Imetame abre vagas de emprego para profissionais de 3 cidades do ES

A Imetame Metalmecânica está com vagas de emprego abertas no Espírito Santo. Os profissionais selecionados vão trabalhar em Aracruz, Ibiraçu e João Neiva nos cargos de motorista, técnico, mecânico e especialista.
Os interessados devem cadastrar o currículo no site da empresa.
A empresa já foi autorizada a começar as obras de construção de Porto no Espírito Santo, no município de Aracruz. A expectativa é de que o empreendimento gere 950 postos de trabalho diretos e indiretos. O investimento da Imetame no projeto será na ordem de R$ 1 bilhão.
CONFIRA AS VAGAS
Motorista operador de equipamento Guindauto
- Requisitos:
- Desejável experiência mínima de 6 meses em operação de guindauto;
- Disponibilidade para morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu, João Neiva - ES ou Agudos-SP;
- Disponibilidade para viagens.
Área de atuação: Transporte.
Motorista Operador de Equipamento Guindaste
- Requisitos:
- Desejável experiência mínima de 1 ano em operação de guindaste;
- Disponibilidade para morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu, João Neiva - ES ou Agudos-SP;
- Disponibilidade para viagens.
Área de atuação: Transporte.
Motorista Operador de Equipamento Carreta
- Requisitos:
- Desejável experiência mínima de 1 ano com carreta;
- Carteira Nacional de Habilitação categoria E;
- Disponibilidade para morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu, João Neiva - ES ou Agudos-SP;
- Disponibilidade para viagens.
Área de atuação: Transporte.
Mecânico
- Requisitos:
- Desejável experiência mínima de 1 ano em manutenção de máquinas e equipamentos pesados / diesel em geral;
- Disponibilidade para morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu, João Neiva - ES ou Agudos-SP;
- Disponibilidade para viagens.
Área de atuação: Transporte.
Técnico Inspeção de Ultrassom SNQC
- Requisitos:
- Atuar na inspeção de Ultrassom;
- Qualificação e certificação conforme SNQC;
- Qualificação mínima: US-N2-S2.1 + US-N2-S3;
- Desejável outras qualificações: inspeção de solda Nível 1, Líquido Penetrante, Partícula Magnética.
Área de atuação: qualidade.
Especialista Inspeção de Ultrassom ISO 9712
- Requisitos:
- Atuar na inspeção de Ultrassom Phased Array + Tofd;
- Qualificação e certificação conforme norma ISO 9712.
Área de atuação: qualidade.
Técnico Inspeção de Solda Nível 2
- Requisitos:
- Atuar na inspeção de soldagem Nível 2;
- Qualificação e certificação conforme SNQC;
- Conhecimento nas normas: ASME B31.3, AWS D1.1, ASME VIII Divisão 1;
- Desejável familiaridade com as normas europeias: EN ISO15614-1, EN ISO 9606-1, EN ISO 13445-1.
- Desejável experiência em implantação de fábricas de celulose.
Área de atuação: qualidade.
Técnico Inspeção de Solda
- Requisitos:
- Certificação conforme SNQC;
- Experiência em implantação e manutenção de fábricas de celulose;
- Atuar na Inspeção de soldagem Nível 1 e Inspeção de Líquido Penetrante.
Área de atuação: qualidade.
Técnico Eletrônica / Automação
- Requisitos:
- Desejável experiência na função;
- Área de atuação: eletrônica, automação, manutenção de placas e equipamentos eletrônicos fixos e móveis.
Técnico de segurança do trabalho
- Requisitos:
- Desejável 1 ano de experiência na função;
- Disponibilidade para viagens.