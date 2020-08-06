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Empresas selecionam profissionais para 2.100 vagas de emprego no ES

Oportunidades estão disponíveis na construção civil, na indústria e no setor de serviços; veja como se candidatar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 15:06

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 15:06

Pedreiro trabalhando na construção civil
Construtoras estão com postos de trabalho para serem preenchidos Crédito: Pixabay
Mais de 2.100 vagas de emprego estão abertas no Espírito Santo esta semana. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridades e que querem trabalhar com carteira assinada.
A maior oferta está destinada para atuar na construção civil, principalmente para trabalhar nas obras de novos empreendimentos lançados pelas empresas. As chances serão para funções como pedreiro, auxiliar de obra, armador, carpinteiro e eletricista.
Na Morar Construtora, serão geradas até 200 vagas de emprego diretos nas obras do Vista Jardim Condomínio-Clube, que será construído em Jardim Limoeiro, na Serra. O investimento é de R$ 35 milhões.
A Argo Construtora anunciou que vai iniciar obras de três empreendimentos nos próximos meses. Com isso, serão gerados cerca de 1.400 empregos, sendo 500 funcionários diretos e indiretos para um residencial em Jardim Camburi, 300 para o Edifício Veleiros e 400 para o Edifício Palmer Boulevard.

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A construtora Épura lançou recentemente o empreendimento Bella Vita, que será construído em Morada de Santa Fé, Cariacica. De acordo com a empresa, as obras do edifício vão precisar de 185 trabalhadores diretos. A oportunidades serão abertas a partir de outubro.

OUTROS SETORES

O Grupo Coutinho se prepara para abrir uma nova loja do Atacado Vem, que será inaugurado em outubro em Muquiçaba, Guarapari. O empreendimento vai preencher, ao todo, 360 postos de trabalho. Para o atacarejo, a oferta será de 250 vagas. No local, também haverá um centro de compras, que demandará mais 110 trabalhadores.
Na indústria, a Suzano está com diversas vagas abertas para quem quer trabalhar em Cachoeiro de Itapemirim e Aracruz. As chances são para áreas industrial e logística.

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Já o comércio, tem oportunidade para vendedor na loja Mestre de Suplementos. A prestadora de serviços do mercado automobilístico, a Autoglass, tem chances de trabalho em Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari.
A fintech capixaba Picpay está com diversas oportunidades abertas para atuar em sua unidade, em Vitória.

CONFIRA AS VAGAS

MORAR CONSTRUTORA

Vagas: 200 oportunidades para trabalhar na Serra.
  • Cargos: 
  • Pedreiro
  • Auxiliar de obra
  • Armador
  • Carpinteiro
  • Eletricista

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Como se candidatar: Os currículos podem ser cadastrados no site  ou entregues em qualquer uma das obras da construtora.

ARGO CONSTRUTORA

Vagas: A previsão é de que os três lançamentos da construtora gerem cerca de 1.400 empregos para os capixabas, sendo 500 funcionários diretos e indiretos para o residencial em Jardim Camburi, 300 para o Edifício Veleiros e 400 para o Edifício Palmer Boulevard.
  • Cargos:
  • Carpinteiro
  • Pedreiro
  • Armador
  • Auxiliar de obra
  • Pintor
  • Encarregado de obra
Como se candidatar: Os interessados precisam entregar o currículo nas obras ou fazer o cadastro no site

CONSTRUTORA ÉPURA

Vagas: Serão 185 empregos diretos no empreendimento Bella Vita, que será construído em Morada de Santa Fé, Cariacica. Aa oportunidades serão abertas a partir de outubro.
  • Cargos: 
  • Engenheiro Civil (1) 
  • Encarregado Geral (2)
  • Encarregado de Setor (4)
  • Técnico de Edificações (2)
  • Estagiário (6)
  • Almoxarife (2) 
  • Carpinteiro (20)
  • Armador (10)
  • Auxiliar (35)
  • Pedreiro (45)
  • Bombeiro (6) 
  • Eletricista (6)
  • Gesseiro (10)
  • Pintor (20)
  • Equipe de Montagem (6)
  • Marceneiro (6)
  • Serralheiro (4)
Currículo: as contratações ainda não começaram, mas os candidatos podem cadastrar currículo aqui. A previsão é de que a seleção seja feita em outubro.

EXTRABOM

Vagas: 250 para atuar no atacarejo Atacado Vem, que será inaugurado em outubro, em Guarapari. Também haverá 110 vagas para trabalhar no centro de compras que vai funcionar no local.

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  • Cargos no Atacado Vem
  • Repositor
  • Operador de empilhadeira
  • Operador de caixa
  • Açougueiro
  • Padeiro
  • Estoquista
  • Cargos no centro de compras:
  • Vendedor
  • Estoquista
  • Operador de caixa
  • Entre outras funções
Currículo: Para concorrer às oportunidades do atacarejo, os interessados devem cadastrar o currículo no site. Nenhuma loja física receberá currículos pessoalmente. Para o Extracenter, as vagas vão surgir de acordo com a abertura de lojas.

MESTRE DO SUPLEMENTO

Vaga: 1
  • Cargo:
  • Vendedor
Como se candidatar: os interessados devem mandar o currículo para o e-mail: [email protected].

AUTOGLASS

  • Cargos:
  • Agente de Atendimento/ Televendas 
  • Analista de distribuição
  • Analista de E-commerce
  • Analista de Melhoria Contínua
  • Aplicador de Película
  • Auxiliar/ Assistente e Analista de Compras
  • Auxiliar de Produção
  • Consultor Fiscal Contábil
  • DevBucket
  • Programador Junior, Pleno e Senior
  • Serralheiro
  • Vendedor Interno
  • Vendedor sênior
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site 

SUZANO

  • Industrial
  • Analista laboratório II
  • Analista melhoria contínua jr/PL
  • Analista planejamento manutenção PL
  • Engenheiro manutenção PL
  • Engenheiro processos PL
  • Engenheiro produção PL
  • Operador embaladeira tissue
  • Treinando/treinanda
  • Técnico manutenção elétrica
  • Técnico manutenção mecânica

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  • Logística/S&OP
  • Analista logistica PL
  • Analista logística PL - temporário
  • Analista operações logísticas jr
  • Líder operações logística
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site 

PICPAY

  • Cargos:
  • Desenvolvedor android pleno | Crédito PJ
  • Desenvolvedor PHP | Core Banking
  • Desenvolvedor iOS Junior
  • Desenvolvedor iOS - Pleno
  • Desenvolvedor iOS Pleno | Crédito PJ
  • Desenvolvedor Java Jr - Card Auth
  • Desenvolvedor Java Jr - Card XP
  • Desenvolvedor Java Pleno | Crédito PJ
  • Desenvolvedor Java Pleno | Parcelados
  • Desenvolvedor Java Sênior | Parcelados
  • Desenvolvedor PHP - Pleno
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site 

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