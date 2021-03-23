Hospitais têm 725 vagas de emprego para combater a pandemia no ES

Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV) está com 31 vagas abertas Crédito: Divulgação

A pressão no sistema de saúde do Espírito Santo provocada pela nova onda de casos de Covid-19 tem levado hospitais públicos e privados a reforçarem leitos e, consequentemente, ampliar as equipes de trabalho para dar conta da demanda em alta. Nesta terça-feira (23), pelo menos 725 vagas de emprego estão abertas em hospitais no Estado.

A maioria das vagas é voltada para profissionais de saúde, como enfermeiros e técnicos de enfermagem. Como já explicou a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) e o Sindicato dos Médicos do Espírito Santo, as redes pública e privada têm tido dificuldades para encontrar profissionais atualmente, o que também impacta na capacidade de abertura de leitos.

Além da própria área da saúde, também há demanda para funcionários de outros setores, como de serviços gerais e de apoio administrativo. Algumas das seleções são para contratações temporárias e algumas vagas são voltadas para pessoas com deficiência (PCD).

A maior demanda é nas unidades hospitalares públicas. Só no Hospital Dr Jayme dos Santos Neves, na Serra, são 346 oportunidades de emprego, a maior para técnicos de enfermagem e auxiliares de serviços gerais. A unidade é referência estadual no tratamento da Covid-19.

No Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória, são 187 vagas, a maioria também para técnicos de enfermagem temporários. As duas seleções são conduzidas pela Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (Aebes), que administra os dois hospitais.

A Aebes também está com vagas para seu hospital próprio, o Evangélico, em Vila Velha. São 31 oportunidades para atuar na unidade em vários funções, sendo a maior parte para técnicos de enfermagem.

Na Rede Meridional, composta pelos hospitais Meridional Cariacica, Meridional Serra, Meridional Vitória, Meridional Praia da Costa, Meridional São Mateus, hospital São Francisco e hospital São Luiz, estão abertas 150 oportunidades de emprego para várias unidades.

Hospital Meridional em Cariacica Crédito: Grupo Meridional/Divulgação

No Hospital Santa Rita, em Vitória, há seleção para seis funções. Em Linhares, o Hospital Rio Doce abriu vagas para trabalho em uma nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) contra a Covid-19.

Já na Unimed Sul Capixaba, em Cachoeiro de Itapemirim, as contratações são para seis cargos além de cadastro em banco de talentos para estágio em enfermagem.

CONFIRA AS VAGAS

Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (Aebes)

Como se candidatar: os profissionais devem acessar o site os profissionais devem acessar o site www.evangelicovv.com.br e cadastrar os currículos na aba "Trabalhe Conosco".

Hospital Dr Jayme Santos Neves: 346 vagas

Técnico de enfermagem - 100

Auxiliar de serviços gerais - 100

Auxiliar de serviços de apoio (PCD) - 60

Enfermeiro assistencial - 56

Aprendiz auxiliar administrativo - 29

Médico do trabalho - 1

Hospital Estadual de Urgência e Emergência: 187 vagas

Técnico de enfermagem (vagas temporárias) - 121

Auxiliar administrativo (vagas temporárias) - 28

Enfermeiro (vagas temporárias) - 23

Auxiliar de serviços gerais (vagas temporárias) - 14

Enfermeiro do trabalho (vaga temporária) - 1

Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Hospital Evangélico de Vila Velha: 31 vagas



Técnico de enfermagem assistencial - 11

Auxiliar administrativo - 5

Auxiliar de serviços gerais - 4

Auxiliar de serviços de apoio (PCD) - 3

Enfermeiro assistencial - 3

Analista pleno (qualidade) - 1

Cozinheiro - 1

Analista de projetos sociais PL - 1

Psicólogo - equipe multidisciplinar - 1

Analista de licitação - 1

REDE MERIDIONAL

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para os interessados devem enviar currículo para [email protected] colocando o nome da vaga no campo assunto.

Vagas: 150

Técnico em enfermagem - Cariacica/Vila Velha/Serra/Vitória - 79

Enfermeiro - Cariacica/Serra/Vitória/Vila Velha - 24



Atendente / Recepcionista - Cariacica/Serra/Vitória/Vila Velha - 10



Auxiliar de farmácia - Cariacica/Serra/Vitória/Vila Velha - 8



Auxiliar de serviços gerais - Cariacica/Serra/Vitória/Vila Velha - 6



Copeira - Serra/Vitória/Vila Velha - 3



Faturista - Cariacica/Serra/Vitória/Vila Velha - 6



Farmacêutico - Cariacica/Serra/Vitória/Vila Velha - 2



Operador de telemarketing - Cariacica - 2



Enfermeiro do SCIH - Cariacica/Vila Velha - 2



Advogado - 1



Estagiário área jurídica (Direito) - 1



Técnico em segurança do trabalho - Vitória - 1



Comprador - Cariacica/Vitória - 1



Especialista de suprimentos/OPME - Grande Vitória - 1



Especialista de OPME - Grande Vitória - 3



HOSPITAL SANTA RITA

Como se candidatar: os devem cadastrar o currí­culo no os devem cadastrar o currí­culo no site , no ícone Trabalhe Conosco, e incluir o cargo desejado na área de interesse.

Vagas

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar de farmácia

Enfermeiro (experiência no setor de Hemodiálise)

Técnico de enfermagem (setor de UTI)

Assistente de administração de pessoal

Auxiliar administrativo

HOSPITAL RIO DOCE

Vagas

Técnicos de enfermagem

Enfermeiros

Médicos

UNIMED SUL CAPIXABA

Como se candidatar: os devem cadastrar o currí­culo no os devem cadastrar o currí­culo no site