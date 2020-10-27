De frentista a enfermeiro: confira as mais de mil vagas abertas no ES

Empresas dos mais diversos ramos de atuação estão com vagas de emprego e estágio abertas nesta semana no Espírito Santo. Há oportunidades para cargos de diversos níveis e escolaridade. Algumas organizações recebem os currículos por e-mail e outras por meio de cadastro nos sites.
A oferta é de mais de mil vagas, distribuídas por postos de gasolina, hospital, supermercado, e-commerce, loja, empresa de tecnologia, rodovia e empresas de recrutamento e seleção.
A maior oferta está concentrada no ramo supermercadista. O Carone vai contratar 138 profissionais para atuar nas lojas da Grande Vitória, enquanto que a Rede Extrabom tem 700 oportunidades para as lojas que serão abertas em breve em Guarapari.
A rede Norte e Sul está com cinco vagas abertas para frentistas nos postos de Vito?ria, Serra ou Vila Velha. A preferência será por candidatos com experiência. Já a Leroy Merlin, em Vitória, tem vagas abertas em 10 cargos.
A Eco 101 abriu vaga em dois cargos: assistente de laboratório e assistente de engenharia. Os selecionados vão atuar em Guarapari ou Vitória, respectivamente.
O aplicativo Picpay tem chances para trabalhar como analista de dados, desenvolvedor e data engineer. Na Argalit, que fica em Viana, há chance para estágio em vendas. Podem para participar estudantes de ensino técnico ou superior em Administração ou Gestão Comercial.
Na área da saúde, a Rede Meridional, composta pelos hospitais Meridional Cariacica, Meridional Serra, Meridional Praia da Costa, Meridional São Mateus, Meridional São Francisco, Meridional São Luiz e Hospital e Maternidade Santa Úrsula, tem vagas para os cargos de recepcionista, auxiliar de serviços gerais, copeira, enfermeiro, entre outras.
O ramo de e-commerce também está contratando. As chances estão na Wine, com opção de trabalho remoto para algumas funções.
As empresas de recrutamento e seleção Psicoespaço, Center RH e Selecta estão responsáveis por selecionar profissionais de vários níveis de escolaridade.
CONFIRA AS VAGAS
REDE NORTE E SUL
- Vagas:
- Frentista (5)
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected], com o assunto: vaga + o local onde quer trabalhar (Vitória, Vila Velha ou Serra).
PICPAY
- Vagas:
- Analista de Dados Sênior
- Data Engineer
- Desenvolvedor iOS Pleno
- Desenvolvedor iOS Sênior
Como se candidatar: os interessados podem cadastrar o currículo no site.
ECO 101
- Vagas:
- Assistente de laboratório
- Assistente de engenharia
CARONE
- Vagas: 138
- Auxiliar de logística - separador (16)
- Operador de caixa (21)
- Ajudante de recebimento de mercadoria (9)
- Balconista padaria/perecíveis (17)
- Auxiliar de açougueiro (4)
- Repositor mercearia/perecíveis (18)
- Auxiliar de cozinha (7)
- Açougueiro (8)
- Auxiliar de encarregado de setor (7)
- Encarregado de setor (3)
- Auxiliar de pizzaiolo (2)
- Pizzaiolo (1)
- Fiscal de controle patrimonial (14)
- Cozinheira (1)
- Auxiliar de padeiro e confeiteiro (2)
- Padeiro (2)
- Confeiteiro (2)
- Operador de empilhadeira (2)
- Operador atacarejo vendas (2)
Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo por e-mail, no [email protected] ou entregá-lo em uma das lojas. É possível ainda fazer o cadastro no site.
EXTRABOM
- Vagas: 700
- Repositor
- Operador de empilhadeira
- Operador de caixa
- Fiscal de loja
- Açougueiro
- Padeiro
- Estoquista
- Gerente de loja
- Entre outras funções
Como se candidatar: os candidatos devem cadastrar o currículo no site das respectivas empresas (www.extrabom.com.br e www.atacadovem.com.br). Nenhuma loja física receberá currículos pessoalmente.
ARGALIT
- Vagas:
- Estágio de vendas
Como se inscrever: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected] até o dia 1º de novembro.
REDE MERIDIONAL
- Vagas:
- Recepcionista
- Auxiliar de serviços gerais
- Ajudante de cozinha
- Copeira
- Operador de call center
- Faturista
- Técnico de laboratório
- Técnico de enfermagem
- Enfermeiro
- Técnico de imobilização ortopédica
- Técnico de enfermagem hemodinâmica
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected], informando o nome do cargo no campo do assunto.
LEROY MERLIN
- Vagas:
- Coordenador comercial
- Fiscal de caixa
- Gerente comercial
- Operador de logística | full time
- Operador de loja
- Profissionais com deficiência | pcd
- Técnico de manutenção
- Vendedor de projetos
- Vendedor de projetos pinturas
- Vendedor PJ
WINE
- Vagas:
- Analista contábil
- Analista de controladoria
- App Engagement/CRM
- Desenvolvedor App
- Desenvolvedor Backend
- Estágio em Desenvolvimento Mobile
- Estágio em Qualidade de Software - Mobile
- QA Tester (Quality Assurance)
- UX/UI Designer - SP/ES
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
PSICOESPAÇO
- Vagas:
- Analista administrativo financeiro
- Analista contábil
- Analista de custos (Linhares)
- Analista de custos sênior
- Analista fiscal
- Analista fiscal sênior
- Assistente administrativo
- Assistente administrativo atendimento - (Área Hospitalar)
- Assistente administrativo financeiro
- Assistente comercial
- Assistente contábil
- Assistente de atendimento (home office)
- Atendente externo
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar de expedição
- Auxiliar de produção
- Comprador
- Consultor comercial
- Coordenador de atenção à saúde
- Coordenador de logística
- Coordenador de recepção
- Desenvolvedor Back-End (.NET/C#)
- Designer gráfico
- Despachante aduaneiro
- Enfermeiro
- Gerente de mineração e rochas ornamentais
- Instalador júnior
- Operador de rolo (Guarapari)
- Pessoas com Deficiência (PCD)
- Profissional de marketing
- Programador pleno
- Promotor de vendas
- Recepcionista
- Supervisor de TI
- Suporte de TI
- Técnico de segurança do trabalho
- Técnico em atendimento/vendas
- Técnico em enfermagem
- Vendedor externo (Linhares, Niterói e São Gonçalo)
- Vendedor externo
Como se candidatar: interessados devem realizar o cadastro no site.
CENTER RH
- Vagas de emprego: 17
- Ajudante de instalação (2)
- Advogado júnior (1)
- Assistente administrativo (2)
- Consultor de vendas (1)
- Encarregado de obras de telecom (1)
- Enfermeiro nefrologista (1)
- Líder operacional de transporte (1)
- Motorista carreteiro CAT E (1)
- Professor de inglês (1)
- Profissionais de estética (3)
- Técnico comercial (1)
- Técnico em manutenção (1)
- Vendedor de produtos e serviços empresariais (1)
- Vagas de estágio:
- Ciências contábeis
- Administração
- Ensino médio
- Sistema da informação / tecnologia da informação
- Técnico em administração
- Técnico em logística
- Técnico em eletrotécnica
Como se candidatar: interessados realizar cadastro no site.
SELECTA
- Vagas:
- Gestor de marketing
- Gerente- Escola de Inglês (Aracruz)
- Assistente de criação (home office)
- Supervisor de contact center
- Assistente de RH
- Auxiliar de vendas
Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para: [email protected]. No assunto do e-mail, inserir a vaga em questão.