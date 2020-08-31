De pedreiro a engenheiro: semana começa com mais de 600 vagas no ES

Vagas de trabalho para pedreiro Crédito: Pixabay

A semana começa com mais de 600 vagas de emprego no Espírito Santo. As oportunidades são destinadas a profissionais de vários níveis de escolaridade e em vários segmentos da economia.

Há chances para pedreiro, farmacêutico, vendedor, eletricista, mecânico, motorista, recepcionista, fiscal de loja, garçom, engenheiro de manutenção, auxiliar de serviços gerais, copeiro, açougueiro, programador, soldador, entre outras profissões. Os interessados em trabalhar com carteira assinada devem observar como se candidatar às vagas.

Na construção civil, a oferta é de 50 cargos na Morar Construtora. Já quem quer trabalhar em supermercado pode se candidatar às vagas disponíveis no Grupo Coutinho. Há oportunidade também no Grupo Santa Zita, que atua no setor de transporte, e no Bacana Churrascaria e Cia.

A Rede Meridional, composta pelos hospitais Meridional Cariacica, Meridional Serra, Meridional Praia da Costa, Meridional São Mateus, Meridional São Francisco, Meridional São Luiz e Hospital e Maternidade Santa Úrsula, oferece oportunidades de trabalho para diversos cargos.

Na área industrial, a Suzano tem oportunidades de emprego em Cachoeiro de Itapemirim e Aracruz. Vagas ainda no Picpay , na Autoglass, na Leroy Merlin, na Eco 101, no Sine da Serra e na Agência do Trabalhador de Cariacica.

CONFIRA AS VAGAS

MORAR CONSTRUTORA

Vagas: 50

Pedreiro

Auxiliar de obra

Armador

Carpinteiro

Eletricista

Encarregado de obra

Estagiários de Engenharia Civil.

Como se candidatar: Os currículos podem ser encaminhados para o Os currículos podem ser encaminhados para o site ou entregues em qualquer canteiro de obras da construtora na Grande Vitória.

GRUPO SANTA ZITA

Vaga:

Mecânico sênior (ensino médio)

Como se candidatar: Os interessados devem enviar o currículo para: [email protected], informando o nome do cargo no campo do assunto. Os interessados devem enviar o currículo para:informando o nome do cargo no campo do assunto.

GRUPO COUTINHO

Vagas: Estão abertas 50 oportunidades para atuação em lojas da Grande Vitória do Extrabom, Extraplus e Atacado Vem. Em outubro, serão mais 109 para inauguração do Atacado Vem, em Guarapari.

Cargos:

Embalador

Repositor

Açougueiro

Atendimento de e-commerce

Operador de frios

Ajudante de entrega

Operador de caixa

Motorista

Fiscal de loja

Como se candidatar: Os interessados podem cadastrar o currículo no Os interessados podem cadastrar o currículo no site . As lojas físicas não recebem currículos

BACANA CHURRASCO E CIA

Vagas:

Copeiro (Bairro de Fátima, Bairro República e Praia da Costa)

Garçom (Bairro de Fátima)

Recreador (Bairro de Fátima e Praia da Costa)

Caixa (Bairro de Fátima, Bairro República e Praia da Costa)

Passador de carne (Bairro de Fátima, Bairro República e Praia da Costa)

Churrasqueiro (Bairro de Fátima, Bairro República e Praia da Costa)

Auxiliar de cozinha (Bairro de Fátima, Bairro República e Praia da Costa)

Auxiliar de limpeza (Bairro de Fátima, Bairro República e Praia da Costa)

Cozinheiro (Bairro de Fátima, Bairro República e Praia da Costa)

Como se candidatar: Os interessados devem enviar o currículo com o nome do cargo e unidade desejada para o e-mail [email protected]. Os interessados devem enviar o currículo com o nome do cargo e unidade desejada para o e-mail

REDE MERIDIONAL

Vagas:

Assistente de manutenção (ensino médio)

Auxiliar de manutenção (ensino médio)

Faturista (ensino médio)

Auxiliar de serviços gerais (ensino fundamental)

Atendente/Recepcionista (ensino médio)

Camareira (ensino médio)

Auxiliar de manutenção biomédica (ensino médio)

Auxiliar de farmácia (ensino médio)

Copeira (ensino médio)

Como se candidatar: Os interessados devem enviar o currículo para [email protected], com o nome do cargo no campo do assunto. Os interessados devem enviar o currículo paracom o nome do cargo no campo do assunto.

LEROY MERLIN

Vagas:

Operador de logística

Operador de loja

Profissionais com deficiência PCD

Vendedor de projetos

Como se candidatar: Os interessados podem fazer o cadastro no Os interessados podem fazer o cadastro no site

AUTOGLASS

Vagas:

Agente de atendimento

Agile coach

Analista de distribuição

Analista de e-commerce

Analista de importação e exportação

Analista de treinamento

Aplicador de película

Auxiliar/ assistente e analista de compras

Auxiliar de produção

Consultor fiscal contábil

DevBucket

Líder de equipe de compras

Líder de equipe de vendas

Operador de estoque

Programador júnior, pleno e sênior

Serralheiro

Técnico de planejamento de produção júnior.

