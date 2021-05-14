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Governo do ES vai abrir 111 mil vagas em cursos de qualificação profissional

Participantes dos cursos de gastronomia e estética vão receber kits para ajudar no início das atividades. Edital com as primeiras 10 mil vagas sai na terça-feira
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 mai 2021 às 15:26

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 15:26

Curso de panificação vai ser oferecido pelo Qualificar ES
Curso de panificação vai ser oferecido pelo Qualificar ES Crédito: Pixabay
governo do Espírito Santo vai abrir 111 mil novas vagas em cursos de qualificação profissional até o final deste ano por meio do Qualificar ES. As oportunidades serão para diversas áreas como gastronomia e estética. Após a conclusão das aulas de um desses dois segmentos, os participantes vão receber um kit com os equipamentos necessários para o desenvolvimento das atividades.
Todos os cursos são destinados a quem quer trabalhar por conta própria ou ingressar no mercado de trabalho. Dentre as formações estão: assistente de tecnologia da informação, costura, confeitaria, panificação, designer de sobrancelhas, marketing digital para o seu negócio, panificação e Word e Excel.
Na próxima terça-feira (18), serão lançadas as primeiras 10 mil oportunidades para os municípios e regiões que fazem parte do Estado Presente, programa com diversas ações para enfrentamento da violência. As inscrições vão começar na mesma data, no site do Qualificar ES

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“Por meio dessas qualificações, queremos levar formação profissional e oportunidade de emprego e renda para as pessoas. A partir de agora, quem fizer um curso relacionado à estética e gastronomia vai receber um kit de iniciação profissional. Estas ferramentas custam em média de R$ 250 a R$ 400, que poderão ser usados no próprio negócio”, reforça o secretário de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann.
A previsão é de que a ação beneficie 5,5 mil pessoas, entre os anos de 2021 a 2023. Os itens de cada kit variam de acordo com o curso.
As futuras oportunidades, segundo ele, serão nas modalidades de educação a distância, que pode ser feito em qualquer horário e local, e presenciais. Neste último caso, as aulas vão depender do cenário da pandemia do novo coronavírus.
“A ideia é desenvolver o empreendedorismo, fazer com que as pessoas comecem a trabalhar na região onde moram, oferecendo os serviços e formando a clientela. Além disso, os cursos têm vínculo forte com o Agenda Mulher, que é voltado para o empoderamento feminino."
Segundo o titular da pasta, até agora já foram disponibilizadas 37 mil vagas. Todos os cursos têm carga horária de 140 horas.

CONFIRA OS CURSOS

  • Assistente de Tecnologia da Informação
  • Auxiliar Administrativo
  • Costura
  • Confeitaria
  • Panificação
  • Doces artesanais
  • Maquiagem
  • Designer de sobrancelhas
  • Educação Especial Inclusiva
  • Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas
  • Inglês
  • Marketing Digital para o seu Negócio
  • Fotografia
  • Panificação
  • Segurança do Trabalho
  • Word e Excel
  • Recepcionista

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