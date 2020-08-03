Empresas voltam às atividades e abrem 836 vagas de emprego no ES

Oportunidades para quem quer trabalhar com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

O mês de agosto começa com 836 vagas de emprego abertas nas agências do trabalhador e do Sine no Espírito Santo . A oferta de oportunidades é bem maior do que nas semanas anteriores e o reflexo disso está na flexibilização da economia. Com isso, as empresas recuperaram o fôlego, retomaram seus projetos e voltaram a contratar em todo o Estado.

Há oportunidades na Grande Vitória e no interior do Estado para profissionais de todos os níveis de escolaridade. As chances para cargos como padeiro, soldador, vendedor, mecânico, motorista e publicitário.

A flexibilização na abertura do comércio e de serviços, a retomada de obras da construção civil e das atividades da indústria refletem diretamente na abertura de novas vagas de emprego. O cenário começa a melhorar porque os negócios voltaram a abrir, com a necessidade de reposição de mão de obra, avalia o conselheiro do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo (Corecon-ES) Naone Garcia.

Segundo ele, o ano de 2019 houve uma redução de 2% nos índices do desemprego. Em janeiro, o economista afirma que as contratações se mantiveram, mas com o impacto da pandemia houve muitos desligamentos nos meses de março, abril e maio, entretanto em junho houve uma leve retração nos índices do desemprego.

Recentemente, muitas empresas anunciaram investimentos importantes para o Estado. Também vale ressaltar as obras da estrada de ferro e o retorno da Samarco no final do ano, que vão gerar muitos empregos diretos e indiretos, comenta.

A maior oferta de vagas está disponível no Sine de Vila Velha, com 307 chances em 34 profissões diferentes, sendo 30 delas (em duas áreas) exclusivas para pessoas com deficiência. Somente para atendente de telemarketing são 100 oportunidades.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico do município, André Almeida, o aumento no número de vagas se deve principalmente por conta de obras públicas e privadas.

A prefeitura está com várias obras de infraestrutura e construção de escolas e unidades de saúde. Com isso, surgem vagas para pedreiro, eletricista e encanador, por exemplo. Já na iniciativa privada, o destaque está na construção de galpões logísticos e industriais na Rodovia Darly Santos, informa Almeida.

Ele destaca ainda que o setor de serviços voltou a reforçar a contratação de mão de obra para atuar em call center. Algumas empresas também estão ampliando os setores de telemarketing, ressalta.

No interior do Estado, Linhares está com 140 vagas de emprego no Sine. O maior volume de vagas está disponível para quem quer trabalhar em um supermercado que vai se instalar no município.

De acordo com o coordenador do Sine de Linhares, Márcio Bulian Martins, também há chances para atuar nas obras de um hospital e para trabalhar em empresas que vão se instalar no município, como a Café Cacique e a Brinox.

Além disso, diversas empresas anunciaram investimentos importantes na cidade e isso deve ampliar ainda mais a oferta de vagas. Na pandemia, houve uma queda brusca na oferta de novas oportunidades e aumento nos pedidos de seguro-desemprego. Até o final do ano, a expectativa é de que haja muitas contratações, resume.

O prefeito de Linhares, Guerino Zanon, aponta que novos investimentos deverão ser anunciados ainda neste mês, com a geração de mais oportunidades de trabalho.

Após meses de incertezas, o mercado começa a reagir, retomando as contratações. Mesmo na crise, as empresas não deixaram de investir e até o final do ano novas companhias serão instaladas na cidade, afirma.

CONFIRA AS VAGAS

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail Os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] , sem esquecer de informar no nome do cargo no campo do assunto.

Vagas: 205

Cargos:

Açougueiro (4)

Açougueiro (1)

Ajudante de distribuição (23)

Ajudante mecânico de automóveis (1)

Almoxarife motel (1)

Atendente (2)

Atendente comercial (1)

Atendente de delivery hamburgueria (1)

Atendente-repositor (10)

Atendente-setor personalização (4)

Auxiliar de carga e descarga (20)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de salgadeiro (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Camareira motel (2)

Casal para trabalhar como caseiro (2)

Caseiro (1)

Chapeiro (1)

Comprador (1)

Conferente (2)

Costureira (6)

Cozinheiro (1)

Cuidadora de idosos (1)

Designer gráfico (2)

Encarregado de oficina mecânica (1)

Entregador técnico de veículos (1)

Estágio tecnologia da informação - nível técnico (1)

Estágio - área financeira (1)

Estampador silker (2)

Estilista (1)

Estoquista (7)

Fiscal de loja (1)

Forneiro (1)

Garagista (2)

Gerente de compras (1)

Marceneiro classe a (1)

Mecânico de caminhão (1)

Mecânico de máquinas de fundação e terraplanagem (1)

Modelista (1)

Motoboy (1)

Motorista (1)

Operador de caixa (3)

Operador de máquina pesada (1)

Operador de pá carregadeira (1)

Porteiro (1)

Recepcionista (1)

Recuperador de crédito (1)

Repositor de mercadoria (3)

Representante comercial (1)

Saladeiro (1)

Serralheiro pleno (1)

Televendas (4)

Técnico de segurança do trabalho (3)

Vendedor (4)

Vendedor de consórcio (5)

Vendedor externo (1)

Vendedor interno (3)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de açougueiro (2)

ajudante de padaria (2)

Atendimento- home office (40)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Empacotador (1)

Operador de caixa (2)

Promotor de vendas (1)

Repositor (4)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: O Sine da Serra não está realizando atendimento presencial ao público, mas continua captando e oferecendo as vagas. Há plantão de atendimento por telefone para ajudar o trabalhador a conseguir o emprego. Os telefones são: (27) 99579-0100, 99507-3391, 99516-6972, 99882-3209 e 99898-1513. (de segunda a sexta, das 8 às 16 horas). No portal Serra + Emprego (https://maisemprego.serra.es.gov.br/) é possível conferir as vagas, que são atualizadas diariamente após as 17 horas.

