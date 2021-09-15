Governo do ES abre 10 mil vagas para se qualificar sem sair de casa

O governo do Espírito Santo está com inscrições abertas para 10 mil novas vagas em cursos on-line oferecidos pelo Qualificar ES, em parceria com o programa Estado Presente em Defesa da Vida.
As qualificações são destinadas aos moradores dos bairros atendidos pela iniciativa nos seguintes municípios: Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Cariacica, Vila Velha, Serra e Vitória.
São dez opções de cursos de graça e os alunos poderão estudar sem sair de casa. A carga horária é de 120 horas. As oportunidades são para os seguintes cursos: Assistente de Tecnologia da Informação, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Creche, Bolos e suas Variações, Costura, Design de Sobrancelhas, Inglês Básico, Panificação, Recepcionista e Word e Excel.
Os interessados podem se inscrever até 26 de setembro de 2021, no no endereço eletrônico do Qualificar ES. É possível optar por até dois cursos.
Para participar, o candidato precisa ter idade mínima de 16 anos completos na data de início das inscrições, ter acesso à internet, ter noções básicas de informática e de navegação na internet, e ser morador de um dos bairros que integram o programa de segurança estadual.
A lista de classificados será divulgada no dia 30 de setembro de 2021. As aulas vão começar no dia 5 de outubro e os participantes devem concluí-las até 3 de dezembro. Os participantes poderão fazer as qualificações em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores. Os alunos têm acesso às apostilas para download e recebem certificação após a conclusão dos cursos.
CONFIRA OS CURSOS
- Assistente de Tecnologia da Informação (1.000)
- Auxiliar Administrativo (1.000)
- Auxiliar de Creche (1.000)
- Bolos e suas Variações (1.000)
- Costura (1.000)
- Design de Sobrancelhas (1.000)
- Inglês Básico (1.000)
- Panificação (1.000)
- Recepcionista (1.000)
- Word e Excel (1.000)
LISTA BAIRROS ESTADO PRESENTE
Aracruz
- Guaraná
- Bela Vista
- Segatto
- Fátima
- São Clemente
- Jacupemba
- Barra do Riacho
- Vila do Riacho
Cachoeiro de Itapemirim
- Vilage da Luz
- Alto Novo Parque
- Novo Parque
- Gilson Carone
- Monte Cristo
- Zumbi
Cariacica
- Maracanã
- Vila Isabel
- Bandeirantes
- Ipiranga
- Loteamento Cordovil
- São Bernardo
- São Rafael
- Vale Marinho
- Vista Mar
- Jardim de Alah
- Alzira Ramos
- Castelo Branco
- Rio Marinho
- Flexal I
- Flexal II
- Nova Rosa da Penha
- Nova Rosa da Penha II
- Nova Esperança
- Padre Gabriel
- Colatina
- Operário
- Bela Vista
- Santa Cecília
- Por Do Sol
- Jardim Planalto
- São Vicente
- Alto São Vicente
- São Judas Tadeu
- Vicente Suella
- Ayrton Senna
- São Pedro
- Santo Antônio
Serra
- André Carloni
- Carapina Grande
- Central Carapina
- Jardim Carapina
- Carapina
- Vila Nova de Colares
- Feu Rosa
- Ourimar
- Bairro das Laranjeiras
- Residencial
- Jacaraípe
- São Patrício
- Enseada de Jacaraípe
- Lagoa de Jacaraípe
- São Francisco
- Costa Dourada
- Estancia Monazitica
- Jardim Atlântico
- Parque Jacaraípe
- Novo Horizonte
- Campinho da Serra II
- Planalto Serrano
- Campinho da Serra I
Vila Velha
- Pedra dos Búzios
- Zumbi dos Palmares
- Ilha da Conceição
- Santa Rita
- Vila Garrido
- Primeiro de Maio
- Alecrim
- Argolas
- Cobi de Cima
- Cobi de Baixo
- Chácara do Conde
- Sagrada Família
- São Torquato
- Divino Espírito Santo
- Ilha dos Aires
- Cristóvão Colombo
- Boa Vista I
- Boa Vista II
- Soteco
- Vista da Penha
- Cidade da Barra
- Riviera da Barra
- Vinte e Três de Maio
- Barramares
- Residencial Jabaeté
- João Goulart
- Morada da Barra
- Normília da Cunha
- São Conrado
- Terra Vermelha
- Ulisses Guimarães
Linhares
- Santa Cruz
- Planalto
- Jocafe I
- Jocafe II
- Nova Esperança
- Aviso
- Interlagos
Vitória
- Piedade
- Moscoso
- Capixaba
- Fonte Grande
- Itararé
- Bonfim
- Bairro da Penha
- São Benedito
- Gurigica
- Consolação
- Bela Vista
- Santo Antônio
- Inhanguetá
- Ilha do Príncipe
- Vila Rubim
- Condusa
- Redenção
- São José
- Conquista
- Ilha das Caieiras
- Nova Palestina
- Resistência
- Santo André
- São Pedro
- Santos Reis
São Mateus
- Litorâneo
- Bom Sucesso
- Vitória
- Vila Nova
- Cacique
- Guriri
- Município Bairros
- Guarapari
- Adalberto S. Nader
- Coroado
- Kubitschek
- Jabarai