De pedreiro a engenheiro: semana começa com mais de 600 vagas no ES

A semana começa com mais de 600 vagas de emprego no Espírito Santo. As oportunidades são destinadas a profissionais de vários níveis de escolaridade e em vários segmentos da economia.
Há chances para pedreiro, farmacêutico, vendedor, eletricista, mecânico, motorista, recepcionista, fiscal de loja, garçom, engenheiro de manutenção, auxiliar de serviços gerais, copeiro, açougueiro, programador, soldador, entre outras profissões. Os interessados em trabalhar com carteira assinada devem observar como se candidatar às vagas.
Na construção civil, a oferta é de 50 cargos na Morar Construtora. Já quem quer trabalhar em supermercado pode se candidatar às vagas disponíveis no Grupo Coutinho. Há oportunidade também no Grupo Santa Zita, que atua no setor de transporte, e no Bacana Churrascaria e Cia.
A Rede Meridional, composta pelos hospitais Meridional Cariacica, Meridional Serra, Meridional Praia da Costa, Meridional São Mateus, Meridional São Francisco, Meridional São Luiz e Hospital e Maternidade Santa Úrsula, oferece oportunidades de trabalho para diversos cargos.
Na área industrial, a Suzano tem oportunidades de emprego em Cachoeiro de Itapemirim e Aracruz. Vagas ainda no Picpay, na Autoglass, na Leroy Merlin, na Eco 101, no Sine da Serra e na Agência do Trabalhador de Cariacica.
CONFIRA AS VAGAS
MORAR CONSTRUTORA
- Vagas: 50
- Pedreiro
- Auxiliar de obra
- Armador
- Carpinteiro
- Eletricista
- Encarregado de obra
- Estagiários de Engenharia Civil.
Como se candidatar: Os currículos podem ser encaminhados para o site ou entregues em qualquer canteiro de obras da construtora na Grande Vitória.
GRUPO SANTA ZITA
- Vaga:
- Mecânico sênior (ensino médio)
Como se candidatar: Os interessados devem enviar o currículo para: [email protected], informando o nome do cargo no campo do assunto.
GRUPO COUTINHO
Vagas: Estão abertas 50 oportunidades para atuação em lojas da Grande Vitória do Extrabom, Extraplus e Atacado Vem. Em outubro, serão mais 109 para inauguração do Atacado Vem, em Guarapari.
- Cargos:
- Embalador
- Repositor
- Açougueiro
- Atendimento de e-commerce
- Operador de frios
- Ajudante de entrega
- Operador de caixa
- Motorista
- Fiscal de loja
Como se candidatar: Os interessados podem cadastrar o currículo no site. As lojas físicas não recebem currículos
BACANA CHURRASCO E CIA
- Vagas:
- Copeiro (Bairro de Fátima, Bairro República e Praia da Costa)
- Garçom (Bairro de Fátima)
- Recreador (Bairro de Fátima e Praia da Costa)
- Caixa (Bairro de Fátima, Bairro República e Praia da Costa)
- Passador de carne (Bairro de Fátima, Bairro República e Praia da Costa)
- Churrasqueiro (Bairro de Fátima, Bairro República e Praia da Costa)
- Auxiliar de cozinha (Bairro de Fátima, Bairro República e Praia da Costa)
- Auxiliar de limpeza (Bairro de Fátima, Bairro República e Praia da Costa)
- Cozinheiro (Bairro de Fátima, Bairro República e Praia da Costa)
Como se candidatar: Os interessados devem enviar o currículo com o nome do cargo e unidade desejada para o e-mail [email protected].
REDE MERIDIONAL
- Vagas:
- Assistente de manutenção (ensino médio)
- Auxiliar de manutenção (ensino médio)
- Faturista (ensino médio)
- Auxiliar de serviços gerais (ensino fundamental)
- Atendente/Recepcionista (ensino médio)
- Camareira (ensino médio)
- Auxiliar de manutenção biomédica (ensino médio)
- Auxiliar de farmácia (ensino médio)
- Copeira (ensino médio)
Como se candidatar: Os interessados devem enviar o currículo para [email protected], com o nome do cargo no campo do assunto.
LEROY MERLIN
- Vagas:
- Operador de logística
- Operador de loja
- Profissionais com deficiência PCD
- Vendedor de projetos
Como se candidatar: Os interessados podem fazer o cadastro no site
AUTOGLASS
- Vagas:
- Agente de atendimento
- Agile coach
- Analista de distribuição
- Analista de e-commerce
- Analista de importação e exportação
- Analista de treinamento
- Aplicador de película
- Auxiliar/ assistente e analista de compras
- Auxiliar de produção
- Consultor fiscal contábil
- DevBucket
- Líder de equipe de compras
- Líder de equipe de vendas
- Operador de estoque
- Programador júnior, pleno e sênior
- Serralheiro
- Técnico de planejamento de produção júnior.
