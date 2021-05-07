Empresas vão abrir 360 empregos em obras de saneamento na Grande Vitória

Os projetos serão tocados pela Passarelli Engenharia e Construção em consórcio com a Allonda. Segundo a Passarelli, a maioria das oportunidades será preenchida por trabalhadores da região. As principais vagas serão para pedreiros, carpinteiros, armadores, auxiliares de serviços gerais e montadores. As primeiras seleções serão divulgadas em breve.