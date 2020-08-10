De soldador a vendedor: semana começa com 631 vagas de emprego no ES

Oportunidade de trabalho para soldador nos sines de São Mateus e Anchieta Crédito: Pixabay

A semana começa com 631 vagas de emprego abertas nas agências do Trabalhador e do Sine da Grande Vitória e também do interior do Espírito Santo . As oportunidades são para profissionais de vários níveis de escolaridade e os interessados devem ficar atentos ao atendimento de cada unidade.

As chances são para cargos como soldador, vendedor, soldador, pedreiro, auxiliar administrativo, carpinteiro, técnico de enfermagem, açougueiro, cuidador de idosos e designer gráfico. É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema após serem preenchidas.

No Sine de Vila Velha, são 205 vagas de emprego em 29 profissões diferentes. A maior oferta é para o cargo de atendente de telemarketing, com mais de 100 oportunidades.

Em Cariacica, a Agência do Trabalhador está com 211 vagas disponíveis nesta segunda-feira, sendo 55 destinadas à pessoa com deficiência. Há oportunidades para ajudante de distribuição (23), auxiliar de carga e descarga (10), costureira (06), vendedor de consórcio (05) entre outras.

O Sine da Serra começa a semana com 79 vagas destinadas a profissionais como para ajudante de cozinha, babá, carpinteiro, motorista carreteiro e serralheiro. Do total, quatro são destinadas a pessoas com deficiência.

Oportunidades de trabalho também no interior do Estado. Em São Mateus, são 73 chances, das quais seis para soldador. Há ainda oportunidades para acabador de mármore e granito, operador de máquinas, publicitário, montador de móveis, entre outras.

O Sine de Anchieta são 14 vagas de emprego para trabalhar no município, em Guarapari, Iconha e Cariacica. Já no Sine de Anchieta, são duas oportunidades.

Em Linhares, a agência retorna às atividades presenciais nesta segunda-feira (10), com 47 oportunidades de trabalho. Os interessados devem se dirigir ao local de segunda a sexta-feira, no horário das 8 às 13 horas. É necessário levar o currículo, a Carteira de Trabalho e Previdência Social com o número do PIS; além do RG e CPF, bem como seu contato e endereço atualizados.

A agência vai distribuir senhas e só será permitida a permanência de 10 pessoas por vez no interior da unidade, a fim de evitar aglomeração e garantir a segurança dos trabalhadores e servidores. A orientação é que os trabalhadores permaneçam de máscara no interior da agência e utilize álcool para higienização das mãos.

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: Os interessados devem procurar a unidade que fica na Avenida Governador Lindenberg, 660, no Centro. O horário de funcionamento ao público é de segunda a sexta-feira, das 8 às 13 horas.

Vagas:

Açougueiro (1)

Ajudante de produção PCD (1)

Auxiliar de encarregado de setor (1)

Auxiliar de inspeção de qualidade (1)

Auxiliar de técnico em segurança do trabalho (1)

Cartazista (1)

Chefe de cozinha (1)

Confeiteiro (3)

Consultor de peças de caminhão e ônibus (1)

Cuidador de idoso (1)

Encarregado de setor perecíveis (1)

Encarregado de setor/açougue (1)

Encarregado de fazenda (1)

Fiscal de campo (1)

Fiscal de caixa (5)

Médico do trabalho (1)

Mecânico de colheitadeira (2)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: O atendimento ao trabalhador é feito por telefone e e-mail de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. Telefone: (27) 3763-2717. E-mail: O atendimento ao trabalhador é feito por telefone e e-mail de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. Telefone: (27) 3763-2717. E-mail: [email protected]

Vagas: 73

Acabador de mármore e granito (1)

Almoxarife (1)

Auxiliar administrativo (2)

Assistente administrativo (1)

Assistente de vendas (1)

Assistente de vendas (1)

Atendente de lanchonete (1)

Auxiliar de produção (3)

Auxiliar de produção PCD (5)

Auxiliar técnico (1)

Auxiliar técnico em laboratório (1)

Caldeireiro de manutenção (4)

Capoteiro (1)

Comprador (1)

Consultor de vendas (2)

Controlador de materiais PCD (1)

Cozinheiro (1)

Eletricista de instalações (1)

Encarregado de açougue (1)

Encarregado de frente de loja (1)

Fiscal de loja (1)

Mecânico de colhedora (5)

Montador de Móveis (1)

Motorista de caminhão (1)

Operador de máquinas fixas (4)

Operador de colhedora (3)

Publicitário (1)

Representante comercial (1)

Representante comercial (1)

Repositor externo (1)

Soldador (6)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico de segurança (1)

Técnico em calibração (1)

Técnico em instrumentação (1)

Técnico em logística (1)

Técnico em eletrotécnica (3)

Tratorista agrícola (1)

Vendedor externo (1)

Vendedor interno (4)

Vidraceiro (1)

Vitrinista (1)

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: Em consequência da pandemia do novo Coronavírus, o atendimento ao trabalhador está ocorrendo via WhatsApp: (27) 98882-3987. Mais informações também serão obtidas no e-mail Em consequência da pandemia do novo Coronavírus, o atendimento ao trabalhador está ocorrendo via WhatsApp: (27) 98882-3987. Mais informações também serão obtidas no e-mail [email protected] ou no telefone (27) 3139-9904.

