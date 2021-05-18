Governo do ES abre 10 mil vagas em cursos on-line de graça

Já estão abertas as inscrições para as 10 mil vagas em cursos on-line do Qualificar ES. Os interessados podem se inscrever até 25 de maio, no site do programa. Os alunos não pagam pela qualificação profissional. A carga horária é de 120 horas.
Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos completos na data de início das inscrições; ter acesso à internet; ter noções básicas de informática e de navegação na internet, e ser morador do Espírito Santo, com prioridade para os municípios e bairros que compõem o Programa Estado Presente. Confira a lista do bairros atendidos logo abaixo.
As oportunidades são para os seguintes cursos:
- Assistente de Tecnologia da Informação
- Auxiliar Administrativo
- Costura
- Educação Especial Inclusiva
- Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas
- Inglês Básico
- Marketing Digital para o seu Negócio
- Panificação
- Segurança do Trabalho
- Word e Excel
A oferta faz parte de um pacote de medidas anunciado na última semana pelo governo do Estado. A expectativa da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), é de que, até o final do ano, sejam oferecidas 111 mil vagas em cursos de capacitação.
A classificação dos candidatos será feita conforme a ordem de inscrição e o resultado está previsto para ser divulgado no dia 2 de junho, no site da inscrição.
A Sectides informou que o acesso ao curso estará liberado a partir do dia 8 de junho. As aulas podem ser feitas em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores. Os alunos têm acesso às apostilas para download e recebem certificação após a conclusão dos cursos.
O objetivo, de acordo com a secretaria, é possibilitar aos participantes a oportunidade de conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria. Quem fizer uma qualificação das áreas de estética e gastronomia ainda recebe um kit com as ferramentas necessárias para início da atividade profissional.
CONFIRA A LISTA DE BAIRROS DO ESTADO PRESENTE
Aracruz
- Guaraná
- Bela Vista
- Segatto
- Fátima
- São Clemente
- Jacupemba
- Barra do Riacho
- Vila do Riacho
Cachoeiro de Itapemirim
- Vilage da Luz
- Alto Novo Parque
- Novo Parque
- Gilson Carone
- Monte Cristo
- Zumbi
Cariacica
- Maracanã
- Vila Isabel
- Bandeirantes
- Ipiranga
- Loteamento
- Cordovil
- São Bernardo
- São Rafael
- Vale Marinho
- Vista Mar
- Jardim de Alah
- Alzira Ramos
- Castelo Branco
- Rio Marinho
- Flexal I
- Flexal II
- Nova Rosa da Penha I
- Nova Rosa da Penha II
- Nova Esperança
- Padre Gabriel
Colatina
- Operário
- Bela Vista
- Santa Cecília
- Por do Sol
- Jardim Planalto
- São Vicente
- Alto São Vicente
- São Judas Tadeu
- Vicente Suella
- Ayrton Senna
- São Pedro
- Santo Antônio
Serra
- André Carloni
- Carapina Grande
- Central Carapina
- Jardim Carapina
- Carapina
- Vila Nova De Colares
- Feu Rosa
- Ourimar
- Bairro Das
- Laranjeiras
- Residencial
- Jacaraípe
- São Patrício
- Enseada de Jacaraípe
- Lagoa de Jacaraípe
- São Francisco
- Costa Dourada
- Estância Monazítica
- Jardim Atlântico
- Parque Jacaraípe
- Novo Horizonte
- Campinho Da Serra II
- Planalto Serrano
- Campinho Da Serra I
Vila Velha
- Pedra dos Búzios
- Zumbi dos Palmares
- Ilha da Conceição
- Santa Rita
- Vila Garrido
- Primeiro De Maio
- Alecrim
- Argolas
- Cobi de Cima
- Cobi de Baixo
- Chácara do Conde
- Sagrada Família
- São Torquato
- Divino Espírito Santo
- Ilha Dos Aires
- Cristóvão Colombo
- Boa Vista I
- Boa Vista II
- Soteco
- Vista da Penha
- Cidade da Barra
- Riviera da Barra
- Vinte e Três de Maio
- Barramares
- Residencial Jabaeté
- João Goulart
- Morada da Barra
- Normília da Cunha
- São Conrado
- Terra Vermelha
- Ulisses Guimarães
Linhares
- Santa Cruz
- Planalto
- Jocafe I
- Jocafe II
- Nova Esperança
- Aviso
- Interlagos
Vitória
- Piedade
- Moscoso
- Capixaba
- Fonte Grande
- Itararé
- Bonfim
- Bairro Da Penha
- São Benedito
- Gurigica
- Consolação
- Bela Vista
- Santo Antônio
- Inhanguetá
- Ilha do Príncipe
- Vila Rubim
- Condusa
- Redenção
- São José
- Conquista
- Ilha das Caieiras
- Nova Palestina
- Resistência
- Santo André
- São Pedro
- Santos Reis
São Mateus
- Litorâneo
- Bom Sucesso
- Vitória
- Vila Nova
- Cacique
- Guriri
Guarapari
- Adalberto S. Nader
- Coroado
- Kubitschek
- Jabaraí