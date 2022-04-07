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Qualificação profissional

Governo do ES abre 816 vagas em cursos do Pronatec

Oportunidades são para cursos como Auxiliar de Farmácia de Manipulação, Camareira em Meios de Hospedagem, Operador de Telemarketing e Sommelier
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 abr 2022 às 15:03

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 15:03

governo do Espírito Santo está com inscrições abertas para os cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade de Educação a Distância (EaD). A oferta é de 816 vagas na 2ª oferta on-line do Programa Nacional de Acesso do Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) Qualifica Mais Emprega Mais.
Ao todo, são oito opções de cursos:
  • Agente de Combate às Endemias
  • Auxiliar de Farmácia de Manipulação
  • Camareira em Meios de Hospedagem
  • Operador de Computador
  • Operador de Telemarketing
  • Sommelier
  • Escriturário de Banco 
  • Assistente Financeiro.
Curso on-line para aprender profissão sem sair de casa
Curso on-line para aprender profissão sem sair de casa Crédito: Pixabay
Podem participar pessoas com idade mínima de 16 anos – ou de 18 anos no caso do curso de Sommelier –, completados na data de lançamento do edital. Para todos os treinamentos, é necessário ter o ensino fundamental completo, com exceção para Escriturário que exige o nível médio.
O processo seletivo destina-se prioritariamente aos moradores dos municípios listados no edital.

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As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de abril de 2022, pelo site www.inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br, no menu “Educação Profissional”, item “Pronatec”. É necessário, primeiramente, preencher o formulário de cadastro no site e, em seguida, realizar a inscrição.
No ato da inscrição, o candidato só poderá realizar uma inscrição por CPF e e-mail em um único curso.
A classificação será realizada pela ordem de inscrição dos candidatos que atenderem às condições do edital. A lista dos candidatos classificados, suplentes e desclassificados será divulgada no site da Sectides, no dia 5 de maio de 2022.
CONFIRA OS CURSOS
REGIÃO CENTRAL: Cariacica, Guarapari, Serra, Vila Velha e Vitória.
  • Agente de Combate às Endemias
  • Carga horária: 240h
  • Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 16 anos.
  • Vagas: 164
  • Auxiliar de Farmácia de manipulação 
  • Carga horária: 240h
  • Requisitos: Ensino Fundamental I (1º a 5º) incompleto e idade mínima de 16 anos.
  • Vagas: 100
  • Camareira em Meios de Hospedagem
  • Carga horária: 200h
  • Requisitos: Ensino Fundamental I (1º a 5º) incompleto e idade mínima de 16 anos.
  • Vagas: 100
  • Operador de Computador
  • Carga horária: 160h
  • Requisitos: Ensino Fundamental I (1º a 5º) completo e idade mínima de 16 anos.
  • Vagas: 100
  • Operador de Telemarketing
  • Carga horária: 160h
  • Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 16 anos.
  • Vagas: 100
  • Sommelier
  • Carga horária: 200h
  • Requisitos: Ensino Médio completo e idade mínima de 18 anos.
  • Vagas: 100
REGIÃO LITORAL NORTE: Aracruz, Conceição da Barra, Fundão, Ibiraçu, Jaguaré, João Neiva, Linhares, Montanha, Mucurici, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Rio Bananal, São Mateus e Sooretama.
  • Escriturário de Banco
  • Carga horária: 160h
  • Requisitos:  Ensino Médio completo e idade mínima de 16 anos.
  • Vagas: 100
  • Assistente Financeiro
  • Carga horária: 160h
  • Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 16 anos.
  • Vagas: 52

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