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Correios abrem 95 vagas para o Programa Jovem Aprendiz no ES

Inscrições começam nesta terça-feira (31), pelo site da empresa, e a bolsa é de R$ 490,83.  Em todo o país serão 4.462 oportunidades

Publicado em 30 de Março de 2020 às 19:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 19:00
Os Correios são responsáveis pelo envio e receptação de mercadorias
Os Correios são responsáveis pelo envio de mercadorias Crédito: Elza Fiúza/Arquivo Agência Brasil
Os Correios iniciam, nesta terça-feira (31), as inscrições para o Programa Jovem Aprendiz. São 4.462 vagas, mais a formação de cadastro reserva, disponíveis em todo o território nacional. Apenas no Espírito Santo serão 95 oportunidades para jovens e adolescentes. A bolsa é de R$ 490,83.
Para participar, é preciso ter entre 14 e 22 anos de idade completos; cursar, no mínimo, o 6º (sexto) ano do Ensino Fundamental; estar matriculado e frequentando a escola, além de não ter sido contratado anteriormente como jovem aprendiz dos Correios e/ou ter mantido vínculo empregatício com a empresa, dentre outros requisitos.

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Os jovens selecionados terão uma jornada semanal de 20 horas, receberão o salário mínimo-hora no valor de R$ 490,83, além de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme. Do total das vagas, 10% serão destinadas aos candidatos na condição de pessoa com deficiência e 20% aos que se declararem negros e pardos.
Durante a vigência do contrato especial de aprendizagem, o Jovem Aprendiz conciliará a fase teórica dos cursos de Assistente Administrativo e de Assistente de Logística, em entidade qualificada na formação técnico-profissional, e a fase prática nos Correios. A seleção será simplificada, realizada por meio de comprovação de requisitos referentes à renda familiar, idade na inscrição, tipo de instituição de ensino onde estuda e participação em projetos sociais, a partir de pontuação detalhada no edital.

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As inscrições estão abertas até o dia 30 de abril. Para se cadastrar e ter mais informações sobre o processo seletivo clique aqui.
Municípios com vagas no Espírito Santo:
  • Afonso Cláudio, Alegre, Anchieta, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Ecoporanga, Guaçuí, Guarapari, Iúna, Linhares, Marataízes, Mimoso do Sul, Montanha, Montanha, Nova Venécia, Pinheiros, Piúma, São Gabriel da Palha, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória.

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