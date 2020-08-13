EDP abre programa de estágio com metade das vagas para negros

EDP vai selecionar estudantes para atuar em várias áreas Crédito: Carlos Alberto Silva

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo , está com inscrições abertas para o programa de estágio . Os selecionados vão começar a atuar em 2021. Todo o processo de seleção será feito on-line, incluindo as entrevistas e as dinâmicas.

As oportunidades são para estagiar em diversas áreas de negócio, como jurídico, marketing e tecnologia. De acordo com a empresa, 50% das vagas serão destinadas para estudantes negros. A iniciativa faz parte das diretrizes do Programa de Inclusão & Diversidade da companhia.

A seleção oferece nove vagas para atuar na distribuidora nos municípios de Vitória e Serra, no Espírito Santo, além de oportunidades para outros Estados. O programa tem duração de um ano, podendo ser renovado por até o mesmo período.

As inscrições podem ser feitas até 13 de setembro, no site do programa

O programa de Estágio EDP oferece bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição, vale-transporte, horário de trabalho flexível, seguro de vida e assistência médica.

O processo seletivo contará com inscrição, análise de requisitos, teste on-line, avaliação e entrevista.

VAGAS

Vitória

Gestão de Ativos

Arrecadação e Inadimplência (Marketing)

Arrecadação e Inadimplência (Tecnologia)

Engenharia e Desenvolvimento Tecnológico

Projetos e Construção Alta Tensão (AT)

Técnico de Planejamento da Manutenção Média Tensão/Baixa Tensão (MT/BT)

Gestão de Pessoas

Serra

Sistemas de Controle

Técnico de Sistemas de Controle

REQUISITOS