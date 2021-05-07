Empresas vão abrir 360 empregos em obras de saneamento na Grande Vitória

Duas obras de saneamento na Grande Vitória, que somam um investimento de R$ 250 milhões da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), vão gerar centenas de empregos nos próximos meses. O consórcio que vai executar os serviços prevê contratar 360 profissionais, além de ser esperada a criação de outros 300 postos de trabalho indiretos.
Os projetos serão tocados pela Passarelli Engenharia e Construção em consórcio com a Allonda. Segundo a Passarelli, a maioria das oportunidades será preenchida por trabalhadores da região. As principais vagas serão para pedreiros, carpinteiros, armadores, auxiliares de serviços gerais e montadores. As primeiras seleções serão divulgadas em breve.
A primeira obra, com investimento de R$ 61 milhões, será para ampliação e a melhoria da operação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Engenheiro Mário Luiz Petrocchi, em Carapina, além da ampliação da estação elevatória de água tratada Planalto, ambas na Serra. A previsão de entrega é em 2024.
O segundo investimento, de R$ 189 milhões, será no Sistema de Esgotamento Sanitário de Araçás, em Vila Velha. O objetivo é rever o sistema de esgotamento atual, sendo que o projeto deve durar cerca de quatro meses, segundo a Passarelli.
“Esta é a primeira atuação da Passarelli no Espírito Santo. Poder levar nossa expertise de mais de 55 anos no assunto para este estado é colocar nossos valores em prática, levando mais qualidade de vida e saúde também aos capixabas”, declara Cesar Laragnoit, superintendente Comercial da Passarelli.