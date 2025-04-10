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EDP abre inscrições para programa global de trainees; veja como participar

O programa tem como principal objetivo atrair e reter talentos, e as inscrições podem ser feitas até 13 de abril; as oportunidades são para as quatro regiões de atuação da empresa

Publicado em 10 de Abril de 2025 às 13:58

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 abr 2025 às 13:58
oportunidades para jovens recém formados, trainee
Oportunidades para jovens recém formados Crédito: Pixabay
A EDP, empresa do setor elétrico, está com inscrições abertas para o programa global de trainees. São vagas distribuídas por quatro regiões onde a empresa atua: Europa, América do Norte, América do Sul e Ásia-Pacífico. Esta é a 8ª edição do EDP Trainee Program, com duração de nove meses.
O valor da remuneração não foi divulgado. Além do salário, o profissional recebe seguro de saúde. A companhia cobre despesas de viagem relacionadas com possíveis rotações internacionais de emprego, de acordo com a política de mobilidade internacional da companhia.
Para participar, o candidato precisa ser estudante de mestrado ou recém-graduado, com um máximo de dois anos de experiência profissional na área. A seleção é aberta para qualquer área de formação, mas a prioridade será para as áreas de Gestão e Engenharia. É obrigatório nível avançado de inglês.
As inscrições podem ser feitas até 13 de abril, no site da empresa
Todo processo de recrutamento será feito on-line. Haverá teste, avaliação e entrevista. Os candidatos serão avaliados em critérios como curiosidade, senso de colaboração e visão de futuro. Os trainees serão recebidos e integrados no grupo em setembro deste ano.
De acordo com a empresa, ao longo do programa, os selecionados terão a oportunidade de passar por duas experiências de quatro meses em diferentes áreas ou empresas do grupo. No final, os profissionais poderão ter a oportunidade de integrar qualquer empresa do grupo EDP nos diferentes mercados.

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