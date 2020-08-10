De soldador a vendedor: semana começa com 631 vagas de emprego no ES

A semana começa com 631 vagas de emprego abertas nas agências do Trabalhador e do Sine da Grande Vitória e também do interior do Espírito Santo. As oportunidades são para profissionais de vários níveis de escolaridade e os interessados devem ficar atentos ao atendimento de cada unidade.
As chances são para cargos como soldador, vendedor, soldador, pedreiro, auxiliar administrativo, carpinteiro, técnico de enfermagem, açougueiro, cuidador de idosos e designer gráfico. É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema após serem preenchidas.
No Sine de Vila Velha, são 205 vagas de emprego em 29 profissões diferentes. A maior oferta é para o cargo de atendente de telemarketing, com mais de 100 oportunidades.
Em Cariacica, a Agência do Trabalhador está com 211 vagas disponíveis nesta segunda-feira, sendo 55 destinadas à pessoa com deficiência. Há oportunidades para ajudante de distribuição (23), auxiliar de carga e descarga (10), costureira (06), vendedor de consórcio (05) entre outras.
O Sine da Serra começa a semana com 79 vagas destinadas a profissionais como para ajudante de cozinha, babá, carpinteiro, motorista carreteiro e serralheiro. Do total, quatro são destinadas a pessoas com deficiência.
Oportunidades de trabalho também no interior do Estado. Em São Mateus, são 73 chances, das quais seis para soldador. Há ainda oportunidades para acabador de mármore e granito, operador de máquinas, publicitário, montador de móveis, entre outras.
O Sine de Anchieta são 14 vagas de emprego para trabalhar no município, em Guarapari, Iconha e Cariacica. Já no Sine de Anchieta, são duas oportunidades.
Em Linhares, a agência retorna às atividades presenciais nesta segunda-feira (10), com 47 oportunidades de trabalho. Os interessados devem se dirigir ao local de segunda a sexta-feira, no horário das 8 às 13 horas. É necessário levar o currículo, a Carteira de Trabalho e Previdência Social com o número do PIS; além do RG e CPF, bem como seu contato e endereço atualizados.
A agência vai distribuir senhas e só será permitida a permanência de 10 pessoas por vez no interior da unidade, a fim de evitar aglomeração e garantir a segurança dos trabalhadores e servidores. A orientação é que os trabalhadores permaneçam de máscara no interior da agência e utilize álcool para higienização das mãos.
CONFIRA AS VAGAS
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: Os interessados devem procurar a unidade que fica na Avenida Governador Lindenberg, 660, no Centro. O horário de funcionamento ao público é de segunda a sexta-feira, das 8 às 13 horas.
- Vagas:
- Açougueiro (1)
- Ajudante de produção PCD (1)
- Auxiliar de encarregado de setor (1)
- Auxiliar de inspeção de qualidade (1)
- Auxiliar de técnico em segurança do trabalho (1)
- Cartazista (1)
- Chefe de cozinha (1)
- Confeiteiro (3)
- Consultor de peças de caminhão e ônibus (1)
- Cuidador de idoso (1)
- Encarregado de setor perecíveis (1)
- Encarregado de setor/açougue (1)
- Encarregado de fazenda (1)
- Fiscal de campo (1)
- Fiscal de caixa (5)
- Médico do trabalho (1)
- Mecânico de colheitadeira (2)
- Mecânico de máquinas pesadas (1)
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: O atendimento ao trabalhador é feito por telefone e e-mail de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. Telefone: (27) 3763-2717. E-mail: [email protected]
- Vagas: 73
- Acabador de mármore e granito (1)
- Almoxarife (1)
- Auxiliar administrativo (2)
- Assistente administrativo (1)
- Assistente de vendas (1)
- Assistente de vendas (1)
- Atendente de lanchonete (1)
- Auxiliar de produção (3)
- Auxiliar de produção PCD (5)
- Auxiliar técnico (1)
- Auxiliar técnico em laboratório (1)
- Caldeireiro de manutenção (4)
- Capoteiro (1)
- Comprador (1)
- Consultor de vendas (2)
- Controlador de materiais PCD (1)
- Cozinheiro (1)
- Eletricista de instalações (1)
- Encarregado de açougue (1)
- Encarregado de frente de loja (1)
- Fiscal de loja (1)
- Mecânico de colhedora (5)
- Montador de Móveis (1)
- Motorista de caminhão (1)
- Operador de máquinas fixas (4)
- Operador de colhedora (3)
- Publicitário (1)
- Representante comercial (1)
- Representante comercial (1)
- Repositor externo (1)
- Soldador (6)
- Técnico de enfermagem (1)
- Técnico de segurança (1)
- Técnico em calibração (1)
- Técnico em instrumentação (1)
- Técnico em logística (1)
- Técnico em eletrotécnica (3)
- Tratorista agrícola (1)
- Vendedor externo (1)
- Vendedor interno (4)
- Vidraceiro (1)
- Vitrinista (1)
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: Em consequência da pandemia do novo Coronavírus, o atendimento ao trabalhador está ocorrendo via WhatsApp: (27) 98882-3987. Mais informações também serão obtidas no e-mail [email protected] ou no telefone (27) 3139-9904.
