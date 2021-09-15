Governo do ES abre 10 mil vagas para se qualificar sem sair de casa

Oportunidade para fazer curso de qualificação on-line Crédito: Freepik

governo do Espírito Santo está com inscrições abertas para 10 mil novas vagas em cursos on-line oferecidos pelo Qualificar ES, em parceria com o programa Estado Presente em Defesa da Vida.

São dez opções de cursos de graça e os alunos poderão estudar sem sair de casa. A carga horária é de 120 horas. As oportunidades são para os seguintes cursos: Assistente de Tecnologia da Informação, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Creche, Bolos e suas Variações, Costura, Design de Sobrancelhas, Inglês Básico, Panificação, Recepcionista e Word e Excel.

Os interessados podem se inscrever até 26 de setembro de 2021, no no endereço eletrônico do Qualificar ES . É possível optar por até dois cursos.

Para participar, o candidato precisa ter idade mínima de 16 anos completos na data de início das inscrições, ter acesso à internet, ter noções básicas de informática e de navegação na internet, e ser morador de um dos bairros que integram o programa de segurança estadual.

A lista de classificados será divulgada no dia 30 de setembro de 2021. As aulas vão começar no dia 5 de outubro e os participantes devem concluí-las até 3 de dezembro. Os participantes poderão fazer as qualificações em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores. Os alunos têm acesso às apostilas para download e recebem certificação após a conclusão dos cursos.

CONFIRA OS CURSOS

Assistente de Tecnologia da Informação (1.000)

Auxiliar Administrativo (1.000)

Auxiliar de Creche (1.000)

Bolos e suas Variações (1.000)

Costura (1.000)

Design de Sobrancelhas (1.000)

Inglês Básico (1.000)

Panificação (1.000)

Recepcionista (1.000)

Word e Excel (1.000)

LISTA BAIRROS ESTADO PRESENTE

Aracruz

Guaraná

Bela Vista

Segatto

Fátima

São Clemente

Jacupemba

Barra do Riacho

Vila do Riacho

Cachoeiro de Itapemirim

Vilage da Luz

Alto Novo Parque

Novo Parque

Gilson Carone

Monte Cristo

Zumbi

Cariacica

Maracanã

Vila Isabel

Bandeirantes

Ipiranga

Loteamento Cordovil

São Bernardo

São Rafael

Vale Marinho

Vista Mar

Jardim de Alah

Alzira Ramos

Castelo Branco

Rio Marinho

Flexal I

Flexal II

Nova Rosa da Penha

Nova Rosa da Penha II

Nova Esperança

Padre Gabriel

Colatina

Operário

Bela Vista

Santa Cecília

Por Do Sol

Jardim Planalto

São Vicente

Alto São Vicente

São Judas Tadeu

Vicente Suella

Ayrton Senna

São Pedro

Santo Antônio

Serra

André Carloni

Carapina Grande

Central Carapina

Jardim Carapina

Carapina

Vila Nova de Colares

Feu Rosa

Ourimar

Bairro das Laranjeiras

Residencial

Jacaraípe

São Patrício

Enseada de Jacaraípe

Lagoa de Jacaraípe

São Francisco

Costa Dourada

Estancia Monazitica

Jardim Atlântico

Parque Jacaraípe

Novo Horizonte

Campinho da Serra II

Planalto Serrano

Campinho da Serra I

Vila Velha

Pedra dos Búzios

Zumbi dos Palmares

Ilha da Conceição

Santa Rita

Vila Garrido

Primeiro de Maio

Alecrim

Argolas

Cobi de Cima

Cobi de Baixo

Chácara do Conde

Sagrada Família

São Torquato

Divino Espírito Santo

Ilha dos Aires

Cristóvão Colombo

Boa Vista I

Boa Vista II

Soteco

Vista da Penha

Cidade da Barra

Riviera da Barra

Vinte e Três de Maio

Barramares

Residencial Jabaeté

João Goulart

Morada da Barra

Normília da Cunha

São Conrado

Terra Vermelha

Ulisses Guimarães

Linhares

Santa Cruz

Planalto

Jocafe I

Jocafe II

Nova Esperança

Aviso

Interlagos

Vitória

Piedade

Moscoso

Capixaba

Fonte Grande

Itararé

Bonfim

Bairro da Penha

São Benedito

Gurigica

Consolação

Bela Vista

Santo Antônio

Inhanguetá

Ilha do Príncipe

Vila Rubim

Condusa

Redenção

São José

Conquista

Ilha das Caieiras

Nova Palestina

Resistência

Santo André

São Pedro

Santos Reis

São Mateus