Inscrições abertas para cursos de comércio ambulante em Vitória

Curso de qualificação para ambulantes trabalharem no verão Crédito: Gabriel Werneck

Prefeitura de Vitória está com 200 vagas abertas em cursos voltados para ambulantes ou responsáveis por food trucks, que atuam em Vitória. A preferência é para quem já é licenciado no município. O treinamentos são para quem quer atuar no verão.

As oportunidades são para as seguintes qualificações:

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As inscrições podem ser feitas até as 10 horas desta sexta-feira, dia 6 de dezembro, ou até o limite de vagas disponíveis. O atendimento ocorre no endereço eletrônico da prefeitura

Os cursos são uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), com a participação da Vigilância Sanitária de Vitória (Visa).

O objetivo é qualificar o comércio ambulante e food trucks para realizarem um atendimento de excelência aos moradores e turistas de Vitória e orientar sobre boas práticas alimentares. As formações serão realizadas no dia 9 de dezembro, às 18 horas, no Auditório do Senac.