Empresas do ES abrem vagas para todos os níveis de escolaridade

Trabalhadores de todos os níveis de escolaridade e que estão à procura de emprego devem ficar atentos. Isso porque empresas no Espírito Santo estão com oportunidades abertas em setores como indústria, prestação de serviços, comércio, entre outras.
Duas empresas com sede em Viana, estão com vagas para quem tem nível superior, médio e fundamental. Na Termari Vidros, a contratação prevista é para o cargo de auxiliar de produção, enquanto que na Argalit as chances são para auxiliar de limpeza e supervisor financeiro. Nos dois casos, o candidato precisa enviar o currículo por e-mail, sem esquecer de colocar no campo do assunto o nome do cargo.
A Fortlev, com sede no município da Serra, tem vaga para analista contábil, destinado a quem tem ensino superior completo em Ciências Contábeis.
Na Capital, a rede Johnny Rockets está com 29 vagas de emprego abertas para atendimento ao público e assistente de cozinha. Os pré-requisitos para contratação são disponibilidade de horário e habilidade para atender público. Não é necessário ter experiência. Há ainda oportunidades de emprego na Leroy Merlin. Na área da Saúde, a Rede Meridional vai contratar profissionais para atuar nas unidades da Grande Vitória.
Três empresas de recrutamento e seleção (Selecta, Center RH e Psicoespaço) estão com vagas abertas para oportunidades na Grande Vitória, interior e outros Estados.
CONFIRA AS VAGAS
Johnny Rockets
Como se candidatar: os currículos podem ser enviados para o e-mail: [email protected].
- Vagas: 29
- Atendimento ao público
- Assistente de cozinha
Termari Vidros
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
- Vaga:
- Auxiliar de produção (nível médio)
Argalit
Como se candidatar: os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], até 10 de dezembro
- Vagas:
- Auxiliar de limpeza (ensino fundamental)
- Supervisor financeiro (ensino superior em Administração, Gestão Financeira ou áreas afins)
Fortlev
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no Fortlev
- Vaga:
- Analista contábil (nível superior em Ciências Contábeis)
Leroy Merlin
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no Leroy Merlin.
- Vagas: todas para nível médio
- Operador de logística
- Operador de loja
- Vendedor de projetos
- Profissionais com deficiência
Rede Meridional
Como se inscrever: envie seu currículo para [email protected] e não esqueça de colocar o nome da vaga no assunto.
- Vagas:
- Biomédico
- Auxiliar de almoxarifado
- Auxiliar de farmácia
- Atendente
- Técnico de laboratório
- Técnico em análises clínicas.
- Técnico em enfermagem
- Enfermeiro
- Auxiliar de serviços gerais
- Analista de controladoria
- Assistente de controladoria
- Oficial polivalente
- Faturista
- Copeira
Selecta
Como se candidatar: Interessados enviar currículo para: [email protected] e colocar no assunto.
- Vagas:
- Pintor industrial (nível médio)
- Operador de máquinas móveis (nível médio)
- Operador de movimentação de carga (nível médio)
- Técnico de Planejamento (formação técnica em Elétrica ou Mecânica)
Center RH
Como se cadastrar: interessados realizar cadastro no Center RH.
- Vagas:
- Assistente de SAC (1)
- Atendente de farmácia
- Atendente frente de loja (16)
- Auxiliar contábil e fiscal
- Auxiliar de cobrança (home office)
- Auxiliar de cozinha (20)
- Auxiliar de instalação
- Auxiliar de vendas
- Consultor de vendas
- Cozinheira (2)
- Encarregado de obras de telecon
- Enfermeiro nefrologista
- Gerente de loja
- Líder de cozinha (2)
- Líder de loja (8)
- Operador de pá carregadeira e escavadeira hidráulica (4)
- Pizzaiolo (2)
- Profissionais de estética (3)
- Técnico em informática (2 para o Rio de Janeiro)
- Técnico em segurança do trabalho
- Vendedor externo - Cachoeiro de Itapemirim
Psicoespaço
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no Psicoespaço.
- Vagas:
- Analista administrativo financeiro
- Analista contábil
- Analista de departamento fiscal
- Analista fiscal
- Assistente administrativo
- Assistente administrativo de vendas
- Assistente administrativo financeiro
- Assistente comercial
- Assistente consultório odontológico
- Assistente contábil
- Assistente de atendimento (home office)
- Assistente de departamento pessoal
- Assistente de marketing
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar administrativo JR (Guarapari)
- Auxiliar de expedição
- Auxiliar de produção
- Comercial de transportes
- Comprador
- Consultor comercial
- Consultor de vendas externo
- Coordenador de atenção à saúde
- Coordenador de logística
- Coordenador de recepção
- Desenvolvedor Back-End (.NET/C#)
- Designer gráfico
- Despachante aduaneiro
- Enfermeiro
- Estagiário de processos e qualidade (Aracruz)
- Gerente de mineração e rochas ornamentais
- Operador de rolo (Guarapari)
- Pessoas com deficiência (PCD)
- Suporte de TI
- Técnico de segurança do trabalho
- Técnico em atendimento/vendas
- Vendedor
- Vendedor externo
- Vendedor Interno