- UX designer
- Vendedor interno
- Vendedor sênior
SUZANO
- Vagas para área florestal
- Consultor operações florestais I
- Mecânico II
- Operador máquinas florestais
- Vagas na área industrial
- Analista laboratório II
- Analista melhoria contínua jr/pleno
- Analista planejamento manutenção pleno
- Consultor processos
- Engenheiro manutenção pleno
- Treinando/treinanda
- Técnico manutenção elétrica
- Técnico/técnica manutenção mecânica
- Vagas para área de Logística/S&OP
- Analista operações logísticas jr
- Líder operações logística
PICPAY
- Vagas:
- Data engineer - pleno
- Desenvolvedor Android pleno | Crédito PJ
- Desenvolvedor (a) PHP | Core Banking
- Desenvolvedor iOS pleno | Crédito PJ
- Desenvolvedor iOS sênior
- Desenvolvedor Java Jr - Card XP
- Desenvolvedor Java pleno | Parcelados
- Desenvolvedor Java sênior | Parcelados
- Desenvolvedor PHP - pleno
- Desenvolvedor PHP - pleno
- DevOps
- Tech Manager - NOC
ECO 101
- Vaga:
- Recepcionista
SINE DA SERRA
- Vagas: 86
- Armador de ferragens (1)
- Assistente de compras (1)
- Auxiliar de manutenção (3)
- Auxiliar de mecânico diesel (1)
- Auxiliar de padeiro (1)
- Auxiliar mecânico de refrigeração (1)
- Barbeiro (1)
- Chefe de cozinha (2)
- Copeiro (14)
- Cozinheiro (1)
- Costureiro (1)
- Dedetizador (1)
- Eletricista de instalações de veículos (1)
- Farmacêutico (1)
- Garçonete/atendente (1)
- Lanterneiro (1)
- Mecânico de manutenção a diesel (1)
- Mecânico de manutenção de caminhão (2)
- Mecânico de manutenção de máquinas de costura (1)
- Mecânico de refrigeração (3)
- Mecânico de suspensão (1)
- Mecânico de veículos (1)
- Mecânico diesel (1)
- Motorista carreteiro (8)
- Nutricionista (1)
- Oficial de manutenção (1)
- Operador de bomba de concreto (1)
- Operador de escavadeira (1)
- operador de motoniveladora (1)
- Operador de processo de produção (15)
- Operador de retro-escavadeira (1)
- Passador de roupas (1)
- Pintor de veículos (1)
- Sorveteiro (1)
- Técnico de controle de qualidade (1)
- Técnico em nutrição (3)
- Vendedor de comércio varejista (2)
- Vendedor de serviços (4)
- Vendedor em comércio atacadista (1)
- Vaga para PCD:
- Auxiliar financeiro (1)
Como se candidatar: Os interessados devem comparecer ao Sine, localizado no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, levando documento de identidade, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. O Sine da Serra funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 17 horas.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
- Vagas: 243
- Acabador ou polidor em aço inox (1)
- Açougueiro (4)
- Ajudante de manutenção veicular (3)
- Ajudante geral (4)
- Ajudante mecânico de automóveis (1)
- Assistente de logística (1)
- Assistente operacional (1)
- Atendente de sac (1)
- Auxiliar de cozinha (3)
- Auxiliar de logística (2)
- Auxiliar de logística- expedição (3)
- Auxiliar de obra (7)
- Auxiliar de perecíveis / frios (5)
- Auxiliar de produção (6)
- Auxiliar financeiro (1)
- Auxiliar técnico (2)
- Babá (1)
- Bombeiro hidráulico (1)
- Borracheiro (1)
- Camareira (2)
- Caldeireiro em chaparia fina (1)
- Carpinteiro (1)
- Casal para trabalhar como caseiro (2)
- Caseiro (1)
- Chefe de fila (1)
- Comércio exterior (1)
- Conferente (1)
- Coordenador de merchandising (1)
- Costureira (6)
- Designer gráfico (2)
- Eletromecânico (2)
- Empacotador (1)
- Empregada doméstica (1)
- Entregador de veículos (1)
- Entregador técnico de veículos (1)
- Estágio financeiro (1)
- Estagiário marketing (1)
- Estampador silker (2)
- Estilista (1)
- Estoquista (4)
- Fiscal de salão (2)
- Fiscal de segurança patrimonial (1)
- Garçom (1)
- Gerente de compras (1)
- Jardineiro
- Lanterneiro (1)
- Líder comercial (1)
- Manipulador de cosméticos (1)
- Marceneiro ou oficial de marcenaria (2)
- Mecânico de carreta (1)
- Modelista (1)
- Motorista carreteiro (18)
- Marceneiro classe a (1)
- Motorista cnh d (3)
- Motorista de entrega (1)
- Motorista entregador (1)
- Motorista operador (1)
- Movimentador de mercadorias (1)
- Oficial de manutenção predial (1)
- Operador (a) de máquina corte a jato dágua (1)
- Operador (a) de máquina fresa cnc (1)
- Operador de máquina pesada (1)
- Operador de pá carregadeira (1)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Orientador comercial (1)
- Pedreiro (3)
- Polidor automotivo (4)
- Profissional na área de licitação (1)
- Programador de manutenção (1)
- Reparo e manutenção de computadores (2)
- Representante de atendimento- home office (45)
- Serralheiro pleno (1)
- Serviços em informática (2)
- Soldador (1)
- Soldador mig (1)
- Supervisor comercial (1)
- Técnico em instalações de videomonitoramento e alarmes (4)
- Vendedor (2)
- Vendedor de cosméticos (2)
- Vendedor de consórcio (5)
- Vendedor interno (2)
- Vendedor internacional de cosméticos (1)
- Zeladora (1)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Auxiliar financeiro (1)
- Motorista de entrega (1)
- Movimentador de mercadorias (1)
- Recepcionista/ administrativo (3)
- Repositor (1)
- Representante de atendimento- home office (27)
Como se candidatar: os candidatos devem preencher o formulário (disponível na matéria da Agência do Trabalhador, no site da prefeitura, na aba Prefeitura/ Secretarias/ Governo) e enviar para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função.