Vagas: 107

Cargos:

Auxiliar de eletrotécnico (ou técnico em manutenção industrial (2)

Ajudante de sushiman (2)

Auxiliar de logística (2)

Auxiliar operacional (15)

Costureiro(a)(a máquina em confecção em série) (2)

Eletrotécnico (4)

Encarregado de cozinha (1)

Fibrador (1)

Marceneiro de móveis (1)

Mecânico de bicicletas (1)

Mecânico de manutenção I A (15)

Mecânico de manutenção II M (20)

Mecânico de manutenção III M (15)

Mecânico de refrigeração automotivo (1)

Operador de bomba de concreto (1)

Operador de máquina de corte (1)

Operador de máquina de dobra (2)

Serralheiro (1)

Soldador iiia (6)

Sondador (1)

Técnico de refrigeração (2)

Vendedor externo (1)

Vendedor porta a porta (6)

Vagas para PCD:

Atendente de farmácia (2)

Auxiliar de lavanderia (2)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: O trabalhador deverá encaminhar currículo constando o número de PIS e CPF, bem como seu contato e endereço atualizado informando a vaga que deseja concorrer para o e-mail O trabalhador deverá encaminhar currículo constando o número de PIS e CPF, bem como seu contato e endereço atualizado informando a vaga que deseja concorrer para o e-mail [email protected] . Não haverá atendimento presencial enquanto durar a pandemia do novo coronavírus.

Vagas: 142

Cargos:

Açougueiro (12)

Ajudante de produção pcd (1)

Administrativo (3)

Auxiliar de açougueiro (3)

Auxiliar de açougueiro câmara (3)

Auxiliar de encarregado de setor (1)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de padeiro (3)

Auxiliar produçao (2)

Auxiliar de inspeção de qualidade (1)

Analista da qualidade (1)

Camareira (1)

Chapeiro (1)

Chefe de cozinha (1)

Confeiteiro (3)

Conferente (4)

Cozinheira (1)

Consultor de peças de caminhão e ônibus (1)

Cuidador de idoso (1)

Embalador (10)

Encarregador de setor perecíveis (1)

Encarregado de setor/açougue (1)

Encarregado de fazenda (1)

Fiscal de controle de patrimônio (10)

Fiscal de campo (1)

Funileiro (2)

Gerente de supermercado (2)

Lavador de carro (1

Líder de logística (2)

Médico do trabalho (1)

Mecânico de colhetora (2)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico de veículos pesados (1)

Motorista D (1)

Motorista de operador de muck (1)

Operador de banho químico (2)

Operador de empilhadeira (6)

Operador de processo (2)

Operador de vendas/balconista (2)

Operador repositor (10)

Operador de caixa (1)

Operador de caixa (10)

Operador de câmera fria (3)

Operador de máquinas (6)

Padeiro (3)

Preparador operador de máquina (2)

Recepcionista (3)

Recepcionista de volume (3)

Representante comercial (1)

Supervisor de produção (1)

Supervisor de produção e logística (1)

Vendedor / balconista (1)

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: Em consequência da pandemia do novo coronavírus, o atendimento ao trabalhador está ocorrendo via Whatsapp: (27) 98882-3987. Mais informações também serão obtidas no e-mail Em consequência da pandemia do novo coronavírus, o atendimento ao trabalhador está ocorrendo via Whatsapp: (27) 98882-3987. Mais informações também serão obtidas no e-mail [email protected] ou no telefone (27) 3139-9904. As oportunidades também podem ser conferidas no site

Vagas: 304

Cargos:

Ajudante de obras (12)

Armador de ferragens na construção civil (7)

Atendente de telemarketing (100)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de linha de produção (30)

Carpinteiro (7)

Churrasqueiro (1)

Cozinheiro de restaurante (1)

Eletricista (6)

Eletricista de manutenção industrial (3)

Eletromecânico de manutenção de elevadores (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Estoquista (20)

Impressor flexográfico (1)

Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos (8)

Lanterneiro de automóveis/reparação (1)

Mecânico de auto em geral (1)

Mecânico de manutenção de máquina industrial (3)

Motorista de caminhão-basculante (1)

Operador de betoneira (2)

Operador de retroescavadeira (1)

Pedreiro (7)

Representante comercial autônomo (30)

Supervisor de vendas comercial (1)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico em administração/estágio (1)

Técnico em instalação de sistemas ópticos (10)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor interno (1)

Vendedor porta a porta (17)

Vagas para PCD:

Operador de caixa (10)

Estoquista (20)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados em uma das vagas pode procurar a agência, que fica na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N - Centro. Telefone: 28 3536-3488.

Vagas: 9

Cargos:

Mecânico de manutenção de máquinas em geral (1)

Contador (1)

Torneiro mecânico (1)

Caseiro (1)

Operador de escavadeira (1)

Marteleiro (1)

Ajudante de obras (2)

Auxiliar administrativo (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: Não há atendimento presencial. O currículo deverá ser enviado via e-mail Não há atendimento presencial. O currículo deverá ser enviado via e-mail [email protected] (PDF ou WORD), atendendo os requisitos da vaga e constando o número do PIS do trabalhador. Atendimento somente por telefone, whatsapp e e-mail interno de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. Telefone: (27) 3763-2717

WhatsApp: (27) 98868-1467

Vagas: 69