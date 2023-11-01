Ifes abre mais de mil vagas em cursos a distância de graça

Atualização
14/11/2023 - 10:05
As inscrições para os cursos a distância do Ifes foram prorrogadas até o dia 19 de novembro. A informação foi atualizada no texto.
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para 1.160 vagas em cursos de formação inicial e continuada na modalidade a distância. As oportunidades são de graça para as seguintes qualificações: Vendedor; Inglês Básico; Assistente Administrativo; Operador de Computador; Mediador Pedagógico em Educação a Distância (EAD); e Textos de Humor no Ensino e Aprendizagem da Língua Portuguesa.
As inscrições podem ser feitas até 19 de novembro, no site do Ifes.
O candidato deverá informar, no formulário de inscrição, qual o polo de apoio de sua preferência. Caso existam mais interessados do que o número total de vagas, será feito um sorteio on-line.
Os cursos são ofertados por meio do Projeto de Cursos a Distância em Rede do Ifes. As aulas começam em fevereiro.
Veja os cursos
- Curso Operador de Computador
- Requisitos: Ensino fundamental completo e ter acesso a computador com internet
- Vagas: 240
- Curso de Inglês Básico
- Requisitos: Ensino fundamental completo e ter acesso a computador com internet
- Vagas: 120
- Curso Assistente Administrativo
- Requisitos: Ensino fundamental completo e ter acesso a computador com internet
- Vagas: 280
- Curso de Vendedor
- Requisitos: Ensino fundamental completo e ter acesso a computador com internet
- Vagas: 160
- Curso de Mediadores Pedagógicos em EAD
- Requisitos: Graduação completa e ter acesso a computador com internet
- Vagas: 200
- Curso Textos de Humor no Ensino e Aprendizagem da Língua Portuguesa
- Requisitos: Ensino médio completo e ter acesso a computador com internet
- Vagas: 160