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Oportunidades

Feira vai oferecer mais de 500 vagas de emprego e estágio na Serra

Evento será realizado das 8 às 20 horas, com chances para profissionais das mais diferentes formações;

Publicado em 18 de Abril de 2023 às 14:49

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 abr 2023 às 14:49
Carteira de Trabalho e previdência social
Evento terá oportunidades de trabalho com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira
Quem está à procura de uma chance de trabalho deve ficar atento. Isso porque mais de 500 vagas de emprego e estágio estarão disponíveis durante a Feira de Empregabilidade, que será realizada nesta quarta-feira (19) no município da Serra.
Além da possibilidade de conquistar uma oportunidade, os participantes também contarão com palestras e oficinas voltadas ao mercado de trabalho, Espaço Saúde para aferir pressão e glicemia, bem como atendimento jurídico aos cidadãos.
O evento será realizado a partir das 8 horas pelo Centro Educacional Grau Técnico, na unidade localizada próximo ao Parque da Cidade. A feira ocorre em parceria com o Sine da Serra e com empresas de diversos segmentos do Estado. Entre as empresas estão RDG Aços do Brasil, Cedisa, Grupo Coutinho, Wizard, Farmácia Mônica, Isapa, Instituto Formar e Richier Equipamentos.
As oportunidades são para diversas áreas como industrial, administrativa, operacional e  atendimento. O candidato deve levar documento com foto, currículo impresso ou digital e carteira de trabalho, se tiver.
“Anualmente trazemos esta feira para ofertar vagas de emprego e estágio para a comunidade. Trata-se de uma parceria entre a unidade e empresas capixabas para que mais pessoas possam ter oportunidades e, assim, mudar de vida”, destaca o diretor do Centro Educacional da Serra, André Carvalheira.

Serviços

  • Feira de Empregabilidade Grau Técnico Serra
  • Vagas: 500
  • Data: quarta-feira (19/04)
  • Horário: 8h às 20 horas. 
  • Endereço: Rod. Norte Sul, 700 - Santa Luzia, Serra.

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