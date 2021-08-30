Inscrições para 11,2 mil vagas em cursos de graça no ES terminam nesta terça

Aula de costura oferecida pelo programa Qualificar ES Crédito: Freepik

Os interessados em aprender uma profissão para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria devem ficar atentos. O governo do Espírito Santo encerra nesta terça-feira (31) as inscrições para 11.218 vagas em cursos de qualificação gratuitos. A carga horária é de 120 horas.

Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos completos na data da matrícula; morar no município onde o curso será realizado, para o caso dos presenciais; ter acesso à internet para as aulas on-line; e ser alfabetizado. No caso dos cursos da área de saúde, a idade mínima necessária é de 18 anos.

As inscrições podem ser feitas, até as 23h59, no site do Qualificar ES . São permitidas duas inscrições por CPF em dois cursos distintos.

As oportunidades foram disponibilizadas em três editais. No primeiro (013/2021), estão previstas 5.098 chances em oito qualificações on-line. As aulas são para Maquiagem, Inglês Básico, Cuidador de Idosos, entre outras. A lista de selecionados será divulgada no dia 3 de setembro. As aulas começam no dia 10 de setembro e seguem até 22 de outubro.

As outras 6.120 vagas são para aulas presenciais destinadas a moradores de 40 municípios capixabas, sendo 4.550 oportunidades (014/2021) para ampla concorrência, em 46 cursos, e 1.570 chances (015/2021) exclusivas para mulheres de 37 cidades capixabas, em 23 opções.

Os candidatos serão selecionados de acordo com a ordem de inscrição, bairro prioritário e classificados em ordem decrescente, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno, por edital. Os resultados de todas as vagas serão divulgados no dia 20 de setembro no site do programa Qualificar ES. As aulas estão previstas para começar na última semana de setembro.

No final do curso, os participantes recebem um certificado. Quem fizer as aulas das áreas de beleza ou culinária recebe ainda ferramentas necessárias para exercer a atividade.