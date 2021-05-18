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Qualificação profissional

Governo do ES abre 10 mil vagas em cursos on-line de graça

Para participar, candidatos precisam morar em um dos bairros atendidos pelos pelo Programa Estado Presente; inscrições seguem até o dia 25 de maio
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 mai 2021 às 11:35

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 11:35

Curso de costura oferecido no Qualificar ES
Curso de costura oferecido no Qualificar ES Crédito: Pixabay
Já estão abertas as inscrições para as 10 mil vagas em cursos on-line do Qualificar ES. Os interessados podem se inscrever até 25 de maio, no site do programa. Os alunos não pagam pela qualificação profissional. A carga horária é de 120 horas.
Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos completos na data de início das inscrições; ter acesso à internet; ter noções básicas de informática e de navegação na internet, e ser morador do Espírito Santo, com prioridade para os municípios e bairros que compõem o Programa Estado Presente. Confira a lista do bairros atendidos logo abaixo.
As oportunidades são para os seguintes cursos:
  • Assistente de Tecnologia da Informação
  • Auxiliar Administrativo
  • Costura
  • Educação Especial Inclusiva
  • Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas
  • Inglês Básico
  • Marketing Digital para o seu Negócio
  • Panificação
  • Segurança do Trabalho
  • Word e Excel
A oferta faz parte de um pacote de medidas anunciado na última semana pelo governo do Estado. A expectativa da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), é de que, até o final do ano, sejam oferecidas 111 mil vagas em cursos de capacitação.
A classificação dos candidatos será feita conforme a ordem de inscrição e o resultado está previsto para ser divulgado no dia 2 de junho, no site da inscrição.

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Governo do ES vai abrir 111 mil vagas em cursos de qualificação profissional

A Sectides informou que o acesso ao curso estará liberado a partir do dia 8 de junho. As aulas podem ser feitas em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores. Os alunos têm acesso às apostilas para download e recebem certificação após a conclusão dos cursos.
O objetivo, de acordo com a secretaria, é possibilitar aos participantes a oportunidade de conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria. Quem fizer uma qualificação das áreas de estética e gastronomia ainda recebe um kit com as ferramentas necessárias para início da atividade profissional.

CONFIRA A LISTA DE BAIRROS DO ESTADO PRESENTE

Aracruz

  • Guaraná
  • Bela Vista
  • Segatto
  • Fátima
  • São Clemente
  • Jacupemba
  • Barra do Riacho
  • Vila do Riacho

Cachoeiro de Itapemirim

  • Vilage da Luz
  • Alto Novo Parque
  • Novo Parque
  • Gilson Carone
  • Monte Cristo
  • Zumbi

Cariacica

  • Maracanã
  • Vila Isabel
  • Bandeirantes
  • Ipiranga
  • Loteamento
  • Cordovil
  • São Bernardo
  • São Rafael
  • Vale Marinho
  • Vista Mar
  • Jardim de Alah
  • Alzira Ramos
  • Castelo Branco
  • Rio Marinho
  • Flexal I
  • Flexal II
  • Nova Rosa da Penha I
  • Nova Rosa da Penha II
  • Nova Esperança
  • Padre Gabriel

Colatina

  • Operário
  • Bela Vista
  • Santa Cecília
  • Por do Sol
  • Jardim Planalto
  • São Vicente
  • Alto São Vicente
  • São Judas Tadeu
  • Vicente Suella
  • Ayrton Senna
  • São Pedro
  • Santo Antônio

Serra

  • André Carloni
  • Carapina Grande
  • Central Carapina
  • Jardim Carapina
  • Carapina
  • Vila Nova De Colares
  • Feu Rosa
  • Ourimar
  • Bairro Das
  • Laranjeiras
  • Residencial
  • Jacaraípe
  • São Patrício
  • Enseada de Jacaraípe
  • Lagoa de Jacaraípe
  • São Francisco
  • Costa Dourada
  • Estância Monazítica
  • Jardim Atlântico
  • Parque Jacaraípe
  • Novo Horizonte
  • Campinho Da Serra II
  • Planalto Serrano
  • Campinho Da Serra I

Vila Velha

  • Pedra dos Búzios
  • Zumbi dos Palmares
  • Ilha da Conceição
  • Santa Rita
  • Vila Garrido
  • Primeiro De Maio
  • Alecrim
  • Argolas
  • Cobi de Cima
  • Cobi de Baixo
  • Chácara do Conde
  • Sagrada Família
  • São Torquato
  • Divino Espírito Santo
  • Ilha Dos Aires
  • Cristóvão Colombo
  • Boa Vista I
  • Boa Vista II
  • Soteco
  • Vista da Penha
  • Cidade da Barra
  • Riviera da Barra
  • Vinte e Três de Maio
  • Barramares
  • Residencial Jabaeté
  • João Goulart
  • Morada da Barra
  • Normília da Cunha
  • São Conrado
  • Terra Vermelha
  • Ulisses Guimarães

Linhares

  • Santa Cruz
  • Planalto
  • Jocafe I
  • Jocafe II
  • Nova Esperança
  • Aviso
  • Interlagos

Vitória

  • Piedade
  • Moscoso
  • Capixaba
  • Fonte Grande
  • Itararé
  • Bonfim
  • Bairro Da Penha
  • São Benedito
  • Gurigica
  • Consolação
  • Bela Vista
  • Santo Antônio
  • Inhanguetá
  • Ilha do Príncipe
  • Vila Rubim
  • Condusa
  • Redenção
  • São José
  • Conquista
  • Ilha das Caieiras
  • Nova Palestina
  • Resistência
  • Santo André
  • São Pedro
  • Santos Reis

São Mateus

  • Litorâneo
  • Bom Sucesso
  • Vitória
  • Vila Nova
  • Cacique
  • Guriri

Guarapari

  • Adalberto S. Nader
  • Coroado
  • Kubitschek
  • Jabaraí

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