Vagas: 205

Armador de ferragens na construção civil (2)

Atendente de telemarketing (100)

Auxiliar de manutenção predial (2)

Auxiliar de mecânico diesel - exceto de veículos automotores - (3)

Auxiliar de pessoal (1)

Carpinteiro (2)

Caseiro (1)

Churrasqueiro (1)

Coordenador de costura do vestuário (1)

Cortador de roupas (1)]

Costureira de máquina reta (5)

Costureira em geral (13)

Empregado doméstico em serviços gerais (2)

Impressor flexográfico (1)

Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe (2)

Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos (8)

Mecânico de auto em geral (1)

Mecânico de manutenção de caminhão à diesel (1)

Operador de betoneira (2)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de martelete (2)

Operador de retroescavadeira (1)

Pedreiro (2)

Pizzaiolo (1)

Representante comercial autônomo (30)

Supervisor de vendas comercial (1)

Técnico em instalação de sistemas ópticos (10)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor porta a porta (6)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Os candidatos deverão preencher o formulário abaixo e encaminhá-lo para o e-mail Os candidatos deverão preencher o formulário abaixo e encaminhá-lo para o e-mail [email protected] , colocando no campo assunto o código da vaga e a função.

Vagas: 211

Acabador ou polidor em aço inox (1)

Açougueiro (9)

Ajudante de distribuição (23)

Ajudante mecânico de automóveis (1)

Ajudante de manutenção veicular (4)

Atendente comercial (1)

Atendente de delivery hamburgueria (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de carga e descarga (10)

Auxiliar de cozinha (5)

Auxiliar de logística-expedição (5)

Auxiliar de perecíveis/frios (10)

Auxiliar de produção (1)

Casal para trabalhar como caseiro (2)

Caseiro (1)

Caldeireiro em chaparia fina (1)

Camareira (5)

Carpinteiro (1)

Chapeiro (1)

Chefe de fila (1)

Comércio exterior (1)

Comprador (1)

Costureira (6)

Cuidadora de idosos (1)

Designer gráfico (2)

Encarregado de oficina mecânica (1)

Empregada doméstica (1)

Entregador técnico de veículos (1)

Estágio - área financeira (1)

Estampador silker (2)

Estilista (1)

Estoquista (4)

Garçom (1)

Gerente de compras (1)

Lanterneiro jr (1)

Líder comercial (2)

Marceneiro classe a (1)

Mecânico de máquinas de fundação e terraplanagem (1)

Mecânico de caminhão (1)

Mecânico veicular (1)

Modelista (1)

Motorista (1)

Oficial de manutenção predial (1)

Operador de máquina pesada (1)

Operador de pá carregadeira (1)

Reparo e manutenção de computadores (2)

Repositor de mercadoria (3)

Representante comercial (1)

Serralheiro pleno (1)

Serviços em informática (2)

Supervisor comercial (1)

Supervisor de logística comercial (1)

Técnico em manutenção de impressoras (1)

Técnico segurança do trabalho (2)

Televendas (4)

Vendedor (4)

Vendedor de consórcio (5)

Vendedor externo (1)

Vendedor interno (7)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de açougueiro (2)

Ajudante de padaria (2)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Empacotador (1)

Operador de caixa (2)

Promotor de vendas (1)

Repositor (5)

Representante de atendimento - home office (40)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: O Sine da Serra não está realizando atendimento presencial ao público, mas continua captando e oferecendo as vagas. Há plantão de atendimento por telefone para ajudar o trabalhador a conseguir o emprego.

Os telefones são: (27) 99711-9565, 99891-5575, 99507-3391, 99516-6972, 99579-0100, 99882-3209 e 99898-1513 (de segunda a sexta, de 8 às 17 horas).

O trabalhador também pode consultar o portal Serra + Emprego para confererir as vagas, que são atualizadas diariamente após as 17 horas. Ao fazer o cadastro, no Alerta de Vagas, a pessoa recebe um e-mail avisando quando há uma oportunidade disponível.

Vagas: 79

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de sushiman (2)

Analista de suporte - ti (1)

Auxiliar de refrigeração (3)

Babá (1)

Carpinteiro (3)

Costureiro (2)

Eletrotécnico (1)

Encarregado de cozinha (1)

Fibrador (1)

Instrumentista de manutenção(10)

Instrumentista tubista (10)

Marceneiro de móveis (1)

Mecânico de bicicletas (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico de refrigeração (3)

Motorista carreteiro (14)

Operador de bomba de concreto (1)

Operador de máquina de dobra (1)

Serralheiro (1)

Sondador (1)

Sorveteiro (1)

Técnico de controle de qualidade (2)

Técnico de refrigeração (1)

Técnico de refrigeração (1)

Técnico em instrumentação (6)

Vendedor porta a porta (4)

Vagas para PCD:

Atendente de farmácia (2)

Auxiliar de lavanderia (2)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: O trabalhador que atende aos requisitos das vagas devem procurar a unidade, das 8h às 12 horas, na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Anchieta/ES.Telefone: 28 3536-3488.

Vagas: 14

Ajudante de obras (2)

Caseiro (1)

Contador (1)

Enfermeiro PCD (1)

Marteleiro (1)

Mecânico de manutenção de máquinas em geral (1)

Meio oficial - soldador (1)

Operador de escavadeira (1)

Soldador (3)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor projetista para móveis planejados (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: Em virtude da pandemia do coronavírus, não há atendimento presencial. O trabalhador que tiver interesse em concorrer e estiver dentro do perfil da

Vaga anunciada do dia deverá encaminhar currículo constando número do PIS e CPF, bem como seu contato e endereço atualizado informando a vaga que deseja concorrer exclusivamente pelo e-mail : [email protected]