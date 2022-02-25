Inscrições para 40 mil vagas em cursos on-line terminam nesta sexta no ES

As inscrições para as 40 mil vagas disponíveis nos cursos on-line do Qualificar ES podem ser feitas até esta sexta-feira (25). Os interessados em aprender uma profissão sem sair de casa podem garantir a participação no site do programa. Serão permitidas duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos.
A carga horária é de 120 horas. A oferta é de 2,5 mil oportunidades para cada uma das 16 opções de cursos on-line:
- Assistente de Contabilidade
- Assistente de Tecnologia da Informação
- Auxiliar Administrativo
- Bolos e suas Variações
- Design de sobrancelhas
- Digital Influencers: Marketing de Influência
- Educação Especial e Inclusiva
- Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas
- Inglês Básico
- Inglês Intermediário
- Maquiagem
- Marketing Digital para o Seu Negócio
- Secretaria Escolar
- Segurança do Trabalho
- Tecnologias Educacionais
- Word e Excel
Os candidatos precisam ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula; ter acesso à internet; ter noções básicas de informática e de navegação na internet. Vale frisar que para cursos da área de saúde, a idade mínima é de 18 anos.
A lista dos aprovados será divulgada no dia 4 de março. Os candidatos serão selecionados conforme a ordem de inscrição, em ordem decrescente, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso.
As aulas serão liberadas a partir do dia 9 de março, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, que é disponibilizado dentro do site do programa: qualificar.es.gov.br. Os alunos precisam concluir todo o conteúdo até 20 de maio.
O candidato classificado só terá direito ao certificado do curso on-line de qualificação profissional se obtiver o aproveitamento de no mínimo 60% das aulas.