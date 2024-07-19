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Qualificação

Inscrições abertas no ES para os cursos do EmpregaJUV

Para se inscrever, é necessário procurar um dos 14 Centros de Referência das Juventudes (CRJs); as aulas começam em agosto e acontecem em espaços pedagógicos do Senac
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 jul 2024 às 15:02

Publicado em 19 de Julho de 2024 às 15:02

Feira das Juventudes Empreendedoras, Ufes
Oportunidade para aprender o ofício de barbeiro Crédito: Ricardo Medeiros
Já estão abertas as inscrições para os cursos de qualifcação do Programa de Empregabilidade e Qualificação Profissional para Jovens Capixabas (EmpregaJUV). A oferta inicial é de 120 vagas, sendo 20 para cada turma.
Para se inscrever, é necessário procurar um dos 14 Centros de Referência das Juventudes (CRJs). As opções de qualificação foram escolhidas pelos jovens que frequentam as unidades. As aulas começam em agosto e acontecem em espaços pedagógicos do Senac.
O programa é voltado às juventudes, de 16 a 29 anos, que frequentam os CRJs ou que moram nas áreas de abrangência do Programa Estado Presente em Defesa da Vida.
De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), o objetivo é oferecer ferramentas e incentivos para que os jovens possam adquirir experiência, qualificação e, consequentemente, aumentar suas chances de empregabilidade.
Os cursos são oferecidos pelo governo do Estado, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), o Serviço Social do Comércio (Sesc) e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-ES).
Os jovens que participarem da qualificação receberão camiseta e vale-transporte para se deslocarem ao local das aulas caso seja fora do CRJ. No final do curso, eles recebem certificado do Senac e ajuda da Fecomércio para inserção no mercado de trabalho.
No Espírito Santo, são 14 os Centros de Referência das Juventudes (CRJs), localizados em 10 municípios : Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Guarapari, Aracruz, São Mateus, Linhares, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim.

Confira os cursos e onde se inscrever

Barbeiro
  • Onde se inscrever: CRJ São Torquato, Vila Velha.
  • Início do curso: dia 12 de agosto, das 8h às 12h, no Senac Vila Velha.
Barbeiro II
  • Onde se inscrever: CRj Aracruz
  • Início do curso: dia 5 de agosto, das 8h às 12h , no CRJ Aracruz.  
Depilação
  • Onde se inscrever: CRJ Território do Bem
  • Início do curso: dia 5 de agosto, das 13h às 17h, no Senac Vitória.
Jovem Chef
  • Onde se inscrever: CRJ São Pedro, Vitória
  • Início do curso: dia 12 de agosto, das 19h às 22h, no Senac Vitória.
Jovem Programador
  • Onde se inscrever: CRJ Feu Rosa, Serra
  • Início do curso: dia 5 de agosto, das 18h às 22h, no Senac Serra. 
Manicure e Pedicure
  • Onde se inscrever: CRJ Linhares
  • Início do curso: dia 5 de agosto, das 18h às 22h, no CRJ Linhares.
Inscrições abertas no ES para os cursos do EmpregaJUV

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