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Norte do Estado

Imetame abre vagas de emprego para profissionais de 3 cidades do ES

Alguns cargos exigem que o candidato tenha experiência na função. Veja como se candidatar a uma das oportunidades

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 12:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 12:51
Imetame
Imetame vai começar a construir um porto no Norte do Estado  Crédito: Imetame/ divulgação
A Imetame Metalmecânica está com vagas de emprego abertas no Espírito Santo. Os profissionais selecionados vão trabalhar em Aracruz, Ibiraçu e João Neiva nos cargos de motorista, técnico, mecânico e especialista.
Os interessados devem cadastrar o currículo no site da empresa.
A empresa já foi autorizada a começar as obras de construção de Porto no Espírito Santo, no município de Aracruz. A expectativa é de que o empreendimento gere 950 postos de trabalho diretos e indiretos. O investimento da Imetame no projeto será na ordem de R$ 1 bilhão.

CONFIRA AS VAGAS

Motorista operador de equipamento  Guindauto

  • Requisitos:
  • Desejável experiência mínima de 6 meses em operação de guindauto;
  • Disponibilidade para morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu, João Neiva - ES ou Agudos-SP;
  • Disponibilidade para viagens.
Área de atuação: Transporte.

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Semana começa com 1.397 vagas de emprego nas agências do Sine no ES

Motorista Operador de Equipamento  Guindaste

  • Requisitos: 
  • Desejável experiência mínima de 1 ano em operação de guindaste;
  • Disponibilidade para morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu, João Neiva - ES ou Agudos-SP;
  • Disponibilidade para viagens.
Área de atuação: Transporte.

Motorista Operador de Equipamento  Carreta

  • Requisitos:
  • Desejável experiência mínima de 1 ano com carreta;
  • Carteira Nacional de Habilitação categoria E;
  • Disponibilidade para morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu, João Neiva - ES ou Agudos-SP;
  • Disponibilidade para viagens.
Área de atuação: Transporte.

Mecânico

  • Requisitos: 
  • Desejável experiência mínima de 1 ano em manutenção de máquinas e equipamentos pesados / diesel em geral;
  • Disponibilidade para morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu, João Neiva - ES ou Agudos-SP;
  • Disponibilidade para viagens.
Área de atuação: Transporte.

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Obras de R$ 1 bi em porto da Imetame vão criar até 950 empregos em Aracruz

Técnico  Inspeção de Ultrassom SNQC

  • Requisitos:
  • Atuar na inspeção de Ultrassom;
  • Qualificação e certificação conforme SNQC;
  • Qualificação mínima: US-N2-S2.1 + US-N2-S3;
  • Desejável outras qualificações: inspeção de solda Nível 1, Líquido Penetrante, Partícula Magnética.
Área de atuação: qualidade.

Especialista  Inspeção de Ultrassom ISO 9712

  • Requisitos:
  • Atuar na inspeção de Ultrassom Phased Array + Tofd;
  • Qualificação e certificação conforme norma ISO 9712.
Área de atuação: qualidade.

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Bares e restaurantes retomam atividades e abrem 140 vagas de emprego

Técnico  Inspeção de Solda Nível 2

  • Requisitos:
  • Atuar na inspeção de soldagem Nível 2;
  • Qualificação e certificação conforme SNQC;
  • Conhecimento nas normas: ASME B31.3, AWS D1.1, ASME VIII Divisão 1;
  • Desejável familiaridade com as normas europeias: EN ISO15614-1, EN ISO 9606-1, EN ISO 13445-1.
  • Desejável experiência em implantação de fábricas de celulose.
Área de atuação: qualidade.

Técnico  Inspeção de Solda

  • Requisitos:
  • Certificação conforme SNQC;
  • Experiência em implantação e manutenção de fábricas de celulose;
  • Atuar na Inspeção de soldagem Nível 1 e Inspeção de Líquido Penetrante.
Área de atuação: qualidade.

Veja Também

Investimentos mantidos criam mais de 4.500 empregos no ES

Técnico  Eletrônica / Automação

  • Requisitos:
  • Desejável experiência na função;
  • Área de atuação: eletrônica, automação, manutenção de placas e equipamentos eletrônicos fixos e móveis.

Técnico de segurança do trabalho

  • Requisitos: 
  • Desejável 1 ano de experiência na função;
  • Disponibilidade para viagens.

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