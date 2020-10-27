De frentista a enfermeiro: confira as mais de mil vagas abertas no ES

Oportunidade de trabalho com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

Empresas dos mais diversos ramos de atuação estão com vagas de emprego estágio abertas nesta semana no Espírito Santo . Há oportunidades para cargos de diversos níveis e escolaridade. Algumas organizações recebem os currículos por e-mail e outras por meio de cadastro nos sites.

A oferta é de mais de mil vagas, distribuídas por postos de gasolina, hospital, supermercado, e-commerce, loja, empresa de tecnologia, rodovia e empresas de recrutamento e seleção.

A maior oferta está concentrada no ramo supermercadista. O Carone vai contratar 138 profissionais para atuar nas lojas da Grande Vitória, enquanto que a Rede Extrabom tem 700 oportunidades para as lojas que serão abertas em breve em Guarapari.

A rede Norte e Sul está com cinco vagas abertas para frentistas nos postos de Vito?ria, Serra ou Vila Velha. A preferência será por candidatos com experiência. Já a Leroy Merlin, em Vitória, tem vagas abertas em 10 cargos.

A Eco 101 abriu vaga em dois cargos: assistente de laboratório e assistente de engenharia. Os selecionados vão atuar em Guarapari ou Vitória, respectivamente.

O aplicativo Picpay tem chances para trabalhar como analista de dados, desenvolvedor e data engineer. Na Argalit, que fica em Viana, há chance para estágio em vendas. Podem para participar estudantes de ensino técnico ou superior em Administração ou Gestão Comercial.

Na área da saúde, a Rede Meridional, composta pelos hospitais Meridional Cariacica, Meridional Serra, Meridional Praia da Costa, Meridional São Mateus, Meridional São Francisco, Meridional São Luiz e Hospital e Maternidade Santa Úrsula, tem vagas para os cargos de recepcionista, auxiliar de serviços gerais, copeira, enfermeiro, entre outras.

O ramo de e-commerce também está contratando. As chances estão na Wine, com opção de trabalho remoto para algumas funções.

As empresas de recrutamento e seleção Psicoespaço, Center RH e Selecta estão responsáveis por selecionar profissionais de vários níveis de escolaridade.

CONFIRA AS VAGAS

REDE NORTE E SUL

Vagas:

Frentista (5)

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected], com o assunto: vaga + o local onde quer trabalhar (Vitória, Vila Velha ou Serra). os interessados devem enviar o currículo para o e-mail, com o assunto: vaga + o local onde quer trabalhar (Vitória, Vila Velha ou Serra).

PICPAY

Vagas:



Analista de Dados Sênior

Data Engineer

Desenvolvedor iOS Pleno

Desenvolvedor iOS Sênior

Como se candidatar: os interessados podem cadastrar o currículo no os interessados podem cadastrar o currículo no site

ECO 101

Vagas:

Assistente de laboratório

Assistente de engenharia

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

CARONE

Vagas: 138

Auxiliar de logística - separador (16)

Operador de caixa (21)

Ajudante de recebimento de mercadoria (9)

Balconista padaria/perecíveis (17)

Auxiliar de açougueiro (4)

Repositor mercearia/perecíveis (18)

Auxiliar de cozinha (7)

Açougueiro (8)

Auxiliar de encarregado de setor (7)

Encarregado de setor (3)

Auxiliar de pizzaiolo (2)

Pizzaiolo (1)

Fiscal de controle patrimonial (14)

Cozinheira (1)

Auxiliar de padeiro e confeiteiro (2)

Padeiro (2)

Confeiteiro (2)

Operador de empilhadeira (2)

Operador atacarejo vendas (2)

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo por e-mail, no os interessados podem enviar o currículo por e-mail, no [email protected] ou entregá-lo em uma das lojas. É possível ainda fazer o cadastro no site

EXTRABOM

Vagas: 700

Repositor

Operador de empilhadeira

Operador de caixa

Fiscal de loja

Açougueiro

Padeiro

Estoquista

Gerente de loja

Entre outras funções

Como se candidatar: os candidatos devem cadastrar o currículo no site das respectivas empresas ( os candidatos devem cadastrar o currículo no site das respectivas empresas ( www.extrabom.com.br www.atacadovem.com.br ). Nenhuma loja física receberá currículos pessoalmente.

