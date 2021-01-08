Findes, Sesi e Senai abrem 46 vagas de emprego no ES

Findes tem oportunidades disponíveis para diversos cargos Crédito: Divulgação

Do total de oportunidades, para 34 vagas o prazo de inscrição termina nesta sexta-feira (8). São chances para os cargos de instrutores de Educação Profissional Básica nas áreas de eletroeletrônica, gestão, metalmecânica, metalmecânica (solda), pintor industrial, refrigeração, rochas ornamentais, TI e vestuário; além de instrutores de Educação Profissional Técnica nas áreas de elétrica, eletroeletrônica, mecânica automotiva, mecatrônica, metalmecânica, tecnologia da informação e segurança do trabalho; e instrutores de educação profissional especializada em energias e metalmecânica.

Há ainda vagas para professor de inglês, assistente administrativo, assistente de atendimento, auxiliar de manutenção predial e almoxarife. O prazo para se inscrever em uma dessas funções termina no dia 11 de janeiro.

A Findes também tem vagas para quem quer trabalhar como analista financeiro júnior, analista de controladoria pleno e analista de estudos e pesquisas sênior. Os interessados têm até o dia 15 de janeiro para se inscrever.

Os candidatos devem acessar o site findes.com.br/trabalhe-conosco , ir até o painel de vagas e procurar pelo número do processo seletivo.

