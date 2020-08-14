De maqueiro a engenheiro: confira as vagas de emprego abertas no ES

Oportunidades para quem quer trabalhar com carteira assinada Crédito: Marcelo Casal | Agência Brasil

Profissionais que estão à procura de emprego com carteira assinada devem ficar atentos às oportunidades disponíveis no Espírito Santo . Há vagas para trabalhadores de vários níveis de escolaridade nos ramos de prestação de serviço, indústria, saúde , tecnologia da informação, entre outros.

Na rede Rede Meridional, composta pelos hospitais Meridional Cariacica, Meridional Serra, Meridional Praia da Costa, Meridional São Mateus, Meridional São Francisco, Meridional São Luiz e Hospital e Maternidade Santa Úrsula, há oportunidades para maqueiro, enfermeiro, técnico de enfermagem, faturista, copeira e auxiliar de serviços gerais.

Já na Marca Ambiental, que fica em Cariacica, a oferta é para os cargos de eletromecânico e operador de máquina pesada. A remuneração é de R$ 2,5 mil e R$ 1.603, respectivamente.

Já na área de TI, a ISH Tecnologia tem oito vagas abertas, sendo duas para consultor PL e duas para analista de segurança da informação PL.

Nas empresas de recrutamento e seleção, as oportunidades estão disponíveis na RH Nossa (com vagas em Viana), Selecta e Center RH.

A Autoglass, que atua no ramo automotivo, tem vagas para as unidades de Vila Velha, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim.

CONFIRA AS VAGAS ABERTAS NO ES

LEROY MERLIN

Vagas:

Profissionais com deficiência

Vendedor de projetos (nível médio)

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página da Leroy Merlin no : os interessados devem fazer o cadastro na página da Leroy Merlin no Jobs Kenoby

AUTOGLASS

Vagas:

Agente de atendimento/televendas

Analista de distribuição

Analista de e-commerce

Analista de planejamento TI

Aplicador de película

Auxiliar/assinstente e analista de compras

Auxiliar de produção

Consultor fiscal contábil

DevBucket

Operador de estoque

Programador junior, pleno e senior

Serralheiro

Vendedor interno

Vendedor sênior

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

SUZANO

Vagas na área florestal:

Consultor operações florestais I (Aracruz)

Vagas na área industrial

Analista excelência oper industrial PL (Aracruz)

Analista laboratório II (Cachoeiro de Itapemirim)

Analista melhoria contínua JR/PL (Cachoeiro de Itapemirim)

Analista planejamento manutenção PL (Cachoeiro de Itapemirim)

Consultor processos (Aracruz)

Engenheiro manutenção PL (Cachoeiro de Itapemirim)

Engenheiro processos PL (Cachoeiro de Itapemirim)

Engenheiro produção PL (Cachoeiro de Itapemirim)

Operador embaladeira tissue (Cachoeiro de Itapemirim)

Treinando/treinanda (Cachoeiro de Itapemirim)

Técnico manutenção elétrica (Cachoeiro de Itapemirim)

Técnico manutenção mecânica (Cachoeiro de Itapemirim)

Vagas para área de Logística/S&OP

Analista logistica PL (Aracruz)

Analista operações logísticas JR (Cachoeiro de Itapemirim)

Líder operações logística (Cachoeiro de Itapemirim)

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no os interessados devem cadastrar o currículo no site

REDE MERIDIONAL

Vagas:

Maqueiro (Técnico de Enfermagem)

Enfermeiro UTI

Técnico de Enfermagem

Técnico de Enfermagem

Enfermeiro

Faturista

Copeira

Auxiliar de Serviços Gerais

Como se candidatar: Os interessados devem enviar o currículo para: [email protected], com o nome do cargo no campo do assunto. Os interessados devem enviar o currículo para:, com o nome do cargo no campo do assunto.

TAMARI VIDROS

Vaga:

Assistente comercial (nível superior completo)

Como se candidatar: Os interessados devem enviar o currículo para: [email protected] Os interessados devem enviar o currículo para:

ISH TECNOLOGIA

Vagas:

Especialista em ameaças cibernéticas (1)

Analista de produto cyber (1)

Analista de segurança da informação PL (2)

Especialista de suporte jr (1)

Consultor de TI PL (2)

Consultor de TI jr (1)

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ARGALIT

Vagas:

Auxiliar de produção (ensino fundamental completo)

Operador de ETE (ensino médio completo)

Como se candidatar: Os interessados devem mandar o currículo para: [email protected], com o nome do cargo no campo do assunto. Os interessados devem mandar o currículo para:, com o nome do cargo no campo do assunto.

MARCA AMBIENTAL

Vagas:

Eletromecânico

Operador de máquina pesada

Como se candidatar: Os interessados devem enviar o currículo para: [email protected], no o nome do cargo no campo do assunto. Os interessados devem enviar o currículo para:, no o nome do cargo no campo do assunto.

GRUPO SANTA ZITA

Vaga:

Mecânico sênior (ensino médio e experiência na função com especialidade em carro a diesel).

Como se candidatar: Os interessados devem enviar currículo para [email protected], mencionando no campo do assunto o nome do cargo. : Os interessados devem enviar currículo para, mencionando no campo do assunto o nome do cargo.

RH NOSSA

Vagas:

Auxiliar multifuncional (ensino médio)

Como se candidatar: Os interessados podem cadastrar o currículo no Os interessados podem cadastrar o currículo no site

CENTER RH

Vagas de emprego:

Advogado júnior (nível superior)

Agente de vendas (nível médio)

Assessor de benefícios (nível médio)

Auxiliar de instalação (ensino médio ou técnico em curso)

Consultor de venda externo (exige formação em agronomia e agronegócio e vivência na função)

Desenvolvedor react mern (conhecimentos necessários: aplicativos react native, web portal em react.js, api nodejs, mongodb)

Gerador de demanda (formação em agronomia e agronegócio e vivência na função e habilitação B)

Técnico comercial (experiência na função e habilitação B)

Auxiliar de serviços operacionais (27 vagas)



Vagas de estágio:

Estágio em TI (4)

Administração (2)

Ciências contábeis ou administração (1)

Ensino médio ou técnico (1)

Ensino médio (1)

Técnico de enfermagem (2)

Técnico em administração ou informática (1)

Técnico em saúde bucal/prótese dentária (1)

Como se candidatar: Interessados devem fazer o cadastro no Interessados devem fazer o cadastro no site

SELECTA

Vagas:

Garagista (ensino médio completo)

Coordenador comercial (inglês no mínimo intermediário)

Consultor de vendas interno (curso superior em andamento)

Supervisor de eletrônica (experiência na área de alarmes ou formação técnica em eletrônica)

Engenheiro de segurança do trabalho (nível superior e inglês fluente)