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Jovens talentos

Inscrições abertas no ES para o programa de estágio técnico da Suzano

Prazo para se inscrever vai até o dia 27 de janeiro. Há oportunidades para as unidades de Aracruz e Cachoeiro do Itapemirim. Veja como participar

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 10:38

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 jan 2021 às 10:38
Suzano, empresa de celulose com sede em Aracruz
Suzano, empresa de celulose com sede em Aracruz, tem vaga de estágio para estudantes de cursos técnicos Crédito: Divulgação/ Suzano
Suzano, empresa que nasceu da fusão entre a Suzano Papel e Celulose e a Fibria, está com inscrições abertas para o Plante o Futuro, seu programa de estágio técnico. Os interessados podem se inscrever até esta quarta-feira (27) na plataforma da seleção.
De acordo com a companhia, são mais de 150 vagas em todo o Brasil, inclusive nas unidades de Aracruz Cachoeiro de Itapemirim, localizadas no Espírito Santo. Há ainda oportunidades nas cidades de São Paulo, Jacareí, Limeira e Suzano, todas no estado de São Paulo, além de Belém (PA), Imperatriz (MA), Maracanaú (CE), Mucuri (BA) e Três Lagoas (MS).
Para participar, o candidato precisa ter 18 anos ou mais e estar cursando nível técnico no período noturno em áreas como Papel e Celulose, Química, Segurança do Trabalho, Logística, Manutenção Mecânica, Manutenção Elétrica e áreas correlatas, e tenham disponibilidade de horário integral.
A empresa também vai considerar habilidades comportamentais, destacando-se o candidato com perfil colaborativo, comunicativo, proativo e que acredita no poder de transformação.
O processo seletivo será feito 100% on-line e contará com apresentação pessoal, dinâmica de grupo e entrevista individual com o gestor da área.

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Os aprovados vão atuar principalmente na área de Operacional Industrial, que contempla as atividades de manutenção, produção, recuperação e utilidades, além dos setores de Qualidade, Logística, Segurança do Trabalho, CSS (Centro de Serviços Suzano), Facilities e nas áreas Operacionais da área Florestal, com foco em logística.
Durante o programa, os participantes terão benefícios como bolsa-auxílio, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição ou refeitório nas unidades industriais e vale-transporte ou fretado nas unidades industriais.
O objetivo da companhia, de acordo com a gerente executiva de Gente e Gestão da Suzano, Ana Paula Giacomin, é investir nos jovens talentos preparando-os para uma carreira operacional na organização.
“Faremos isso ao mesmo tempo que contribuímos para o desenvolvimento das comunidades locais de modo que consigamos aumentar o aproveitamento interno e, consequentemente, formar um banco de talentos para sucessão imediata. Acreditamos que para plantar o futuro que queremos, a colaboração e a troca de experiências são fundamentais, e o nosso programa proporciona justamente esse ambiente acolhedor no qual todos podem se desenvolver”, ressalta.

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