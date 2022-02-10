ES abre 51 mil vagas em cursos para aprender profissão; veja como se inscrever

O governo do Espírito Santo vai abrir 51 mil vagas em cursos de qualificação de graça. As oportunidades estarão disponíveis nas modalidades presencial e on-line. Esta é a 1ª oferta de 2022. O lançamento oficial do programa Qualificar ES foi feito nesta quarta-feira (9) pelo governador Renato Casagrande (PSB). Ao todo, a estimativa é de que sejam abertas 200 mil chances até o final do ano.
Os interessados devem ficar atentos aos prazo de inscrição. Do total de vagas, 11.919 já estão disponíveis a partir desta quinta-feira (10). São 9.624 chances para o público em geral e 2.295 exclusivas para mulheres. Os cursos serão oferecidos em 41 municípios capixabas, em 168 polos de ensino.
O prazo para se inscrever segue até 24 de fevereiro, no site do Qualificar ES. São permitidas duas inscrições por CPF em dois cursos distintos.
Para participar, os candidatos precisam ter idade mínima de 16 anos, morar no município onde o curso será realizado e ser alfabetizado. Os alunos da área da Saúde precisam ter mais de 18 anos.
A seleção dos participantes será feita de acordo com a ordem de inscrição, bairro prioritário e classificados em ordem decrescente, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno, por edital. O resultado será divulgado em 10 de março.
O edital determina que os encontros presenciais respeitarão todas as medidas de distanciamento social, sempre em atenção ao Mapa de Risco Covid-19, do Governo do Estado.
As oportunidades para os cursos presenciais são para:
- Administração de Pequenos Negócios
- Agente Comunitário de Saúde
- Almoxarife
- Assistente Administrativo
- Assistente de Faturamento
- Assistente de Logística
- Assistente de Operação Logística Portuária
- Assistente de Recursos Humanos
- Assistente de Secretaria Escolar
- Atendimento ao Cliente
- Auxiliar de Departamento Pessoal
- Auxiliar de Estoque e Armazenamento
- Auxiliar de Rotinas Administrativa
- Balconista de Farmácia
- Biscoito Caseiro
- Bolos Artísticos
- Bolos e Suas Variações
- Camareira
- Confeccionador de Bolsas
- Confeccionador de Lingerie e Moda Praia
- Confeitaria
- Costura
- Cuidador de Idosos
- Cuidador Infantil
- Decoração de Festas
- Design de Sobrancelhas
- Doces para Festas
- Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão
- Empreendedorismo: Criando e Planejando Negócios
- Excel
- Fotografia
- Informática
- Informática e Redes Sociais
- Inglês Básico
- Inglês Intermediário
- Maquiagem
- Marketing - Divulgando seu Negócio
- Operador de Caixa
- Panificação
- Pizzaiolo
- Planejamento Financeiro para Empreendedores
- Porteiro
- Preparação de Coffee Break
- Preparação de Massas
- Preparação de Salgados
- Recepcionista
- Recreador Infantil
- Técnica de Vendas
- Tortas e Massas
AJUDA PARA ABRIR NOVOS NEGÓCIOS
Quem concluir os cursos presenciais das áreas de Gastronomia, Beleza, Costura e Decoração de Festas recebe ainda um kit empreendedor com produtos para subsidiar a abertura de novos negócios pelos alunos na área de formação, visando a fomentar o empreendedorismo.
O Programa Qualificar ES oferta cursos de qualificação profissional, com foco no empreendedorismo, na prevenção da criminalidade e na preparação da população capixaba para a inserção ao mundo do trabalho. O programa oferta cursos nas modalidades on-line, presencial e semipresencial.
“Quantas pessoas se tornaram empreendedoras, conquistaram o primeiro emprego e até mudaram de profissão, a partir do Qualificar ES. Por isso, tenho a certeza de que o propósito do Governo do Estado está sendo alcançado e não vamos parar por aqui. Em 2022, chegaremos a mais 200 mil capixabas atendidos”, ressalta o secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann.
Segundo ele, até o final do ano, a expectativa é de que os cursos presenciais cheguem a 60 municípios.
CURSOS ON-LINE
A 1ª Oferta de Cursos do Qualificar ES também prevê 40 mil vagas em 16 opções de cursos. As inscrições, neste caso, poderão ser feitas de 15 a 25 de fevereiro. O atendimento ocorre no site do programa. O resultado será liberado no dia 4 de março.
Para se inscrever, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula; ter acesso à internet; ter noções básicas de informática e de navegação na internet. Uma das novidades dessa modalidade é o curso de Assistente de Contabilidade, que terá 2.500 vagas disponíveis.
As vagas serão para:
- Assistente de Contabilidade
- Assistente de Tecnologia da Informação
- Auxiliar Administrativo
- Bolos e suas Variações
- Design de Sobrancelhas
- Educação Especial e Inclusiva
- Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas
- Digital Influencers: Marketing de Influência
- Inglês Básico
- Inglês Intermediário
- Maquiagem
- Marketing Digital para o Seu Negócio
- Secretaria Escolar
- Segurança do Trabalho
- Tecnologias Educacionais
- Word e Excel