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Jovens talentos

Inscrições abertas para o programa de estágio técnico da Suzano

Também estão abertas oportunidades para estudantes no IEL e na Super Estágios, com bolsas podem chegar a R$ 1,2 mil

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 15:25

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 fev 2021 às 15:25
Sede da Suzano, em Aracruz
Fábrica da Suzano em Aracruz, no Norte do ES Crédito: Suzano/ Divulgação
Estão abertas as inscrições para o Plante o Futuro - Programa de Estágio Técnico da Suzano. Para participar, os candidatos devem ter formação no ensino técnico prevista a partir de abril de 2022.
A oferta é de 150 vagas, distribuídas por várias unidades da companhia, incluindo as do Espírito Santo, que ficam em Aracruz Cachoeiro de Itapemirim. O programa conta ainda com chances para o São Paulo (SP), Belém (PA), Fortaleza (CE) e Mucuri (BA).

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O prazo para participar terminaria no início do mês, mas foi prorrogado e a empresa ainda não definiu quando serão encerradas as inscrições.
Para se inscrever nas vagas de Aracruz, clique aqui. 
Para se inscrever nas vagas de Cachoeiro de Itapemirim, clique aqui.
Os estudantes vão atuar principalmente na área Operacional Industrial, que contempla as atividades de manutenção e produção. A Suzano busca candidatos que tenham 18 anos ou mais e estejam cursando nível técnico no período noturno em áreas prioritárias como Papel e Celulose, Química, Manutenção Mecânica e Elétrica, além de Logística, Segurança do Trabalho e áreas correlatas.
Os estagiários terão benefícios como bolsa-auxílio (o valor não foi divulgado), assistência médica e seguro de vida, vale-refeição ou refeitório nas unidades industriais, além de vale-transporte ou fretado nas unidades industriais.

OUTRAS VAGAS DE ESTÁGIO NO ES

Há ainda outras oportunidades de estágio no Estado. No Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES), a oferta é de 80 vagas, sendo 69 para estudantes do ensino superior nas áreas de Administração, Análise de Sistema, Ciência da Computação, Contábeis, Design Gráfico/Desenho Industrial, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Jornalismo, Marketing, Pedagogia, Publicidade e Propaganda e Sistema da Informação.
A instituição conta ainda com 10 chances para alunos de cursos técnicos de Administração, Eletrotécnica, Estradas, Geoprocessamento, Mecânica, Química e Segurança do Trabalho. Há ainda uma vaga para quem está cursando o Ensino Médio.
As bolsas variam de R$ 465 a R$ 1.200. As vagas estão abertas para os municípios de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. Os interessados podem se cadastrar no site do IEL.

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Já o Portal Super Estágios está com 22 vagas abertas na Grande Vitória para estudantes de níveis médio, técnico e superior. Os interessados devem acessar o site, para fazer o cadastro. As bolsas variam de R$ 450 a R$ 950.
Para quem é aluno do ensino superior, as chances são para estudantes dos cursos de Administração, Pedagogia, Música, Publicidade, Marketing, Logística, Design, Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia da Computação.
Já para nível técnico, os estudantes podem se candidatar às vagas dos seguintes cursos: Administração, Logística, Gestão de produção, Vendas e Marketing. Os estudantes de ensino médio precisam estar estudando a partir do 1º ano.

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