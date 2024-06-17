Abertas 1.020 vagas em cursos técnicos de graça no ES

CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha, tem 370 vagas de educação profissional Crédito: Facebook CEET Vasco Coutinho

As inscrições para os cursos de educação profissional técnica de nível médio nos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEET) do Espírito Santo já estão abertas. A oferta é de 1.020 vagas, distribuídas pelas unidades de João Neiva, Vargem Alta, Castelo e Vila Velha.

As escolas são ligadas à Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) e os alunos não pagam para estudar.

As inscrições podem ser feitas até 30 de junho de 2024, no site www.selecaoaluno.es.gov.br

Podem participar os candidatos que tenham concluído ou estejam no 3º ano do ensino médio regular, ou Educação de Jovens e Adultos (EJA), em qualquer rede de ensino. Também será aceito quem estiver cursando o último módulo do curso técnico em Automação Industrial e Mecânica ou curso pertencente ao Eixo Tecnológico Controle e Processos Industriais para fazerem o curso de especialização técnica em Sistema Ferroviário.

Para efeito de seleção serão consideradas as pontuações do resultado anual/média final das disciplinas Língua Portuguesa e Matemática, referente ao ano letivo de 2023, ou ao último ano/período cursado pelo candidato, com resultado aprovado, observando-se até duas casas decimais, em número de pontos, sem arredondamentos.

As aulas estão previstas para começarem no dia 22 de julho. A formação tem duração de um a dois anos.

Confira as vagas

JOÃO NEIVA

CEET Talmo Luiz Silva: Rua Padre Anchieta,250, Vila Nova de Cima.

Cursos:

Administração (25)

Automação Industrial (50)

Gastronomia (40)

Mecânica (50)

Segurança do Trabalho (50)

Especialização Técnica em Sistema Ferroviário (15)

VARGEM ALTA

CEET Giuseppe Altoé - Antigo Colégio Salesiano: Rua Principal, S/N, Distrito de Jaciguá.

Cursos:

Cooperativismo Digital (30)

Informática (90)

Multimídia (90)

CASTELO

CEET Emílio Nemer: Rua Bernardino Monteiro, 126, Centro.

Cursos:

Administração (90)

Contabilidade (90)

Internet das Coisas (30)

VILA VELHA

CEET Vasco Coutinho: Rua Luciano das Neves, s/nº, Centro