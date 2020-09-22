Escola da Beleza terá mil vagas em cursos de qualificação em Viana

Viana vai abrir Escola da Beleza Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana

Prefeitura de Viana vai inaugurar nos próximos dias a Escola da Beleza. No local, haverá cursos voltados para área de estética como depilação, manicure, sobrancelha e cabeleireiro. A previsão é de que até dezembro sejam oferecidas mais de mil vagas em qualificações gratuitas.

Os treinamentos serão destinados aos moradores do município. A escola vai funcionar em Nova Betânia e o primeiro edital para a seleção de alunos será lançado até o início de outubro, com aproximadamente 100 vagas.

A cidade, que já conta com o Centro de Qualificação, terá ainda outros polos de cursos em bairros como o Industrial, com chances em cursos das áreas de gastronomia, administração e festas. A expectativa é de que sejam oferecidas, ao todo, cerca de 4 mil oportunidades até o final deste ano.

Somente a Escola da Beleza contará com mil vagas. O edital de abertura das inscrições será lançado com todos os critérios de participação. Prioritariamente, estarão os inscritos no Cadúnico, beneficiários do Bolsa Família e as pessoas que estiverem desempregadas. Os cursos darão a possibilidade da pessoa trabalhar por conta própria, incrementar a renda ou conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho, explica o prefeito Gilson Daniel.

CONFIRA OS CURSOS

Cabeleireiro

Alongamento de unha

Unha em gel

Depilação

Manicure

Maquiagem

Corte masculino e feminino

Design de sobrancelha

Entre outros