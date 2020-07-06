De mecânico a enfermeiro: semana começa com 400 vagas de emprego no ES

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

Há vagas para cargos como auxiliar de serviços gerais, soldador, enfermeiro, operador de máquinas, mecânico, motorista, cabeleireiro e costureira.

Os interessados devem ficar atentos, pois não há atendimento presencial nas unidades por causa do novo coronavírus. Os trabalhadores podem enviar o currículo por e-mail ou fazer o cadastro nos sites.

No Sine de Linhares, a semana começa com 23 oportunidades de emprego. Os destaques desta semana são vagas de funileiro, operador de produção e preparador operador de máquina, destinadas a profissionais com experiência e ensino médio completo. Há oportunidades para pessoas com deficiência (pcd), no cargo de auxiliar de serviços gerais.

O Sine da Serra está com 59 vagas abertas nesta segunda-feira (6), enquanto que na Agência do Trabalho de Viana a oferta é de 20 oportunidades.

A Agência do Trabalhador de Cariacica está disponibilizando 181 vagas de emprego que ficarão até quarta-feira (08). Do total de vagas, 26 são destinadas à pessoa com deficiência (PCD). Nesta pandemia de coronavírus, o trabalho home office ganhou força, devido ao isolamento social, pensando nisso, uma empresa está ofertando 50 vagas de trabalho nesta modalidade, não é preciso ter experiência. Também há vagas para analista contábil, auxiliar de compras, mecânico automotivo, fiscal de loja entre outras.

No Sine de Vila Velha, são 117 vagas de trabalho para 32 profissões diferentes. Dez oportunidades são para pessoas com deficiência.

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: O trabalhador deve encaminhar o currículo constando o número de PIS e CPF, bem como seu contato e endereço atualizado informando a vaga que deseja concorrer para o e-mail [email protected]. O trabalhador deve encaminhar o currículo constando o número de PIS e CPF, bem como seu contato e endereço atualizado informando a vaga que deseja concorrer para o e-mail

Telefones: (27) 3372-2131 e 3372-3230.

Vagas:

Ajudante de produção pcd (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de departamento pessoal (1)

Auxiliar de serviços gerais pcd (2)

Bombeiro hidráulico (2)

Caldeireiro (1)

Funileiro (2)

Lavador de carro (1)

Meio oficial em mecânica (1)

Mecânico de manutenção ½ oficial (1)

Mecânico de veículos pesados (1)

Mecânico montador (1)

Motorista categoria c (1)

Operador de caldeira (1)

Operador de produção (2)

Preparador operador de máquina (2)

Supervisor de produção e logística (1)

Trabalhador rural (1)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: No No portal Serra + Emprego , é possível conferir as vagas. Acessando a página, o trabalhador fica sabendo de todas as oportunidades e seus requisitos, para saber se seu perfil se encaixa em alguma delas. No portal, há o Alerta de Vagas, que permite que a pessoa cadastre seu e-mail, informe suas áreas de interesse no mercado de trabalho para receber um alerta avisando que a vaga que ela quer foi aberta. Ela recebe a mensagem no email cadastrado.

Telefones: (27) 99711-9565/ 99507-3391/ 99516-6972/ 99882-3209/ 99898-1513 (de segunda a sexta, de 8 às 17 horas)

Vagas:

Ajudante de cozinha (1)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de topógrafo (1)

Auxiliar técnico de refrigeração (1)

Cabeleireiro (1)

Cortador de roupas (1)

Costureiro (2)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro geral (1)

Enfermeiro (1)

Estofador de móveis (2)

Frentista (1)

Instalador de som e acessórios de veículos (2)

Lavador (1)

Mecânico de empilhadeira (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico de suspensão (2)

Mecânico de suspensão (1)

Mecânico de veículos (1)

Montador de veículos (1)

Motorista carreteiro (8)

Operador de patrol (1)

Operador de serra circular (1)

Serralheiro (2)

Sondador (1)

Terapeuta ocupacional (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (5)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de padeiro (4)

Embalador a mão (2)

Embalador a mão (2)

Fiscal de caixa (2)

Repositor de mercadorias (1)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Os candidatos deverão preencher o formulário abaixo e encaminhá-lo para o e-mail Os candidatos deverão preencher o formulário abaixo e encaminhá-lo para o e-mail [email protected] , colocando no campo assunto o código da vaga e a função.