- Vagas: 205
- Armador de ferragens na construção civil (2)
- Atendente de telemarketing (100)
- Auxiliar de manutenção predial (2)
- Auxiliar de mecânico diesel - exceto de veículos automotores - (3)
- Auxiliar de pessoal (1)
- Carpinteiro (2)
- Caseiro (1)
- Churrasqueiro (1)
- Coordenador de costura do vestuário (1)
- Cortador de roupas (1)]
- Costureira de máquina reta (5)
- Costureira em geral (13)
- Empregado doméstico em serviços gerais (2)
- Impressor flexográfico (1)
- Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe (2)
- Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos (8)
- Mecânico de auto em geral (1)
- Mecânico de manutenção de caminhão à diesel (1)
- Operador de betoneira (2)
- Operador de empilhadeira (2)
- Operador de martelete (2)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Pedreiro (2)
- Pizzaiolo (1)
- Representante comercial autônomo (30)
- Supervisor de vendas comercial (1)
- Técnico em instalação de sistemas ópticos (10)
- Vendedor de serviços (1)
- Vendedor porta a porta (6)
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: Os candidatos deverão preencher o formulário abaixo e encaminhá-lo para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função.
- Vagas: 211
- Acabador ou polidor em aço inox (1)
- Açougueiro (9)
- Ajudante de distribuição (23)
- Ajudante mecânico de automóveis (1)
- Ajudante de manutenção veicular (4)
- Atendente comercial (1)
- Atendente de delivery hamburgueria (1)
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar de carga e descarga (10)
- Auxiliar de cozinha (5)
- Auxiliar de logística-expedição (5)
- Auxiliar de perecíveis/frios (10)
- Auxiliar de produção (1)
- Casal para trabalhar como caseiro (2)
- Caseiro (1)
- Caldeireiro em chaparia fina (1)
- Camareira (5)
- Carpinteiro (1)
- Chapeiro (1)
- Chefe de fila (1)
- Comércio exterior (1)
- Comprador (1)
- Costureira (6)
- Cuidadora de idosos (1)
- Designer gráfico (2)
- Encarregado de oficina mecânica (1)
- Empregada doméstica (1)
- Entregador técnico de veículos (1)
- Estágio - área financeira (1)
- Estampador silker (2)
- Estilista (1)
- Estoquista (4)
- Garçom (1)
- Gerente de compras (1)
- Lanterneiro jr (1)
- Líder comercial (2)
- Marceneiro classe a (1)
- Mecânico de máquinas de fundação e terraplanagem (1)
- Mecânico de caminhão (1)
- Mecânico veicular (1)
- Modelista (1)
- Motorista (1)
- Oficial de manutenção predial (1)
- Operador de máquina pesada (1)
- Operador de pá carregadeira (1)
- Reparo e manutenção de computadores (2)
- Repositor de mercadoria (3)
- Representante comercial (1)
- Serralheiro pleno (1)
- Serviços em informática (2)
- Supervisor comercial (1)
- Supervisor de logística comercial (1)
- Técnico em manutenção de impressoras (1)
- Técnico segurança do trabalho (2)
- Televendas (4)
- Vendedor (4)
- Vendedor de consórcio (5)
- Vendedor externo (1)
- Vendedor interno (7)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Ajudante de açougueiro (2)
- Ajudante de padaria (2)
- Auxiliar de serviços gerais (2)
- Empacotador (1)
- Operador de caixa (2)
- Promotor de vendas (1)
- Repositor (5)
- Representante de atendimento - home office (40)
SINE DA SERRA
Como se candidatar: O Sine da Serra não está realizando atendimento presencial ao público, mas continua captando e oferecendo as vagas. Há plantão de atendimento por telefone para ajudar o trabalhador a conseguir o emprego.
Os telefones são: (27) 99711-9565, 99891-5575, 99507-3391, 99516-6972, 99579-0100, 99882-3209 e 99898-1513 (de segunda a sexta, de 8 às 17 horas).
O trabalhador também pode consultar o portal Serra + Emprego para confererir as vagas, que são atualizadas diariamente após as 17 horas. Ao fazer o cadastro, no Alerta de Vagas, a pessoa recebe um e-mail avisando quando há uma oportunidade disponível.
- Vagas: 79
- Ajudante de cozinha (1)
- Ajudante de sushiman (2)
- Analista de suporte - ti (1)
- Auxiliar de refrigeração (3)
- Babá (1)
- Carpinteiro (3)
- Costureiro (2)
- Eletrotécnico (1)
- Encarregado de cozinha (1)
- Fibrador (1)
- Instrumentista de manutenção(10)
- Instrumentista tubista (10)
- Marceneiro de móveis (1)
- Mecânico de bicicletas (1)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Mecânico de refrigeração (3)
- Motorista carreteiro (14)
- Operador de bomba de concreto (1)
- Operador de máquina de dobra (1)
- Serralheiro (1)
- Sondador (1)
- Sorveteiro (1)
- Técnico de controle de qualidade (2)
- Técnico de refrigeração (1)
- Técnico de refrigeração (1)
- Técnico em instrumentação (6)
- Vendedor porta a porta (4)
- Vagas para PCD:
- Atendente de farmácia (2)
- Auxiliar de lavanderia (2)
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: O trabalhador que atende aos requisitos das vagas devem procurar a unidade, das 8h às 12 horas, na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Anchieta/ES.Telefone: 28 3536-3488.
- Vagas: 14
- Ajudante de obras (2)
- Caseiro (1)
- Contador (1)
- Enfermeiro PCD (1)
- Marteleiro (1)
- Mecânico de manutenção de máquinas em geral (1)
- Meio oficial - soldador (1)
- Operador de escavadeira (1)
- Soldador (3)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor projetista para móveis planejados (1)
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: Em virtude da pandemia do coronavírus, não há atendimento presencial. O trabalhador que tiver interesse em concorrer e estiver dentro do perfil da
Vaga anunciada do dia deverá encaminhar currículo constando número do PIS e CPF, bem como seu contato e endereço atualizado informando a vaga que deseja concorrer exclusivamente pelo e-mail :[email protected].
- Vagas: 2
- Acabador de mármore e granito (1)
- Vidraceiro (1)