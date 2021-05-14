Governo do ES vai abrir 111 mil vagas em cursos de qualificação profissional

Curso de panificação vai ser oferecido pelo Qualificar ES Crédito: Pixabay

governo do Espírito Santo vai abrir 111 mil novas vagas em cursos de qualificação profissional até o final deste ano por meio do Qualificar ES. As oportunidades serão para diversas áreas como gastronomia e estética. Após a conclusão das aulas de um desses dois segmentos, os participantes vão receber um kit com os equipamentos necessários para o desenvolvimento das atividades.

Todos os cursos são destinados a quem quer trabalhar por conta própria ou ingressar no mercado de trabalho. Dentre as formações estão: assistente de tecnologia da informação, costura, confeitaria, panificação, designer de sobrancelhas, marketing digital para o seu negócio, panificação e Word e Excel.

Na próxima terça-feira (18), serão lançadas as primeiras 10 mil oportunidades para os municípios e regiões que fazem parte do Estado Presente, programa com diversas ações para enfrentamento da violência. As inscrições vão começar na mesma data, no site do Qualificar ES

“Por meio dessas qualificações, queremos levar formação profissional e oportunidade de emprego e renda para as pessoas. A partir de agora, quem fizer um curso relacionado à estética e gastronomia vai receber um kit de iniciação profissional. Estas ferramentas custam em média de R$ 250 a R$ 400, que poderão ser usados no próprio negócio”, reforça o secretário de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann.

A previsão é de que a ação beneficie 5,5 mil pessoas, entre os anos de 2021 a 2023. Os itens de cada kit variam de acordo com o curso.

As futuras oportunidades, segundo ele, serão nas modalidades de educação a distância, que pode ser feito em qualquer horário e local, e presenciais. Neste último caso, as aulas vão depender do cenário da pandemia do novo coronavírus.

“A ideia é desenvolver o empreendedorismo, fazer com que as pessoas comecem a trabalhar na região onde moram, oferecendo os serviços e formando a clientela. Além disso, os cursos têm vínculo forte com o Agenda Mulher, que é voltado para o empoderamento feminino."

Segundo o titular da pasta, até agora já foram disponibilizadas 37 mil vagas. Todos os cursos têm carga horária de 140 horas.

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