Abertas as inscrições para o Curso de Residência da Rede Gazeta

Redação da Rede Gazeta, uma das áreas de imersão para os focas Crédito: Carlos Alberto Silva/Arquivo

este link, que direciona à plataforma Gupy. Agora é para valer. Estão abertas as inscrições para concorrer às dez vagas da 27ª edição do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Para se inscrever, acesseque direciona à plataforma Gupy.

mesmo ambiente de cadastro, os candidatos também respondem a uma prova com 30 questões de conhecimentos gerais, Língua Portuguesa e conhecimentos básicos de jornalismo. Seguem na disputa aqueles que acertarem pelo menos 60% das questões. Nesteos candidatos também respondem a uma prova com 30 questões de conhecimentos gerais, Língua Portuguesa e conhecimentos básicos de jornalismo. Seguem na disputa aqueles que acertarem pelo menos 60% das questões.

“Como o jornalismo dialoga com os jovens”. A abertura das inscrições foi marcada pelo lançamento da edição 2024 da Residência, ocorrido na manhã desta quinta (18) no auditório da Rede Gazeta. Para uma plateia formada, em sua maioria, por estudantes de Comunicação Social, professores e jornalistas, a convidada do evento, Carol Prado, apresentadora do "g1 em 1 minuto", da Globo, e repórter de Pop&Arte do g1, abordou em palestra o tema

Quem pode

Podem se inscrever para a 27ª edição do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta os formandos e recém-formados em qualquer curso de graduação e alunos do curso técnico de Rádio/TV e Audiovisual. As vagas são destinadas a alunos do último período dos cursos e aos graduados em dezembro de 2022 em diante. O prazo de inscrição segue até 28 de julho.

Após a fase objetiva, a etapa seguinte é a produção de texto. Por e-mail, os candidatos receberão um link para assistirem a determinado conteúdo e, em seguida, deverão produzir uma matéria jornalística a respeito do tema. Essa etapa acontecerá nos dias 30 e 31 de julho.