Inscrições abertas para o programa de estágio técnico da Suzano

Fábrica da Suzano em Aracruz, no Norte do ES Crédito: Suzano/ Divulgação

Estão abertas as inscrições para o Plante o Futuro - Programa de Estágio Técnico da Suzano . Para participar, os candidatos devem ter formação no ensino técnico prevista a partir de abril de 2022.

O prazo para participar terminaria no início do mês, mas foi prorrogado e a empresa ainda não definiu quando serão encerradas as inscrições.

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Os estudantes vão atuar principalmente na área Operacional Industrial, que contempla as atividades de manutenção e produção. A Suzano busca candidatos que tenham 18 anos ou mais e estejam cursando nível técnico no período noturno em áreas prioritárias como Papel e Celulose, Química, Manutenção Mecânica e Elétrica, além de Logística, Segurança do Trabalho e áreas correlatas.

Os estagiários terão benefícios como bolsa-auxílio (o valor não foi divulgado), assistência médica e seguro de vida, vale-refeição ou refeitório nas unidades industriais, além de vale-transporte ou fretado nas unidades industriais.

OUTRAS VAGAS DE ESTÁGIO NO ES

Há ainda outras oportunidades de estágio no Estado. No Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES), a oferta é de 80 vagas, sendo 69 para estudantes do ensino superior nas áreas de Administração, Análise de Sistema, Ciência da Computação, Contábeis, Design Gráfico/Desenho Industrial, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Jornalismo, Marketing, Pedagogia, Publicidade e Propaganda e Sistema da Informação.

A instituição conta ainda com 10 chances para alunos de cursos técnicos de Administração, Eletrotécnica, Estradas, Geoprocessamento, Mecânica, Química e Segurança do Trabalho. Há ainda uma vaga para quem está cursando o Ensino Médio.

As bolsas variam de R$ 465 a R$ 1.200. As vagas estão abertas para os municípios de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. Os interessados podem se cadastrar no site do IEL.

Já o Portal Super Estágios está com 22 vagas abertas na Grande Vitória para estudantes de níveis médio, técnico e superior. Os interessados devem acessar o site , para fazer o cadastro. As bolsas variam de R$ 450 a R$ 950.

Para quem é aluno do ensino superior, as chances são para estudantes dos cursos de Administração, Pedagogia, Música, Publicidade, Marketing, Logística, Design, Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia da Computação.