ARGALIT

Vagas:

Estágio de vendas

Como se inscrever: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected] até o dia 1º de novembro. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:até o dia 1º de novembro.

REDE MERIDIONAL

Vagas:

Recepcionista

Auxiliar de serviços gerais

Ajudante de cozinha

Copeira

Operador de call center

Faturista

Técnico de laboratório

Técnico de enfermagem

Enfermeiro

Técnico de imobilização ortopédica

Técnico de enfermagem hemodinâmica

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected], informando o nome do cargo no campo do assunto. os interessados devem enviar o currículo para o e-mailinformando o nome do cargo no campo do assunto.

LEROY MERLIN

Vagas:

Coordenador comercial

Fiscal de caixa

Gerente comercial

Operador de logística | full time

Operador de loja

Profissionais com deficiência | pcd

Técnico de manutenção

Vendedor de projetos

Vendedor de projetos pinturas

Vendedor PJ

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

WINE

Vagas:

Analista contábil

Analista de controladoria

App Engagement/CRM

Desenvolvedor App

Desenvolvedor Backend

Estágio em Desenvolvimento Mobile

Estágio em Qualidade de Software - Mobile

QA Tester (Quality Assurance)

UX/UI Designer - SP/ES

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

PSICOESPAÇO

Vagas:

Analista administrativo financeiro

Analista contábil

Analista de custos (Linhares)

Analista de custos sênior

Analista fiscal

Analista fiscal sênior

Assistente administrativo

Assistente administrativo atendimento - (Área Hospitalar)

Assistente administrativo financeiro

Assistente comercial

Assistente contábil

Assistente de atendimento (home office)

Atendente externo

Auxiliar administrativo

Auxiliar de expedição

Auxiliar de produção

Comprador

Consultor comercial

Coordenador de atenção à saúde

Coordenador de logística

Coordenador de recepção

Desenvolvedor Back-End (.NET/C#)

Designer gráfico

Despachante aduaneiro

Enfermeiro

Gerente de mineração e rochas ornamentais

Instalador júnior

Operador de rolo (Guarapari)

Pessoas com Deficiência (PCD)

Profissional de marketing

Programador pleno

Promotor de vendas

Recepcionista

Supervisor de TI

Suporte de TI

Técnico de segurança do trabalho

Técnico em atendimento/vendas

Técnico em enfermagem

Vendedor externo (Linhares, Niterói e São Gonçalo)

Vendedor externo

Como se candidatar: interessados devem realizar o cadastro no interessados devem realizar o cadastro no site.

CENTER RH

Vagas de emprego: 17

Ajudante de instalação (2)

Advogado júnior (1)

Assistente administrativo (2)

Consultor de vendas (1)

Encarregado de obras de telecom (1)

Enfermeiro nefrologista (1)

Líder operacional de transporte (1)

Motorista carreteiro CAT E (1)

Professor de inglês (1)

Profissionais de estética (3)

Técnico comercial (1)

Técnico em manutenção (1)

Vendedor de produtos e serviços empresariais (1)

Vagas de estágio:

Ciências contábeis

Administração

Ensino médio

Sistema da informação / tecnologia da informação

Técnico em administração

Técnico em logística

Técnico em eletrotécnica

Como se candidatar: interessados realizar cadastro no interessados realizar cadastro no site

SELECTA

Vagas:

Gestor de marketing

Gerente- Escola de Inglês (Aracruz)

Assistente de criação (home office)

Supervisor de contact center

Assistente de RH

Auxiliar de vendas