CONFIRA AS VAGAS

Instrutor de Educação Profissional Técnica - Elétrica



Processo Seletivo Senai 11/2020

Local: Grande Vitória

Inscrições: até 8 de janeiro

Instrutor de Educação Profissional Técnica - Mecânica Automotiva

Processo Seletivo Senai 12/2020

Local: Grande Vitória

Inscrições: até 8 de janeiro

Instrutor de Educação Profissional Técnica - Eletroeletrônica

Processo Seletivo Senai 13/2020

Local: Linhares

Inscrições: até 8 de janeiro

Instrutor de Educação Profissional Técnica - Elétrica

Processo Seletivo Senai 14/2020

Local: Colatina

Inscrições: até 8 de janeiro

Instrutor de Educação Profissional Técnica - Metalmecânica

Processo Seletivo Senai 17/2020

Local: Grande Vitória

Inscrições: até 8 de janeiro

Instrutor de Educação Profissional Técnica - Metalmecânica

Processo Seletivo Senai 24/2020

Tipo: Contrato Intermitente

Local: Colatina

Inscrições: até 8 de janeiro

Instrutor de Educação Profissional Técnica - Metalmecânica

Processo Seletivo Senai 25/2020

Local: Grande Vitória

Inscrições: até 8 de janeiro

Instrutor de Educação Profissional Técnica - Tecnologia da Informação

Processo Seletivo Senai 25/2020

Local: Grande Vitória

Inscrições: até 8 de janeiro

Instrutor de Educação Profissional Técnica - Metalmecânica

Processo Seletivo Senai 26/2020

Local: Aracruz

Inscrições: até 8 de janeiro

Instrutor de Educação Profissional Técnica - Metalmecânica

Processo Seletivo Senai 27/2020

Tipo: Contrato Intermitente

Local: Colatina

Inscrições: até 8 de janeiro

Instrutor de Educação Profissional Básica - Vestuário

Processo Seletivo Senai 27/2020

Tipo: Contrato Intermitente

Local: Colatina

Inscrições: até 8 de janeiro

Instrutor de Educação Profissional Especializada - Energias

Processo Seletivo Senai 28/2020

Tipo: Contrato Intermitente

Local: Colatina

Inscrições: até 8 de janeiro

Instrutor de Educação Profissional Especializada - Metalmecânica

Processo Seletivo Senai 28/2020

Tipo: Contrato Intermitente

Local: Grande Vitória

Inscrições: até 8 de janeiro

Instrutor de Educação Profissional Técnica - Mecatrônica

Processo Seletivo Senai 28/2020

Tipo: Contrato Intermitente

Local: Grande Vitória

Inscrições: até 8 de janeiro

Instrutor de Educação Profissional Técnica - Segurança do Trabalho

Processo Seletivo Senai 29/2020

Local: Grande Vitória

Inscrições: até 8 de janeiro

Instrutor de Educação Profissional Técnica - Eletroeletrônica

Processo Seletivo Senai 29/2020

Local: Grande Vitória e Linhares

Inscrições: até 8 de janeiro

Instrutor de Educação Profissional Básica - Eletroeletrônica

Processo Seletivo Senai 29/2020

Local: Linhares

Inscrições: até 8 de janeiro

Instrutor de Educação Profissional Técnica - Metalmecânica

Processo Seletivo Senai 29/2020

Local: Grande Vitória e Linhares

Inscrições: até 8 de janeiro

Instrutor de Educação Profissional Básica - Metalmecânica

Processo Seletivo Senai 29/2020

Local: Linhares

Inscrições: até 8 de janeiro

Instrutor de Educação Profissional Técnica - Segurança do Trabalho

Processo Seletivo Senai 34/2020

Tipo: Contrato Intermitente

Local: Grande Vitória

Inscrições: até 8 de janeiro

Instrutor de Educação Profissional Básica - Eletroeletrônica

Processo Seletivo Senai 36/2020

Local: Linhares

Inscrições: até 8 de janeiro

Instrutor de Educação Profissional Básica - Metalmecânica

Processo Seletivo Senai 29/2020

Local: Grande Vitória

Inscrições: até 8 de janeiro

Instrutor de Educação Profissional Básica - Pintor Industrial

Processo Seletivo Senai 001/2021

Tipo: Contrato Intermitente

Local: Aracruz

Inscrições: até 8 de janeiro

Instrutor de Educação Profissional Básica - Gestão

Processo Seletivo Senai 001/2021

Tipo: Contrato Intermitente

Local: Aracruz

Inscrições: até 8 de janeiro

Instrutor de Educação Profissional Básica - Metalmecânica/Solda

Processo Seletivo Senai 001/2021

Tipo: Contrato Intermitente

Local: Aracruz

Inscrições: até 8 de janeiro

Instrutor de Educação Profissional Básica - Refrigeração

Processo Seletivo Senai 001/2021

Tipo: Contrato Intermitente

Local: Aracruz

Inscrições: até 8 de janeiro

Instrutor de Educação Profissional Básica - Eletroeletrônica

Processo Seletivo Senai 001/2021

Local: Colatina

Inscrições: até 8 de janeiro

Instrutor de Educação Profissional Básica - T.I

Processo Seletivo Senai 001/2021

Tipo: Contrato Intermitente

Local: Colatina

Inscrições: até 8 de janeiro

Instrutor de Educação Profissional Básica - Eletroeletrônica

Processo Seletivo Senai 002/2021

Local: Aracruz

Inscrições: até 8 de janeiro

Instrutor de Educação Profissional Básica - Eletroeletrônica

Processo Seletivo Senai 002/2021

Local: Aracruz

Inscrições: até 8 de janeiro

Instrutor de Educação Profissional Básica - Metalmecânica/Solda

Processo Seletivo Senai 002/2021

Local: Aracruz

Inscrições: até 8 de janeiro

Instrutor de Educação Profissional Básica - Metalmecânica

Processo Seletivo Senai 002/2021

Local: Aracruz

Inscrições: até 8 de janeiro

Instrutor de Educação Profissional Técnica - Eletroeletrônica

Processo Seletivo Senai 002/2021

Local: Aracruz

Inscrições: até 8 de janeiro

Instrutor de Educação Profissional Básica - Rochas Ornamentais

Processo Seletivo Senai 002/2021

Local: Cachoeiro

Inscrições: até 8 de janeiro

Professor de Inglês

Processo Seletivo Sesi 19/2020

Local: Linhares

Inscrições: até 11 de janeiro

Assistente Administrativo (PCD)

Processo Seletivo Sesi Senai 01/2021

Local: Grande Vitória

Carga horária: 40 horas/semanais

Inscrições: até 11 de janeiro

Assistente Administrativo (CAC)

Processo Seletivo Sesi Senai 01/2021

Local: Grande Vitória

Carga horária: 40 horas/semanais

Inscrições: até 11 de janeiro

Assistente Administrativo (Biblioteca)

Processo Seletivo Sesi Senai 01/2021

Local: Grande Vitória

Carga horária: 40 horas/semanais

Inscrições: até 11 de janeiro

Assistente de Atendimento

Processo Seletivo Sesi Senai 01/2021

Local: Grande Vitória

Carga horária: 40 horas/semanais

Inscrições: até 11 de janeiro

Auxiliar de Manutenção Predial

Processo Seletivo Sesi Senai 01/2021

Local: Aracruz

Carga horária: 40 horas/semanais

Inscrições: até 11 de janeiro

Assistente Administrativo (Compras)

Processo Seletivo Sesi Senai 01/2021

Local: Grande Vitória

Carga horária: 40 horas/semanais

Inscrições: até 11 de janeiro

Almoxarife

Processo Seletivo Sesi Senai 01/2021

Local: Grande Vitória

Carga horária: 40 horas/semanais

Inscrições: até 11 de janeiro

Analista Financeiro Júnior

Processo Seletivo Sesi Senai 02/2021

Local: Grande Vitória

Carga horária: 40 horas/semanais

Inscrições: até 15 de janeiro

Analista de Controladoria Pleno (Tributos)

Processo Seletivo Sesi Senai 02/2021

Local: Grande Vitória

Carga horária: 40 horas/semanais

Inscrições: até 15 de janeiro

Analista de Controladoria Pleno (Patrimônio)

Processo Seletivo Sesi Senai 02/2021

Local: Grande Vitória

Carga horária: 40 horas/semanais

Inscrições: até 15 de janeiro