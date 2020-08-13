EDP abre programa de estágio com metade das vagas para negros

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o programa de estágio. Os selecionados vão começar a atuar em 2021. Todo o processo de seleção será feito on-line, incluindo as entrevistas e as dinâmicas.
As oportunidades são para estagiar em diversas áreas de negócio, como jurídico, marketing e tecnologia. De acordo com a empresa, 50% das vagas serão destinadas para estudantes negros. A iniciativa faz parte das diretrizes do Programa de Inclusão & Diversidade da companhia.
A seleção oferece nove vagas para atuar na distribuidora nos municípios de Vitória e Serra, no Espírito Santo, além de oportunidades para outros Estados. O programa tem duração de um ano, podendo ser renovado por até o mesmo período.
As inscrições podem ser feitas até 13 de setembro, no site do programa.
O programa de Estágio EDP oferece bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição, vale-transporte, horário de trabalho flexível, seguro de vida e assistência médica.
O processo seletivo contará com inscrição, análise de requisitos, teste on-line, avaliação e entrevista.
VAGAS
Vitória
- Gestão de Ativos
- Arrecadação e Inadimplência (Marketing)
- Arrecadação e Inadimplência (Tecnologia)
- Engenharia e Desenvolvimento Tecnológico
- Projetos e Construção Alta Tensão (AT)
- Técnico de Planejamento da Manutenção Média Tensão/Baixa Tensão (MT/BT)
- Gestão de Pessoas
Serra
- Sistemas de Controle
- Técnico de Sistemas de Controle
REQUISITOS
- Disponibilidade para estagiar de 20 a 30 horas semanais (a carga horária é relativa à necessidade da área);
- Previsão de conclusão da graduação a partir de Dezembro/2021 e estar no mínimo no 2º ano do curso;
- Pacote Office intermediário (Word, Excel e Power Point)