UX designer

Vendedor interno

Vendedor sênior

Como se candidatar: Os interessados devem fazer o cadastro no Os interessados devem fazer o cadastro no site

SUZANO

Vagas para área florestal

Consultor operações florestais I

Mecânico II

Operador máquinas florestais

Vagas na área industrial

Analista laboratório II

Analista melhoria contínua jr/pleno

Analista planejamento manutenção pleno

Consultor processos

Engenheiro manutenção pleno

Treinando/treinanda

Técnico manutenção elétrica

Técnico/técnica manutenção mecânica

Vagas para área de Logística/S&OP

Analista operações logísticas jr

Líder operações logística

Como se candidatar: Os interessados devem fazer o cadastro no : Os interessados devem fazer o cadastro no site

PICPAY

Vagas:

Data engineer - pleno

Desenvolvedor Android pleno | Crédito PJ

Desenvolvedor (a) PHP | Core Banking

Desenvolvedor iOS pleno | Crédito PJ

Desenvolvedor iOS sênior

Desenvolvedor Java Jr - Card XP

Desenvolvedor Java pleno | Parcelados

Desenvolvedor Java sênior | Parcelados

Desenvolvedor PHP - pleno

Desenvolvedor PHP - pleno

DevOps

Tech Manager - NOC

Como se candidatar: Os interessados devem fazer o cadastro no Os interessados devem fazer o cadastro no site

ECO 101

Vaga:

Recepcionista

Como se candidatar: Os interessados devem fazer o cadastro no Os interessados devem fazer o cadastro no site

SINE DA SERRA

Vagas: 86

Armador de ferragens (1)

Assistente de compras (1)

Auxiliar de manutenção (3)

Auxiliar de mecânico diesel (1)

Auxiliar de padeiro (1)

Auxiliar mecânico de refrigeração (1)

Barbeiro (1)

Chefe de cozinha (2)

Copeiro (14)

Cozinheiro (1)

Costureiro (1)

Dedetizador (1)

Eletricista de instalações de veículos (1)

Farmacêutico (1)

Garçonete/atendente (1)

Lanterneiro (1)

Mecânico de manutenção a diesel (1)

Mecânico de manutenção de caminhão (2)

Mecânico de manutenção de máquinas de costura (1)

Mecânico de refrigeração (3)

Mecânico de suspensão (1)

Mecânico de veículos (1)

Mecânico diesel (1)

Motorista carreteiro (8)

Nutricionista (1)

Oficial de manutenção (1)

Operador de bomba de concreto (1)

Operador de escavadeira (1)

operador de motoniveladora (1)

Operador de processo de produção (15)

Operador de retro-escavadeira (1)

Passador de roupas (1)

Pintor de veículos (1)

Sorveteiro (1)

Técnico de controle de qualidade (1)

Técnico em nutrição (3)

Vendedor de comércio varejista (2)

Vendedor de serviços (4)

Vendedor em comércio atacadista (1)

Vaga para PCD:

Auxiliar financeiro (1)

Como se candidatar: Os interessados devem comparecer ao Sine, localizado no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, levando documento de identidade, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. O Sine da Serra funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 17 horas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: 243

Acabador ou polidor em aço inox (1)

Açougueiro (4)

Ajudante de manutenção veicular (3)

Ajudante geral (4)

Ajudante mecânico de automóveis (1)

Assistente de logística (1)

Assistente operacional (1)

Atendente de sac (1)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de logística (2)

Auxiliar de logística- expedição (3)

Auxiliar de obra (7)

Auxiliar de perecíveis / frios (5)

Auxiliar de produção (6)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar técnico (2)

Babá (1)

Bombeiro hidráulico (1)

Borracheiro (1)

Camareira (2)

Caldeireiro em chaparia fina (1)

Carpinteiro (1)

Casal para trabalhar como caseiro (2)

Caseiro (1)

Chefe de fila (1)

Comércio exterior (1)

Conferente (1)

Coordenador de merchandising (1)

Costureira (6)

Designer gráfico (2)

Eletromecânico (2)

Empacotador (1)

Empregada doméstica (1)

Entregador de veículos (1)

Entregador técnico de veículos (1)

Estágio financeiro (1)

Estagiário marketing (1)

Estampador silker (2)

Estilista (1)

Estoquista (4)

Fiscal de salão (2)

Fiscal de segurança patrimonial (1)

Garçom (1)

Gerente de compras (1)

Jardineiro

Lanterneiro (1)

Líder comercial (1)

Manipulador de cosméticos (1)

Marceneiro ou oficial de marcenaria (2)

Mecânico de carreta (1)

Modelista (1)

Motorista carreteiro (18)

Marceneiro classe a (1)

Motorista cnh d (3)

Motorista de entrega (1)

Motorista entregador (1)

Motorista operador (1)

Movimentador de mercadorias (1)

Oficial de manutenção predial (1)

Operador (a) de máquina corte a jato dágua (1)

Operador (a) de máquina fresa cnc (1)

Operador de máquina pesada (1)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Orientador comercial (1)

Pedreiro (3)

Polidor automotivo (4)

Profissional na área de licitação (1)

Programador de manutenção (1)

Reparo e manutenção de computadores (2)

Representante de atendimento- home office (45)

Serralheiro pleno (1)

Serviços em informática (2)

Soldador (1)

Soldador mig (1)

Supervisor comercial (1)

Técnico em instalações de videomonitoramento e alarmes (4)

Vendedor (2)

Vendedor de cosméticos (2)

Vendedor de consórcio (5)

Vendedor interno (2)

Vendedor internacional de cosméticos (1)

Zeladora (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar financeiro (1)

Motorista de entrega (1)

Movimentador de mercadorias (1)

Recepcionista/ administrativo (3)

Repositor (1)

Representante de atendimento- home office (27)