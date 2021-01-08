Findes, Sesi e Senai abrem 46 vagas de emprego no ES

A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) está com 46 vagas de emprego abertas. Os profissionais vão atuar na sede da instituição, em Vitória, ou nas unidades do Sesi e do Senai da Grande Vitória, Aracruz, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares.
Do total de oportunidades, para 34 vagas o prazo de inscrição termina nesta sexta-feira (8). São chances para os cargos de instrutores de Educação Profissional Básica nas áreas de eletroeletrônica, gestão, metalmecânica, metalmecânica (solda), pintor industrial, refrigeração, rochas ornamentais, TI e vestuário; além de instrutores de Educação Profissional Técnica nas áreas de elétrica, eletroeletrônica, mecânica automotiva, mecatrônica, metalmecânica, tecnologia da informação e segurança do trabalho; e instrutores de educação profissional especializada em energias e metalmecânica.
Há ainda vagas para professor de inglês, assistente administrativo, assistente de atendimento, auxiliar de manutenção predial e almoxarife. O prazo para se inscrever em uma dessas funções termina no dia 11 de janeiro.
A Findes também tem vagas para quem quer trabalhar como analista financeiro júnior, analista de controladoria pleno e analista de estudos e pesquisas sênior. Os interessados têm até o dia 15 de janeiro para se inscrever.
Os candidatos devem acessar o site findes.com.br/trabalhe-conosco, ir até o painel de vagas e procurar pelo número do processo seletivo.
CONFIRA AS VAGAS
- Instrutor de Educação Profissional Técnica - Elétrica
- Processo Seletivo Senai 11/2020
- Local: Grande Vitória
- Inscrições: até 8 de janeiro
- Instrutor de Educação Profissional Técnica - Mecânica Automotiva
- Processo Seletivo Senai 12/2020
- Local: Grande Vitória
- Inscrições: até 8 de janeiro
- Instrutor de Educação Profissional Técnica - Eletroeletrônica
- Processo Seletivo Senai 13/2020
- Local: Linhares
- Inscrições: até 8 de janeiro
- Instrutor de Educação Profissional Técnica - Elétrica
- Processo Seletivo Senai 14/2020
- Local: Colatina
- Inscrições: até 8 de janeiro
- Instrutor de Educação Profissional Técnica - Metalmecânica
- Processo Seletivo Senai 17/2020
- Local: Grande Vitória
- Inscrições: até 8 de janeiro
- Instrutor de Educação Profissional Técnica - Metalmecânica
- Processo Seletivo Senai 24/2020
- Tipo: Contrato Intermitente
- Local: Colatina
- Inscrições: até 8 de janeiro
- Instrutor de Educação Profissional Técnica - Metalmecânica
- Processo Seletivo Senai 25/2020
- Local: Grande Vitória
- Inscrições: até 8 de janeiro
- Instrutor de Educação Profissional Técnica - Tecnologia da Informação
- Processo Seletivo Senai 25/2020
- Local: Grande Vitória
- Inscrições: até 8 de janeiro
- Instrutor de Educação Profissional Técnica - Metalmecânica
- Processo Seletivo Senai 26/2020
- Local: Aracruz
- Inscrições: até 8 de janeiro
- Instrutor de Educação Profissional Técnica - Metalmecânica
- Processo Seletivo Senai 27/2020
- Tipo: Contrato Intermitente
- Local: Colatina
- Inscrições: até 8 de janeiro
- Instrutor de Educação Profissional Básica - Vestuário
- Processo Seletivo Senai 27/2020
- Tipo: Contrato Intermitente
- Local: Colatina
- Inscrições: até 8 de janeiro
- Instrutor de Educação Profissional Especializada - Energias
- Processo Seletivo Senai 28/2020
- Tipo: Contrato Intermitente
- Local: Colatina
- Inscrições: até 8 de janeiro
- Instrutor de Educação Profissional Especializada - Metalmecânica
- Processo Seletivo Senai 28/2020
- Tipo: Contrato Intermitente
- Local: Grande Vitória
- Inscrições: até 8 de janeiro
- Instrutor de Educação Profissional Técnica - Mecatrônica
- Processo Seletivo Senai 28/2020
- Tipo: Contrato Intermitente
- Local: Grande Vitória
- Inscrições: até 8 de janeiro
- Instrutor de Educação Profissional Técnica - Segurança do Trabalho
- Processo Seletivo Senai 29/2020
- Local: Grande Vitória
- Inscrições: até 8 de janeiro
- Instrutor de Educação Profissional Técnica - Eletroeletrônica
- Processo Seletivo Senai 29/2020
- Local: Grande Vitória e Linhares
- Inscrições: até 8 de janeiro
- Instrutor de Educação Profissional Básica - Eletroeletrônica
- Processo Seletivo Senai 29/2020
- Local: Linhares
- Inscrições: até 8 de janeiro
- Instrutor de Educação Profissional Técnica - Metalmecânica
- Processo Seletivo Senai 29/2020
- Local: Grande Vitória e Linhares
