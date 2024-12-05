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Verão

Inscrições abertas para cursos de comércio ambulante em Vitória

Inscrições podem ser feitas até as 10 horas desta sexta-feira, dia 6 de dezembro, ou até o limite de vagas disponíveis; as formações acontecem no dia 9 de dezembro

Publicado em 05 de Dezembro de 2024 às 15:02

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 dez 2024 às 15:02
Curso de qualificação para ambulantes trabalhares no carnaval
Curso de qualificação para ambulantes trabalharem no verão Crédito: Gabriel Werneck
Prefeitura de Vitória está com 200 vagas abertas em cursos voltados para ambulantes ou responsáveis por food trucks, que atuam em Vitória. A preferência é para quem já é licenciado no município. O treinamentos são para quem quer atuar no verão.
  • As oportunidades são para as seguintes qualificações:
  • Transforme Atendimento em Vendas: Como Encantar e Conquistar Clientes
  • Cuidando do Sabor e da Saúde: Boas Práticas para Ambulantes
As inscrições podem ser feitas até as 10 horas desta sexta-feira, dia 6 de dezembro, ou até o limite de vagas disponíveis. O atendimento ocorre no endereço eletrônico da prefeitura
Os cursos são uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), com a participação da Vigilância Sanitária de Vitória (Visa).
O objetivo é qualificar o comércio ambulante e food trucks para realizarem um atendimento de excelência aos moradores e turistas de Vitória e orientar sobre boas práticas alimentares. As formações serão realizadas no dia 9 de dezembro, às 18 horas, no Auditório do Senac.
"Como no Verão de 2024, estamos repetindo a parceria com o Senac considerando que é fundamental sempre qualificar o serviço ambulante no município, uma vez que nossa cidade é turística. Principalmente neste período que vai do Natal até o Carnaval, é fundamental termos ambulantes com formação mínima para atender bem e servir produtos de qualidade, garantindo a segurança alimentar de todos", afirma Luciano Forrechi, secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação.

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