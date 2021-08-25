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64 oportunidades

EDP encerra inscrição para programa de estágio nesta quinta (26)

Para o Espírito Santo, são 17 vagas; a empresa informou que metade dos postos serão preenchidos por candidatos negros. Selecionados terão modelo de trabalho híbrido

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 13:41

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 ago 2021 às 13:41
EDP realizada Olimpíada em parceria com a Aneel; expectativa é que mais de 3 mil alunos do Estado participem.
EDP seleciona jovens talentos para atuar em diversas áreas da empresa Crédito: EDP/Divulgação
As inscrições para o programa de estágio da EDP terminam nesta quinta-feira (26). A oferta é de 64 vagas para atuação em diversas áreas de negócio da empresa. A companhia informou que metade das oportunidades são destinadas a candidatos negros. Os interessados podem se inscrever pelo site do programa.
Para o Espírito Santo, são 17 chances. Em Vitória, a companhia tem nove postos para estágio em Eficiência Energética e Consumo Sustentável, Técnico em Planejamento da Distribuição, Grandes Clientes, Técnico em Canais Presenciais, Desenvolvimento Comercial, Ouvidoria, Arrecadação e Inadimplência, Comunicação e Gestão de Stakeholders.
Já para a unidade de Carapina, na Serra, são cinco vagas para Sistemas de Controle, Técnico de Sistemas de Controles, Técnico de Serviços de Distribuição, e Serviços de Distribuição. Há ainda duas oportunidades em Cariacica para Serviços de Distribuição e uma para João Neiva para Técnico de Planejamento da Distribuição.
A seleção também oferece postos nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará, Minas Gerais e Maranhão. O processo seletivo é aberto a candidatos que tenham graduação prevista até dezembro de 2024 e disponibilidade para estagiar de 20 a 30 horas semanais (a carga horária varia conforme a necessidade da área). É desejável ainda conhecimento intermediário em Pacote Office (Word, Excel e Power Point).
Ao todo, serão cinco etapas: inscrição, teste on-line, vídeo entrevista, avaliação e entrevista. Todas as fases serão realizadas on-line. A previsão é de que os novos estagiários comecem as atividades em novembro, seguindo o modelo de trabalho híbrido. Os contratos terão a duração de um ano, podendo ser renovado pelo mesmo período.
Os selecionados receberão bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição, vale-transporte, horário de trabalho flexível, seguro de vida e assistência médica.

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