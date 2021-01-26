Inscrições abertas no ES para o programa de estágio técnico da Suzano

Suzano, empresa de celulose com sede em Aracruz, tem vaga de estágio para estudantes de cursos técnicos Crédito: Divulgação/ Suzano

Suzano , empresa que nasceu da fusão entre a Suzano Papel e Celulose e a Fibria, está com inscrições abertas para o Plante o Futuro, seu programa de estágio técnico. Os interessados podem se inscrever até esta quarta-feira (27) na plataforma da seleção

De acordo com a companhia, são mais de 150 vagas em todo o Brasil, inclusive nas unidades de Aracruz Cachoeiro de Itapemirim , localizadas no Espírito Santo . Há ainda oportunidades nas cidades de São Paulo, Jacareí, Limeira e Suzano, todas no estado de São Paulo, além de Belém (PA), Imperatriz (MA), Maracanaú (CE), Mucuri (BA) e Três Lagoas (MS).

Para participar, o candidato precisa ter 18 anos ou mais e estar cursando nível técnico no período noturno em áreas como Papel e Celulose, Química, Segurança do Trabalho, Logística, Manutenção Mecânica, Manutenção Elétrica e áreas correlatas, e tenham disponibilidade de horário integral.

A empresa também vai considerar habilidades comportamentais, destacando-se o candidato com perfil colaborativo, comunicativo, proativo e que acredita no poder de transformação.

O processo seletivo será feito 100% on-line e contará com apresentação pessoal, dinâmica de grupo e entrevista individual com o gestor da área.

Os aprovados vão atuar principalmente na área de Operacional Industrial, que contempla as atividades de manutenção, produção, recuperação e utilidades, além dos setores de Qualidade, Logística, Segurança do Trabalho, CSS (Centro de Serviços Suzano), Facilities e nas áreas Operacionais da área Florestal, com foco em logística.

Durante o programa, os participantes terão benefícios como bolsa-auxílio, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição ou refeitório nas unidades industriais e vale-transporte ou fretado nas unidades industriais.

O objetivo da companhia, de acordo com a gerente executiva de Gente e Gestão da Suzano, Ana Paula Giacomin, é investir nos jovens talentos preparando-os para uma carreira operacional na organização.