Telefone: 3354-5507 e 98148-0339

Vagas:

Motorista (1)

Cuidadora de idosos (1)

Repositor de mercadoria (4)

Vendedor informática (2)

Babá (1)

Home office (50)

Confeiteiro/salgadeiro (1)

Estágio de recursos humanos (1)

Técnico em edificações (1)

Auxiliar de cozinha (2)

Pedreiro (2)

Operador de televendas (1)

Operadora de caixa (2)

Doméstica (2)

Pizzaiolo (1)

Caseiro (1)

Técnico segurança do trabalho (1)

Estágio de recursos humanos (1)

Coordenador de atendimento (1)

Técnico orçamentista (1)

Encanador/bombeiro hidráulico (7)

Montador de veículos (1)

Camareira (3)

Chapeiro (1)

Assistente financeiro (1)

Técnico em instalação telefônica (1)

Promotor de vendas (1)

Auxiliar fiscal (1)

Mecânico de manutenção industrial (1)

Capoteiro (2)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Mecânico junior (2)

Lanterneiro junior (2)

Analista contábil (1)

Operador de empilhadeira elétrica (1)

Auxiliar de compras (1)

Ajudante de mecânico automotivo (1)

Mecânico automotivo (1)

Fiscal de loja de supermercado (1)

Estágio em atendimento ao cliente - via telefone (1)

Estágio em call center (2)

Estágio em social media (2)

Estágio em engenharia civil (1)

Estágio em televendas (2)

Repositor (3)

Assistente de departamento pessoal (1)

Açougueiro (11)

Empregada doméstica (1)

Vendedor externo (1)

Técnico de enfermagem (12)

Engenheiro de vendas (1)

Fiscal de segurança (2)

Vendedor de autopeças de moto (1)

Encarregado de perecíveis (1)

Gerente de loja (1)

Encarregado de loja (1)

Estoquista (2)

Lavadeiro (1)

Analista de infraestrutura de TI (1)

Vagas para pcd:

Operador industrial (2)

Ajudante de padaria (3)

Ajudante de açougueiro (3)

Operador de caixa (4)

Repositor (3)

Embalador (4)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Balconista de açougue (1)

Promotor de vendas (1)

Auxiliar de produção (1)

Repositor (2)

Auxiliar de logística operacional (1)

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: O atendimento ao trabalhador via Whatsapp: (27) 98882-3987. Mais informações também serão obtidas no e-mail O atendimento ao trabalhador via Whatsapp: (27) 98882-3987. Mais informações também serão obtidas no e-mail [email protected] ou no telefone (27) 3139-9904. Também é possível obter informações sobre vagas de emprego (por meio de um alerta disparado aos e-mails ou telefones celulares cadastrados), agendamento para o seguro desemprego, ofertas de cursos de qualificação profissional e espaço para comentários e sugestões.

Vagas:

Acabador de mármore e granito (4)

Ajudante de obras (4)

Ajudante de pátio de sucata (5)

Armador de ferragens na construção civil (1)

Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores  1)

Cortador de roupas (1)

Eletricista de manutenção industrial (6)

Mecânico de manutenção de elevadores (1)

Encarregado de manutenção (1)

Gerente de ótica (1)

Instalador-reparador de redes cabos telefônicos (2)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico de manutenção de máquina industrial (7)

Motorista de basculante (4)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de forno elétrico industrial (6)

Operador de instalação de beneficiamento (2)

Operador de lingotamento (8)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de ponte rolante (6)

Operador de processo de produção (1)

Operador de trator de esteira (9)

Pedreiro (7)

Pedreiro de acabamento (2)

Pintor de alvenaria (7)

Pintor de automóveis (1)

Prensista (operador de prensa-1)

Programador de comunicação de sistemas (1)

Supervisor de montagem e instalação eletrônica (1)

Técnicos de refratário em siderurgia (2)

Vendedor porta a porta (10)

AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA

Como se candidatar: Os candidatos deverão encaminhar seus currículos para o e-mail: Os candidatos deverão encaminhar seus currículos para o e-mail: [email protected] com a função pretendida no campo assunto.

Telefone: (27) 3255-1002, 2124-6720 e 99832-6953