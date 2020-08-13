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Carreira

EDP abre programa de estágio com metade das vagas para negros

Distribuidora de energia vai contratar estudantes no Espírito Santo para estagiar a partir de 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2020 às 16:12

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 16:12

Homens da EDP durante trabalho de troca de estrutura. Estrutura é uma peça usada para apoiar os fios no topo do poste. Essa, no bairro Santo Antonio, eram de madeira
EDP vai selecionar estudantes para atuar em várias áreas Crédito: Carlos Alberto Silva
A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o programa de estágio. Os selecionados vão começar a atuar em 2021. Todo o processo de seleção será feito on-line, incluindo as entrevistas e as dinâmicas.
As oportunidades são para estagiar em diversas áreas de negócio, como jurídico, marketing e tecnologia. De acordo com a empresa, 50% das vagas serão destinadas para estudantes negros. A iniciativa faz parte das diretrizes do Programa de Inclusão & Diversidade da companhia.
A seleção oferece nove vagas para atuar na distribuidora nos municípios de Vitória e Serra, no Espírito Santo, além de oportunidades para outros Estados. O programa tem duração de um ano, podendo ser renovado por até o mesmo período.
As inscrições podem ser feitas até 13 de setembro, no site do programa.
O programa de Estágio EDP oferece bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição, vale-transporte, horário de trabalho flexível, seguro de vida e assistência médica.

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O processo seletivo contará com inscrição, análise de requisitos, teste on-line, avaliação e entrevista.

VAGAS

Vitória
  • Gestão de Ativos
  • Arrecadação e Inadimplência (Marketing)
  • Arrecadação e Inadimplência (Tecnologia)
  • Engenharia e Desenvolvimento Tecnológico
  • Projetos e Construção Alta Tensão (AT)
  • Técnico de Planejamento da Manutenção Média Tensão/Baixa Tensão (MT/BT)
  • Gestão de Pessoas
Serra
  • Sistemas de Controle
  • Técnico de Sistemas de Controle

REQUISITOS

  • Disponibilidade para estagiar de 20 a 30 horas semanais (a carga horária é relativa à necessidade da área);
  • Previsão de conclusão da graduação a partir de Dezembro/2021 e estar no mínimo no 2º ano do curso;
  • Pacote Office intermediário (Word, Excel e Power Point)

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