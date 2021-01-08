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Oportunidades

Findes, Sesi e Senai abrem 46 vagas de emprego no ES

Do total de cargos, 34 encerram o prazo de inscrição nesta sexta-feira (8). Veja como concorrer a uma das oportunidades disponíveis
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 jan 2021 às 11:51

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 11:51

Sede da Findes na Reta da Penha
Findes tem oportunidades disponíveis para diversos cargos Crédito: Divulgação
Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) está com 46 vagas de emprego abertas. Os profissionais vão atuar na sede da instituição, em Vitória, ou nas unidades do Sesi e do Senai da Grande VitóriaAracruzColatinaCachoeiro de Itapemirim e Linhares.
Do total de oportunidades, para 34 vagas o prazo de inscrição termina nesta sexta-feira (8). São chances para os cargos de instrutores de Educação Profissional Básica nas áreas de eletroeletrônica, gestão, metalmecânica, metalmecânica (solda), pintor industrial, refrigeração, rochas ornamentais, TI e vestuário;  além de instrutores de Educação Profissional Técnica nas áreas de elétrica, eletroeletrônica, mecânica automotiva, mecatrônica, metalmecânica, tecnologia da informação e segurança do trabalho; e instrutores de educação profissional especializada em energias e metalmecânica.
Há ainda vagas para professor de inglês, assistente administrativo, assistente de atendimento, auxiliar de manutenção predial e almoxarife. O prazo para se inscrever em uma dessas funções termina no dia 11 de janeiro.
A Findes também tem vagas para quem quer trabalhar como analista financeiro júnior, analista de controladoria pleno e analista de estudos e pesquisas sênior. Os interessados têm até o dia 15 de janeiro para se inscrever.
Os candidatos devem acessar o site findes.com.br/trabalhe-conosco, ir até o painel de vagas e procurar pelo número do processo seletivo.

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1.459 vagas para mandar currículo e começar o ano com emprego

CONFIRA AS VAGAS

  • Instrutor de Educação Profissional Técnica - Elétrica
  • Processo Seletivo Senai 11/2020
  • Local: Grande Vitória
  • Inscrições: até 8 de janeiro
  • Instrutor de Educação Profissional Técnica - Mecânica Automotiva
  • Processo Seletivo Senai 12/2020
  • Local: Grande Vitória
  • Inscrições: até 8 de janeiro
  • Instrutor de Educação Profissional Técnica - Eletroeletrônica
  • Processo Seletivo Senai 13/2020
  • Local: Linhares
  • Inscrições: até 8 de janeiro
  • Instrutor de Educação Profissional Técnica - Elétrica
  • Processo Seletivo Senai 14/2020
  • Local: Colatina
  • Inscrições: até 8 de janeiro
  • Instrutor de Educação Profissional Técnica - Metalmecânica
  • Processo Seletivo Senai 17/2020
  • Local: Grande Vitória
  • Inscrições: até 8 de janeiro
  • Instrutor de Educação Profissional Técnica - Metalmecânica
  • Processo Seletivo Senai 24/2020
  • Tipo: Contrato Intermitente
  • Local: Colatina
  • Inscrições: até 8 de janeiro
  • Instrutor de Educação Profissional Técnica - Metalmecânica
  • Processo Seletivo Senai 25/2020
  • Local: Grande Vitória
  • Inscrições: até 8 de janeiro
  • Instrutor de Educação Profissional Técnica - Tecnologia da Informação
  • Processo Seletivo Senai  25/2020
  • Local: Grande Vitória
  • Inscrições: até 8 de janeiro
  • Instrutor de Educação Profissional Técnica - Metalmecânica 
  • Processo Seletivo Senai 26/2020
  • Local: Aracruz
  • Inscrições: até 8 de janeiro
  • Instrutor de Educação Profissional Técnica - Metalmecânica
  • Processo Seletivo Senai 27/2020
  • Tipo: Contrato Intermitente
  • Local: Colatina
  • Inscrições: até 8 de janeiro

