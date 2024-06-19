Companhia ferroviária abre curso gratuito para formação de maquinista no ES

Inscrições abertas para aprender o ofício de maquinista Crédito: Paulo Duarte/ Divulgação VLI

A VLI, companhia de soluções logísticas que opera ferrovias, portos e terminais, está com inscrições abertas para o curso de formação de maquinistas. Ao todo, são 40 vagas, sendo 20 para Vitória e 20 para Belo Horizonte, com parte das oportunidades destinadas a mulheres, pessoas com deficiência, pretos e pardos.

Para participar do curso, é necessário ser maior de 18 anos e ter ensino médio completo. As aulas ocorrem em parceria com o Senai e os selecionados não pagam pela qualificação. De acordo com a empresa, a carreira é fundamental para o desenvolvimento do setor de logística brasileiro.

Os interessados podem se inscrever até 23 de junho, no site www.vli-logistica.com.br/pessoas/vagas.

Os candidatos precisam apresentar os seguintes documentos: de identidade (RG ou carteira de motorista), CPF, comprovante de residência e comprovante de conclusão do ensino médio.

A capacitação, 100% gratuita, vai ocorrer de 15 de julho e 4 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h30. Ao final da formação, os alunos receberão certificados de conclusão e farão parte do banco de currículos da VLI, podendo ser acionados para futuros processos seletivos.

A VLI percorre os Estados do Espírito Santo e de Minas Gerais por meio do corredor Leste da Ferrovia Centro-Atlântica, que transporta cargas como grãos (soja e milho), fertilizantes, celulose e insumos siderúrgicos e minerais para escoamento no sistema portuário capixaba – onde a companhia movimenta aproximadamente 25 milhões de toneladas anuais, em fluxos de importação e de exportação.