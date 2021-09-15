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Governo do ES abre 10 mil vagas para se qualificar sem sair de casa

São dez opções de cursos gratuitos para moradores dos bairros atendidos pelo programa Estado Presente em Defesa da Vida; interessados podem se inscrever até 26 de setembro

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 14:13

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 set 2021 às 14:13
Oportunidade para fazer curso de qualificação sem sair de casa
Oportunidade para fazer curso de qualificação on-line Crédito: Freepik
governo do Espírito Santo está com inscrições abertas para 10 mil novas vagas em cursos on-line oferecidos pelo Qualificar ES, em parceria com o programa Estado Presente em Defesa da Vida.
As qualificações são destinadas aos moradores dos bairros atendidos pela iniciativa nos seguintes municípios: Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Cariacica, Vila Velha, Serra e Vitória.
São dez opções de cursos de graça e os alunos poderão estudar sem sair de casa. A carga horária é de 120 horas. As oportunidades são para os seguintes cursos: Assistente de Tecnologia da Informação, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Creche, Bolos e suas Variações, Costura, Design de Sobrancelhas, Inglês Básico, Panificação, Recepcionista e Word e Excel.
Os interessados podem se inscrever até 26 de setembro de 2021, no no endereço eletrônico do Qualificar ES. É possível optar por até dois cursos.
Para participar, o candidato precisa ter idade mínima de 16 anos completos na data de início das inscrições, ter acesso à internet, ter noções básicas de informática e de navegação na internet, e ser morador de um dos bairros que integram o programa de segurança estadual.
A lista de classificados será divulgada no dia 30 de setembro de 2021. As aulas vão começar no dia 5 de outubro e os participantes devem concluí-las até 3 de dezembro. Os participantes poderão fazer as qualificações em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores. Os alunos têm acesso às apostilas para download e recebem certificação após a conclusão dos cursos.

CONFIRA OS CURSOS

  • Assistente de Tecnologia da Informação (1.000)
  • Auxiliar Administrativo (1.000)
  • Auxiliar de Creche (1.000)
  • Bolos e suas Variações (1.000)
  • Costura (1.000)
  • Design de Sobrancelhas (1.000)
  • Inglês Básico (1.000)
  • Panificação (1.000)
  • Recepcionista (1.000)
  • Word e Excel (1.000)

LISTA BAIRROS ESTADO PRESENTE

Aracruz

  • Guaraná
  • Bela Vista
  • Segatto
  • Fátima
  • São Clemente
  • Jacupemba
  • Barra do Riacho
  • Vila do Riacho

Cachoeiro de Itapemirim

  • Vilage da Luz
  • Alto Novo Parque
  • Novo Parque
  • Gilson Carone
  • Monte Cristo
  • Zumbi

Cariacica

  • Maracanã
  • Vila Isabel
  • Bandeirantes
  • Ipiranga
  • Loteamento Cordovil
  • São Bernardo
  • São Rafael
  • Vale Marinho
  • Vista Mar
  • Jardim de Alah
  • Alzira Ramos
  • Castelo Branco
  • Rio Marinho
  • Flexal I
  • Flexal II
  • Nova Rosa da Penha
  • Nova Rosa da Penha II
  • Nova Esperança
  • Padre Gabriel
  • Colatina
  • Operário
  • Bela Vista
  • Santa Cecília
  • Por Do Sol
  • Jardim Planalto
  • São Vicente
  • Alto São Vicente
  • São Judas Tadeu
  • Vicente Suella
  • Ayrton Senna
  • São Pedro
  • Santo Antônio

Serra

  • André Carloni
  • Carapina Grande
  • Central Carapina
  • Jardim Carapina
  • Carapina
  • Vila Nova de Colares
  • Feu Rosa
  • Ourimar
  • Bairro das Laranjeiras
  • Residencial
  • Jacaraípe
  • São Patrício
  • Enseada de Jacaraípe
  • Lagoa de Jacaraípe
  • São Francisco
  • Costa Dourada
  • Estancia Monazitica
  • Jardim Atlântico
  • Parque Jacaraípe
  • Novo Horizonte
  • Campinho da Serra II
  • Planalto Serrano
  • Campinho da Serra I

Vila Velha

  • Pedra dos Búzios
  • Zumbi dos Palmares
  • Ilha da Conceição
  • Santa Rita
  • Vila Garrido
  • Primeiro de Maio
  • Alecrim
  • Argolas
  • Cobi de Cima
  • Cobi de Baixo
  • Chácara do Conde
  • Sagrada Família
  • São Torquato
  • Divino Espírito Santo
  • Ilha dos Aires
  • Cristóvão Colombo
  • Boa Vista I
  • Boa Vista II
  • Soteco
  • Vista da Penha
  • Cidade da Barra
  • Riviera da Barra
  • Vinte e Três de Maio
  • Barramares
  • Residencial Jabaeté
  • João Goulart
  • Morada da Barra
  • Normília da Cunha
  • São Conrado
  • Terra Vermelha
  • Ulisses Guimarães

Linhares

  • Santa Cruz
  • Planalto
  • Jocafe I
  • Jocafe II
  • Nova Esperança
  • Aviso
  • Interlagos

Vitória

  • Piedade
  • Moscoso
  • Capixaba
  • Fonte Grande
  • Itararé
  • Bonfim
  • Bairro da Penha
  • São Benedito
  • Gurigica
  • Consolação
  • Bela Vista
  • Santo Antônio
  • Inhanguetá
  • Ilha do Príncipe
  • Vila Rubim
  • Condusa
  • Redenção
  • São José
  • Conquista
  • Ilha das Caieiras
  • Nova Palestina
  • Resistência
  • Santo André
  • São Pedro
  • Santos Reis

São Mateus

  • Litorâneo
  • Bom Sucesso
  • Vitória
  • Vila Nova
  • Cacique
  • Guriri
  • Município Bairros
  • Guarapari
  • Adalberto S. Nader
  • Coroado
  • Kubitschek
  • Jabarai

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