Comércio e serviços abrem 208 novas oportunidades de emprego no ES

Leroy Merlin, em Vitória, tem vagas de emprego abertas Crédito: Carlos Alberto Silva

Empresas dos setores de comércio e serviços estão com 208 novas vagas de emprego na Grande Vitória e no interior do Espírito Santo . As oportunidades são destinadas a profissionais de vários níveis de escolaridade. Para participar, basta os candidatos observarem o modelo de inscrição de cada contratante.

A BrasilCenter anuncia a abertura de 40 vagas de trabalho para promotores de venda, operadores de call center e vendedor porta a porta em Vila Velha. As oportunidades são para pessoas maiores de 18 anos com ensino médio completo, de preferência com experiência na área de atuação.

A Bene Bem Estar, espaço de depilação e cuidados com a beleza, está prestes a abrir as portas em Jardim Camburi, Vitória. Para isso, vai precisar contratar quatro novas funcionárias. Há ainda postos de trabalho em farmácia, distribuidora, assistência técnica e outras prestadoras de serviço.

No comércio, as contratações serão na C&C, Sipolatti, Ri Happy e Leroy Merlin.

CONFIRA AS VAGAS

BrasilCenter

Como se candidatar: os candidatos devem fazer o cadastro no : os candidatos devem fazer o cadastro no site da companhia e selecionar o setor de atuação desejado para iniciar as etapas de seleção on-line.

Vagas: 40 para Vila Velha

40 para Vila Velha Promotor de venda

Operador de call center

Vendedor porta a porta



Bene Bem Estar

Como se candidatar: os interessados devem entrar em contato pelo whatsapp: (27) 99718-0831

Vagas: 4

4 Design de sobrancelha

Depiladora

Esteticista

Leroy Merlin

Como se candidatar: os candidatos devem fazer o cadastro no os candidatos devem fazer o cadastro no site

Vagas: 7 para Vitória

7 para Vitória Assistente de contabilidade loja

Atendente de loja - caixa

Operador de loja cozinhas

Operador de loja jardim

Operador de loja materiais

Técnico de manutenção

Vendedor

C&C Casa & Construção

Como se candidatar: os candidatos devem fazer o cadastro no : os candidatos devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 9 para Serra

9 para Serra Assistente SAC

Atendente de loja

Auxiliar administrativo

Fiscal de caixa

Vendedor

Assistência Técnica Autorizada Samsung Vitória

Como se candidatar: os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail:

Vaga: 1 para Vitória

1 para Vitória Assistente técnico

Sipolatti

Como se candidatar: os candidatos devem fazer o cadastro no os candidatos devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 23

23 Ajudante de carga e descarga (Viana)

Analista contábil (Cariacica)

Aprendiz (Vitória)

Armazenista (Viana)

Assistente administrativo (Viana)

Auxiliar de crediário (Cariacica)

Expedidor (Santa Maria de Jetibá)

Gerente de armazém (Viana)

Gerente de vendas (Cariacica)

Montador de móveis (Viana, Baixo Guandu, Guarapari e Linhares)

Vendedor (Barra de São Francisco, Cariacica, Vila Velha, Serra, Marechal Floriano e São Gabriel da Palha)

Ri Happy

Como se candidatar: os candidatos devem fazer o cadastro no os candidatos devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 6

6 Auxiliar de caixa temporário (Serra e Vila Velha)

Auxiliar de estoque temporário (Serra e Vila Velha)

Autoglass

Como se candidatar: os candidatos devem fazer o cadastro no os candidatos devem fazer o cadastro no site

Vagas para Vila Velha: 53

53 Agente de atendimento

Agente de limpeza

Agente de novos mercados - apenas para fluentes em Espanhol

Agente de relacionamento

Agente de televendas

Almoxarife TI

Analista contábil

Analista de cibersegurança - aplicações

Analista de compras - suprimentos

Analista de compras - trilha de liderança

Analista de data center - telecom

Analista de distribuição

Analista de estratégia de vendas

Analista de inbound marketing

Analista de planejamento - control desk

Analista de RH

Analista de rotas

Analista de suprimentos

Analista inovação e melhoria – Engenharia

Analista lean - equipe controladoria

Analista lean Jr

Assistente administrativo - contas a receber

Assistente administrativo financeiro

Assistente administrativo - RH

Assistente de contas

Auditor Jr

Comercial - varejo

Consultor de vendas

Coordenador de desenvolvimento de software

Coordenador de logística

Coordenador de obras

Coordenador de vendas - varejo

Coordenador de vendas varejo - televendas

Desenvolvedor C# pleno

Desenvolvedor full stack .Net pleno

Design gráfico

Estagiário - Logística

Estágio - Técnico em Segurança do Trabalho

Estatístico

Executivo de contas

Líder de logística - devoluções

Líder de logística - frete

Líder de logística - gestão de perdas

Líder de logística - roteirização

Líder equipe atendimento

Operador de máquinas leves

Operador de rastreamento

Porteiro

Product owner

Técnico civil sênior

UI design / front end

Vendedor interno

Vendedor novos negócios

Vagas para Guarapari: 13

13 Analista de gestão de frotas

Analista de suporte I

Assistente administrativo de logística - Prevenção de perdas

Auxiliar administrativo de frotas

Auxiliar de operador de estoque

Auxiliar de produção

Auxiliar de serviços gerais

Eletricista automotivo

Motorista carreteiro

Operador de estoque

Operador de retroescavadeira

Serralheiro

Técnico em segurança do trabalho

Vix Logística

Como se candidatar: os candidatos devem fazer o cadastro no : os candidatos devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 3

3 Técnico em segurança do trabalho (Serra)

Assistente administrativo de frotas PL (Serra)

Analista de processos e qualidade

Unilider

Como se candidatar: os candidatos devem fazer o cadastro no os candidatos devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 4 para Serra

4 para Serra Assistente de trade marketing

Gerente de vendas - farma

Promotor de vendas

Técnica(o) de segurança do trabalho

Farmácia Pague Menos

Como se candidatar: os candidatos devem fazer o cadastro no os candidatos devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 10

10 Atendente de farmácia (Cachoeiro de Itapemirim e Vitória)

Auxiliar de loja - PCD (Vitória e Vila Velha)

Farmacêutico ferista (Vitória e Colatina)

Drogasil

Como se candidatar: os candidatos devem fazer o cadastro no os candidatos devem fazer o cadastro no site.