- Inscrições: até 8 de janeiro
- Instrutor de Educação Profissional Básica - Metalmecânica
- Processo Seletivo Senai 29/2020
- Local: Linhares
- Inscrições: até 8 de janeiro
- Instrutor de Educação Profissional Técnica - Segurança do Trabalho
- Processo Seletivo Senai 34/2020
- Tipo: Contrato Intermitente
- Local: Grande Vitória
- Inscrições: até 8 de janeiro
- Instrutor de Educação Profissional Básica - Eletroeletrônica
- Processo Seletivo Senai 36/2020
- Local: Linhares
- Inscrições: até 8 de janeiro
- Instrutor de Educação Profissional Básica - Metalmecânica
- Processo Seletivo Senai 29/2020
- Local: Grande Vitória
- Inscrições: até 8 de janeiro
- Instrutor de Educação Profissional Básica - Pintor Industrial
- Processo Seletivo Senai 001/2021
- Tipo: Contrato Intermitente
- Local: Aracruz
- Inscrições: até 8 de janeiro
- Instrutor de Educação Profissional Básica - Gestão
- Processo Seletivo Senai 001/2021
- Tipo: Contrato Intermitente
- Local: Aracruz
- Inscrições: até 8 de janeiro
- Instrutor de Educação Profissional Básica - Metalmecânica/Solda
- Processo Seletivo Senai 001/2021
- Tipo: Contrato Intermitente
- Local: Aracruz
- Inscrições: até 8 de janeiro
- Instrutor de Educação Profissional Básica - Refrigeração
- Processo Seletivo Senai 001/2021
- Tipo: Contrato Intermitente
- Local: Aracruz
- Inscrições: até 8 de janeiro
- Instrutor de Educação Profissional Básica - Eletroeletrônica
- Processo Seletivo Senai 001/2021
- Local: Colatina
- Inscrições: até 8 de janeiro
- Instrutor de Educação Profissional Básica - T.I
- Processo Seletivo Senai 001/2021
- Tipo: Contrato Intermitente
- Local: Colatina
- Inscrições: até 8 de janeiro
- Instrutor de Educação Profissional Básica - Eletroeletrônica
- Processo Seletivo Senai 002/2021
- Local: Aracruz
- Inscrições: até 8 de janeiro
- Instrutor de Educação Profissional Básica - Eletroeletrônica
- Processo Seletivo Senai 002/2021
- Local: Aracruz
- Inscrições: até 8 de janeiro
- Instrutor de Educação Profissional Básica - Metalmecânica/Solda
- Processo Seletivo Senai 002/2021
- Local: Aracruz
- Inscrições: até 8 de janeiro
- Instrutor de Educação Profissional Básica - Metalmecânica
- Processo Seletivo Senai 002/2021
- Local: Aracruz
- Inscrições: até 8 de janeiro
- Instrutor de Educação Profissional Técnica - Eletroeletrônica
- Processo Seletivo Senai 002/2021
- Local: Aracruz
- Inscrições: até 8 de janeiro
- Instrutor de Educação Profissional Básica - Rochas Ornamentais
- Processo Seletivo Senai 002/2021
- Local: Cachoeiro
- Inscrições: até 8 de janeiro
- Professor de Inglês
- Processo Seletivo Sesi 19/2020
- Local: Linhares
- Inscrições: até 11 de janeiro
- Assistente Administrativo (PCD)
- Processo Seletivo Sesi Senai 01/2021
- Local: Grande Vitória
- Carga horária: 40 horas/semanais
- Inscrições: até 11 de janeiro
- Assistente Administrativo (CAC)
- Processo Seletivo Sesi Senai 01/2021
- Local: Grande Vitória
- Carga horária: 40 horas/semanais
- Inscrições: até 11 de janeiro
- Assistente Administrativo (Biblioteca)
- Processo Seletivo Sesi Senai 01/2021
- Local: Grande Vitória
- Carga horária: 40 horas/semanais
- Inscrições: até 11 de janeiro
- Assistente de Atendimento
- Processo Seletivo Sesi Senai 01/2021
- Local: Grande Vitória
- Carga horária: 40 horas/semanais
- Inscrições: até 11 de janeiro
- Auxiliar de Manutenção Predial
- Processo Seletivo Sesi Senai 01/2021
- Local: Aracruz
- Carga horária: 40 horas/semanais
- Inscrições: até 11 de janeiro
- Assistente Administrativo (Compras)
- Processo Seletivo Sesi Senai 01/2021
- Local: Grande Vitória
- Carga horária: 40 horas/semanais
- Inscrições: até 11 de janeiro
- Almoxarife
- Processo Seletivo Sesi Senai 01/2021
- Local: Grande Vitória
- Carga horária: 40 horas/semanais
- Inscrições: até 11 de janeiro
- Analista Financeiro Júnior
- Processo Seletivo Sesi Senai 02/2021
- Local: Grande Vitória
- Carga horária: 40 horas/semanais
- Inscrições: até 15 de janeiro
- Analista de Controladoria Pleno (Tributos)
- Processo Seletivo Sesi Senai 02/2021
- Local: Grande Vitória
- Carga horária: 40 horas/semanais
- Inscrições: até 15 de janeiro
- Analista de Controladoria Pleno (Patrimônio)
- Processo Seletivo Sesi Senai 02/2021
- Local: Grande Vitória
- Carga horária: 40 horas/semanais
- Inscrições: até 15 de janeiro
- Analista de Estudos e Pesquisas Sênior
- Processo Seletivo Sesi Senai 02/2021
- Local: Grande Vitória
- Carga horária: 40 horas/semanais
- Inscrições: até 15 de janeiro