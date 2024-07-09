Sedu abre inscrições para fazer curso preparatório para o Enem

Prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) Crédito: Shutterstock

Alunos que desejam ingressar no Pré-Enem 2024, curso preparatório para o exame ofertado em escolas polos da rede pública, já podem fazer a inscrição até a próxima sexta-feira (12). Os estudantes interessados devem se inscrever, exclusivamente, por meio do formulário on-line

Para acessar o formulário de inscrição, é necessário que o estudante esteja logado no seu e-mail institucional – e-mail de estudante da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) – e tenha o seu número de Identidade Estudantil (ID) para preencher o documento.

Podem participar estudantes matriculados na 3ª série do Ensino Médio (EM) e na 2ª ou 3ª etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Pública Estadual de Ensino. Ao todo, estão sendo ofertadas 100 vagas por escolas polo, que serão preenchidas por ordem de inscrição.