Veja Também

6 indústrias do ES abrem vagas de emprego: veja onde mandar currículo

  • Instrutor de Educação Profissional Básica - Vestuário
  • Processo Seletivo Senai 27/2020
  • Tipo: Contrato Intermitente
  • Local: Colatina
  • Inscrições: até 8 de janeiro
  • Instrutor de Educação Profissional Especializada - Energias  
  • Processo Seletivo Senai 28/2020
  • Tipo: Contrato Intermitente
  • Local: Colatina
  • Inscrições: até 8 de janeiro
  • Instrutor de Educação Profissional Especializada - Metalmecânica  
  • Processo Seletivo Senai 28/2020
  • Tipo: Contrato Intermitente
  • Local: Grande Vitória
  • Inscrições: até 8 de janeiro
  • Instrutor de Educação Profissional Técnica - Mecatrônica  
  • Processo Seletivo Senai 28/2020
  • Tipo: Contrato Intermitente
  • Local: Grande Vitória
  • Inscrições: até 8 de janeiro
  • Instrutor de Educação Profissional Técnica - Segurança do Trabalho
  • Processo Seletivo Senai 29/2020
  • Local: Grande Vitória
  • Inscrições: até 8 de janeiro
  • Instrutor de Educação Profissional Técnica - Eletroeletrônica
  • Processo Seletivo Senai  29/2020
  • Local: Grande Vitória e Linhares
  • Inscrições: até 8 de janeiro
  • Instrutor de Educação Profissional Básica - Eletroeletrônica  
  • Processo Seletivo Senai 29/2020
  • Local: Linhares
  • Inscrições: até 8 de janeiro

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Obras da Eco101 devem abrir 2 mil empregos no ES em 2021

  • Instrutor de Educação Profissional Técnica - Metalmecânica  
  • Processo Seletivo Senai 29/2020
  • Local: Grande Vitória e Linhares
  • Inscrições: até 8 de janeiro
  • Instrutor de Educação Profissional Básica - Metalmecânica 
  • Processo Seletivo Senai 29/2020
  • Local: Linhares
  • Inscrições: até 8 de janeiro
  • Instrutor de Educação Profissional Técnica - Segurança do Trabalho  
  • Processo Seletivo Senai 34/2020
  • Tipo: Contrato Intermitente
  • Local: Grande Vitória
  • Inscrições: até 8 de janeiro
  • Instrutor de Educação Profissional Básica - Eletroeletrônica  
  • Processo Seletivo Senai 36/2020
  • Local: Linhares
  • Inscrições: até 8 de janeiro
  • Instrutor de Educação Profissional Básica - Metalmecânica 
  • Processo Seletivo Senai 29/2020
  • Local: Grande Vitória
  • Inscrições: até 8 de janeiro
  • Instrutor de Educação Profissional Básica - Pintor Industrial  
  • Processo Seletivo Senai 001/2021
  • Tipo: Contrato Intermitente
  • Local: Aracruz
  • Inscrições: até 8 de janeiro
  • Instrutor de Educação Profissional Básica - Gestão
  • Processo Seletivo Senai 001/2021
  • Tipo: Contrato Intermitente
  • Local: Aracruz
  • Inscrições: até 8 de janeiro
  • Instrutor de Educação Profissional Básica - Metalmecânica/Solda  
  • Processo Seletivo Senai 001/2021
  • Tipo: Contrato Intermitente
  • Local: Aracruz
  • Inscrições: até 8 de janeiro
  • Instrutor de Educação Profissional Básica - Refrigeração 
  • Processo Seletivo Senai 001/2021
  • Tipo: Contrato Intermitente
  • Local: Aracruz
  • Inscrições: até 8 de janeiro
  • Instrutor de Educação Profissional Básica - Eletroeletrônica
  • Processo Seletivo Senai 001/2021
  • Local: Colatina
  • Inscrições: até 8 de janeiro
  • Instrutor de Educação Profissional Básica - T.I 
  • Processo Seletivo Senai 001/2021
  • Tipo: Contrato Intermitente
  • Local: Colatina
  • Inscrições: até 8 de janeiro
  • Instrutor de Educação Profissional Básica - Eletroeletrônica  
  • Processo Seletivo Senai 002/2021
  • Local: Aracruz
  • Inscrições: até 8 de janeiro
  • Instrutor de Educação Profissional Básica - Eletroeletrônica
  • Processo Seletivo Senai 002/2021
  • Local: Aracruz
  • Inscrições: até 8 de janeiro
  • Instrutor de Educação Profissional Básica - Metalmecânica/Solda  
  • Processo Seletivo Senai 002/2021
  • Local: Aracruz
  • Inscrições: até 8 de janeiro
  • Instrutor de Educação Profissional Básica - Metalmecânica  
  • Processo Seletivo Senai 002/2021
  • Local: Aracruz
  • Inscrições: até 8 de janeiro
  • Instrutor de Educação Profissional Técnica - Eletroeletrônica  
  • Processo Seletivo Senai 002/2021
  • Local: Aracruz
  • Inscrições: até 8 de janeiro
  • Instrutor de Educação Profissional Básica - Rochas Ornamentais 
  • Processo Seletivo Senai 002/2021
  • Local: Cachoeiro
  • Inscrições: até 8 de janeiro

