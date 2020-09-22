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Qualificação profissional

Escola da Beleza terá mil vagas em cursos de qualificação em Viana

Unidade será inaugurada nos próximos dias; oportunidades serão para área de estética em cursos como manicure, cabeleireiro, depiladora. Confira

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 11:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 11:53
Viana vai abrir Escola da Beleza
Viana vai abrir Escola da Beleza Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana
A Prefeitura de Viana vai inaugurar nos próximos dias a Escola da Beleza. No local, haverá cursos voltados para área de estética como depilação, manicure, sobrancelha e cabeleireiro. A previsão é de que até dezembro sejam oferecidas mais de mil vagas em qualificações gratuitas.
Os treinamentos serão destinados aos moradores do município. A escola vai funcionar em Nova Betânia e o primeiro edital para a seleção de alunos será lançado até o início de outubro, com aproximadamente 100 vagas.
A cidade, que já conta com o Centro de Qualificação, terá ainda outros polos de cursos em bairros como o Industrial, com chances em cursos das áreas de gastronomia, administração e festas. A expectativa é de que sejam oferecidas, ao todo, cerca de 4 mil oportunidades até o final deste ano.
Somente a Escola da Beleza contará com mil vagas. O edital de abertura das inscrições será lançado com todos os critérios de participação. Prioritariamente, estarão os inscritos no Cadúnico, beneficiários do Bolsa Família e as pessoas que estiverem desempregadas. Os cursos darão a possibilidade da pessoa trabalhar por conta própria, incrementar a renda ou conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho, explica o prefeito Gilson Daniel.

CONFIRA OS CURSOS

  • Cabeleireiro
  • Alongamento de unha
  • Unha em gel
  • Depilação
  • Manicure
  • Maquiagem
  • Corte masculino e feminino
  • Design de sobrancelha
  • Entre outros

Viana terá Escola da Beleza

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