Ifes abre mais de mil vagas em cursos a distância de graça

Alunos podem fazer o curso de qualquer lugar

As inscrições para os cursos a distância do Ifes foram prorrogadas até o dia 19 de novembro. A informação foi atualizada no texto.

O candidato deverá informar, no formulário de inscrição, qual o polo de apoio de sua preferência. Caso existam mais interessados do que o número total de vagas, será feito um sorteio on-line.