Veja Também

Abertas inscrições para cursos de qualificação para turbinar o currículo

  • Professor de Inglês
  • Processo Seletivo Sesi 19/2020
  • Local: Linhares
  • Inscrições: até 11 de janeiro
  • Assistente Administrativo (PCD)
  • Processo Seletivo Sesi Senai 01/2021
  • Local: Grande Vitória
  • Carga horária: 40 horas/semanais
  • Inscrições: até 11 de janeiro
  • Assistente Administrativo (CAC)
  • Processo Seletivo Sesi Senai 01/2021
  • Local: Grande Vitória
  • Carga horária: 40 horas/semanais
  • Inscrições: até 11 de janeiro
  • Assistente Administrativo (Biblioteca)
  • Processo Seletivo Sesi Senai 01/2021
  • Local: Grande Vitória
  • Carga horária: 40 horas/semanais
  • Inscrições: até 11 de janeiro
  • Assistente de Atendimento
  • Processo Seletivo Sesi Senai 01/2021
  • Local: Grande Vitória
  • Carga horária: 40 horas/semanais
  • Inscrições: até 11 de janeiro
  • Auxiliar de Manutenção Predial
  • Processo Seletivo Sesi Senai 01/2021
  • Local: Aracruz
  • Carga horária: 40 horas/semanais
  • Inscrições: até 11 de janeiro
  • Assistente Administrativo (Compras)
  • Processo Seletivo Sesi Senai 01/2021
  • Local: Grande Vitória
  • Carga horária: 40 horas/semanais
  • Inscrições: até 11 de janeiro
  • Almoxarife
  • Processo Seletivo Sesi Senai 01/2021
  • Local: Grande Vitória
  • Carga horária: 40 horas/semanais
  • Inscrições: até 11 de janeiro
  • Analista Financeiro Júnior
  • Processo Seletivo Sesi Senai 02/2021
  • Local: Grande Vitória
  • Carga horária: 40 horas/semanais
  • Inscrições: até 15 de janeiro
  • Analista de Controladoria Pleno (Tributos)
  • Processo Seletivo Sesi Senai 02/2021
  • Local: Grande Vitória
  • Carga horária: 40 horas/semanais
  • Inscrições: até 15 de janeiro
  • Analista de Controladoria Pleno (Patrimônio)
  • Processo Seletivo Sesi Senai 02/2021
  • Local: Grande Vitória
  • Carga horária: 40 horas/semanais
  • Inscrições: até 15 de janeiro
  • Analista de Estudos e Pesquisas Sênior
  • Processo Seletivo Sesi Senai 02/2021
  • Local: Grande Vitória
  • Carga horária: 40 horas/semanais
  • Inscrições: até 15 de janeiro

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