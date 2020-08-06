Empresas selecionam profissionais para 2.100 vagas de emprego no ES

Construtoras estão com postos de trabalho para serem preenchidos Crédito: Pixabay

Mais de 2.100 vagas de emprego estão abertas no Espírito Santo esta semana. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridades e que querem trabalhar com carteira assinada.

A maior oferta está destinada para atuar na construção civil, principalmente para trabalhar nas obras de novos empreendimentos lançados pelas empresas. As chances serão para funções como pedreiro, auxiliar de obra, armador, carpinteiro e eletricista.

Na Morar Construtora, serão geradas até 200 vagas de emprego diretos nas obras do Vista Jardim Condomínio-Clube, que será construído em Jardim Limoeiro, na Serra. O investimento é de R$ 35 milhões.

A Argo Construtora anunciou que vai iniciar obras de três empreendimentos nos próximos meses. Com isso, serão gerados cerca de 1.400 empregos, sendo 500 funcionários diretos e indiretos para um residencial em Jardim Camburi, 300 para o Edifício Veleiros e 400 para o Edifício Palmer Boulevard.

A construtora Épura lançou recentemente o empreendimento Bella Vita, que será construído em Morada de Santa Fé, Cariacica. De acordo com a empresa, as obras do edifício vão precisar de 185 trabalhadores diretos. A oportunidades serão abertas a partir de outubro.

OUTROS SETORES

O Grupo Coutinho se prepara para abrir uma nova loja do Atacado Vem, que será inaugurado em outubro em Muquiçaba, Guarapari. O empreendimento vai preencher, ao todo, 360 postos de trabalho. Para o atacarejo, a oferta será de 250 vagas. No local, também haverá um centro de compras, que demandará mais 110 trabalhadores.

Já o comércio, tem oportunidade para vendedor na loja Mestre de Suplementos. A prestadora de serviços do mercado automobilístico, a Autoglass, tem chances de trabalho em Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari.

A fintech capixaba Picpay está com diversas oportunidades abertas para atuar em sua unidade, em Vitória.

CONFIRA AS VAGAS

MORAR CONSTRUTORA

Vagas: 200 oportunidades para trabalhar na Serra.

Cargos:

Pedreiro

Auxiliar de obra

Armador

Carpinteiro

Eletricista

Como se candidatar: Os currículos podem ser cadastrados no Os currículos podem ser cadastrados no site ou entregues em qualquer uma das obras da construtora.

ARGO CONSTRUTORA

Vagas: A previsão é de que os três lançamentos da construtora gerem cerca de 1.400 empregos para os capixabas, sendo 500 funcionários diretos e indiretos para o residencial em Jardim Camburi, 300 para o Edifício Veleiros e 400 para o Edifício Palmer Boulevard.

Cargos:

Carpinteiro

Pedreiro

Armador

Auxiliar de obra

Pintor

Encarregado de obra

Como se candidatar: Os interessados precisam entregar o currículo nas obras ou fazer o cadastro no Os interessados precisam entregar o currículo nas obras ou fazer o cadastro no site

CONSTRUTORA ÉPURA

Vagas: Serão 185 empregos diretos no empreendimento Bella Vita, que será construído em Morada de Santa Fé, Cariacica. Aa oportunidades serão abertas a partir de outubro.

Cargos:

Engenheiro Civil (1)

Encarregado Geral (2)

Encarregado de Setor (4)

Técnico de Edificações (2)

Estagiário (6)

Almoxarife (2)

Carpinteiro (20)

Armador (10)

Auxiliar (35)

Pedreiro (45)

Bombeiro (6)

Eletricista (6)

Gesseiro (10)

Pintor (20)

Equipe de Montagem (6)

Marceneiro (6)

Serralheiro (4)

Currículo: as contratações ainda não começaram, mas os candidatos podem cadastrar as contratações ainda não começaram, mas os candidatos podem cadastrar currículo aqui . A previsão é de que a seleção seja feita em outubro.

EXTRABOM

Vagas: 250 para atuar no atacarejo Atacado Vem, que será inaugurado em outubro, em Guarapari. Também haverá 110 vagas para trabalhar no centro de compras que vai funcionar no local.

Cargos no Atacado Vem

Repositor

Operador de empilhadeira

Operador de caixa

Açougueiro

Padeiro

Estoquista

Cargos no centro de compras:

Vendedor

Estoquista

Operador de caixa

Entre outras funções

Currículo: Para concorrer às oportunidades do atacarejo, os interessados devem cadastrar o currículo no Para concorrer às oportunidades do atacarejo, os interessados devem cadastrar o currículo no site . Nenhuma loja física receberá currículos pessoalmente. Para o Extracenter, as vagas vão surgir de acordo com a abertura de lojas.

MESTRE DO SUPLEMENTO

Vaga: 1

Cargo:

Vendedor

Como se candidatar: os interessados devem mandar o currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem mandar o currículo para o e-mail:

AUTOGLASS

Cargos:

Agente de Atendimento/ Televendas

Analista de distribuição

Analista de E-commerce

Analista de Melhoria Contínua

Aplicador de Película

Auxiliar/ Assistente e Analista de Compras

Auxiliar de Produção

Consultor Fiscal Contábil

DevBucket

Programador Junior, Pleno e Senior

Serralheiro

Vendedor Interno

Vendedor sênior

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

SUZANO

Industrial

Analista laboratório II

Analista melhoria contínua jr/PL

Analista planejamento manutenção PL

Engenheiro manutenção PL

Engenheiro processos PL

Engenheiro produção PL

Operador embaladeira tissue

Treinando/treinanda

Técnico manutenção elétrica

Técnico manutenção mecânica

Logística/S&OP

Analista logistica PL

Analista logística PL - temporário

Analista operações logísticas jr

Líder operações logística

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no : os interessados devem fazer o cadastro no site

PICPAY

Cargos:

Desenvolvedor android pleno | Crédito PJ

Desenvolvedor PHP | Core Banking

Desenvolvedor iOS Junior

Desenvolvedor iOS - Pleno

Desenvolvedor iOS Pleno | Crédito PJ

Desenvolvedor Java Jr - Card Auth

Desenvolvedor Java Jr - Card XP

Desenvolvedor Java Pleno | Crédito PJ

Desenvolvedor Java Pleno | Parcelados

Desenvolvedor Java Sênior | Parcelados

Desenvolvedor PHP - Pleno