EDP abre inscrições para programa global de trainees; veja como participar

Oportunidades para jovens recém formados Crédito: Pixabay

A EDP, empresa do setor elétrico, está com inscrições abertas para o programa global de trainees. São vagas distribuídas por quatro regiões onde a empresa atua: Europa, América do Norte, América do Sul e Ásia-Pacífico. Esta é a 8ª edição do EDP Trainee Program, com duração de nove meses.

O valor da remuneração não foi divulgado. Além do salário, o profissional recebe seguro de saúde. A companhia cobre despesas de viagem relacionadas com possíveis rotações internacionais de emprego, de acordo com a política de mobilidade internacional da companhia.

Para participar, o candidato precisa ser estudante de mestrado ou recém-graduado, com um máximo de dois anos de experiência profissional na área. A seleção é aberta para qualquer área de formação, mas a prioridade será para as áreas de Gestão e Engenharia. É obrigatório nível avançado de inglês.

As inscrições podem ser feitas até 13 de abril, no site da empresa

Todo processo de recrutamento será feito on-line. Haverá teste, avaliação e entrevista. Os candidatos serão avaliados em critérios como curiosidade, senso de colaboração e visão de futuro. Os trainees serão recebidos e integrados no grupo em setembro deste ano.