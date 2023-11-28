Grupo Carone abre seleção para contratar 200 trabalhadores na Grande Vitória

O Grupo Carone, dono das marcas Supermercados Carone e Sempre Tem, vai selecionar 200 novos trabalhadores na Grande Vitória. Para preencher as vagas de emprego , a empresa vai realizar três processos seletivos. Os interessados devem ficar atentos aos dias e horários dos atendimento.

Haverá distribuição de senhas e a conversa com os recrutadores será feita por ordem de chegada. A maioria dos postos não exige experiência. Também há chances para pessoas com deficiência.

Os postos de trabalho são para repositor de mercearia, operador de carrinhos, balconista de padaria, balconista de perecíveis, pizzaiolo, auxiliar pizzaiolo, padeiro, caixa, fiscal de caixa, auxiliar de açougue, açougueiro, fiscal de loja, aux. padaria e confeitaria, auxiliar padeiro, auxiliar produção de embalagens, auxiliar de encarregado de padaria, auxiliar de encarregado de açougue, auxiliar encarregado de padaria, auxiliar de logística e ajudante de depósito.

A empresa oferece plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, café da manhã e café da tarde, almoço na empresa, auxílio-transporte, convênio farmácia, convênio Carone, descontos em instituições de ensino, autoescolas e empréstimo consignado.

Veja detalhes das seleções

Supermecados Carone, em Itaparica Crédito: Divulgação/Carone

SERRA

Data: Quarta-feira, dia (29/11)

Quarta-feira, dia (29/11) Local: Sempre tem Jacaraipe, que fica na Rua Rômulo Castelo, 754, Irema.

Sempre tem Jacaraipe, que fica na Rua Rômulo Castelo, 754, Irema. Horário: das 9 às 13h30.

Data: Quinta-feira (30/11)

Quinta-feira (30/11) Local: Primeira Igreja Batista em Serra Dourada II, localizada na Avenida Goiânia, S/N, Serra Dourada II, próximo à Policlínica.

Primeira Igreja Batista em Serra Dourada II, localizada na Avenida Goiânia, S/N, Serra Dourada II, próximo à Policlínica. Horário: das 9 às 16 horas.

VILA VELHA

Data: Quarta-feira (29/11)

Quarta-feira (29/11) Local: Associação de Moradores do Bairro Araças (Amar), que fica na Rua Bagdá, 54, Araçás.

Associação de Moradores do Bairro Araças (Amar), que fica na Rua Bagdá, 54, Araçás. Horário: das 9 às 14 horas.

VITÓRIA

Data: Quinta-feira(30/11)

Quinta-feira(30/11) Local: Casa Verde, que fica na Rodovia Serafim Derenzi, 4.573, São José, em frente ao PA São Pedro.

Casa Verde, que fica na Rodovia Serafim Derenzi, 4.573, São José, em frente ao PA São Pedro. Horário: das 8 às 12 horas

Data: sexta-feira (01/12)

sexta-feira (01/12) Local: Igreja Metodista Wesleyana da Consolação, que fica na Rua Desembargador Gilson Mendonça, 500, bairro Gurigica, ao lado da CPA.

Igreja Metodista Wesleyana da Consolação, que fica na Rua Desembargador Gilson Mendonça, 500, bairro Gurigica, ao lado da CPA. Horário: das 13 às 17 horas.

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