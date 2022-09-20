Evento tem mais de 3 mil vagas de trabalho para pessoas com deficiência

Reconecta 2022 - Conferência e Exposição Estadual de Inclusão e Acessibilidade Crédito: MPT/Divulgação

O “Reconecta”, promovido pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), terá 3.183 vagas de emprego para pessoas com deficiência em todo o país. O evento on-line acontece nesta terça (20) e quarta-feira (21). O objetivo do encontro é promover a inclusão deste público no mercado de trabalho, além de debater a temática.

Os interessados em participar do encontro virtual podem acessar o site do evento . De acordo com a instituição, uma das principais ações desenvolvidas pelo evento é a divulgação de oportunidades de emprego, facilitando, assim, o acesso das pessoas às vagas. O quadro de oportunidades está disponível no portal da conferência.

Serão mais de 30 horas de palestras, painéis de debate, workshops, oficinas, apresentações culturais, exposições artísticas, atrações musicais, participação de instituições, exposição de produtos, serviços e equipamentos adaptados, entre outros.

Entre os temas abordados estão acessibilidade, cota legal, adaptação razoável, discriminação, entre outros. Toda a programação contará com recursos de acessibilidade, como libras, legendas e audiodescrição.

Mais de 17 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), coordenada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“O Reconecta é um serviço prestado pelo MPT à sociedade brasileira para difundir informação sobre os direitos das pessoas com deficiência, principalmente relacionados à profissionalização e ao trabalho, bem como oferecer uma feira de empregabilidade, aproximando empregados e empregadores”, reforça a coordenadora nacional da Coordenadoria de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho (Coordigualdade), Adriane Reis.

A Lei de Cotas (nº 8.213) tem como objetivo assegurar às pessoas com deficiência o direito ao trabalho. A legislação obriga empresas a contratar um percentual que varia de 2% a 5% de PCDs. Apesar de ter sido criada em 1991, sua regulamentação e fiscalização só ocorreu em 2000.

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