para atuar nas unidades de de Anchieta (ES) e Mariana (MG), além da sede administrativa em Belo Horizonte.

Os candidatos precisam ter se formado a partir de dezembro de 2019 ou em graduação com conclusão até março de 2022, disponibilidade para trabalhar presencialmente no local da vaga e nível avançado de inglês.

As oportunidades são para os seguintes cursos: Engenharias, Direito, Relações Internacionais, Sistema da Informação, Ciência da Computação, Química, Biologia, Geologia, Sociologia, entre outros.

A seleção contará com testes on-line em inglês e entrevistas com o objetivo de conhecer o perfil, habilidades e competências do candidato. O programa está previsto para começar em novembro deste ano e tem a duração de dois anos.