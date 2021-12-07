Comércio e serviços abrem 208 novas oportunidades de emprego no ES

Empresas dos setores de comércio e serviços estão com 208 novas vagas de emprego na Grande Vitória e no interior do Espírito Santo. As oportunidades são destinadas a profissionais de vários níveis de escolaridade. Para participar, basta os candidatos observarem o modelo de inscrição de cada contratante.
A BrasilCenter anuncia a abertura de 40 vagas de trabalho para promotores de venda, operadores de call center e vendedor porta a porta em Vila Velha. As oportunidades são para pessoas maiores de 18 anos com ensino médio completo, de preferência com experiência na área de atuação.
A Bene Bem Estar, espaço de depilação e cuidados com a beleza, está prestes a abrir as portas em Jardim Camburi, Vitória. Para isso, vai precisar contratar quatro novas funcionárias. Há ainda postos de trabalho em farmácia, distribuidora, assistência técnica e outras prestadoras de serviço.
No comércio, as contratações serão na C&C, Sipolatti, Ri Happy e Leroy Merlin.
CONFIRA AS VAGAS
BrasilCenter
Como se candidatar: os candidatos devem fazer o cadastro no site da companhia e selecionar o setor de atuação desejado para iniciar as etapas de seleção on-line.
- Vagas: 40 para Vila Velha
- Promotor de venda
- Operador de call center
- Vendedor porta a porta
Bene Bem Estar
Como se candidatar: os interessados devem entrar em contato pelo whatsapp: (27) 99718-0831
- Vagas: 4
- Design de sobrancelha
- Depiladora
- Esteticista
Leroy Merlin
- Vagas: 7 para Vitória
- Assistente de contabilidade loja
- Atendente de loja - caixa
- Operador de loja cozinhas
- Operador de loja jardim
- Operador de loja materiais
- Técnico de manutenção
- Vendedor
C&C Casa & Construção
- Vagas: 9 para Serra
- Assistente SAC
- Atendente de loja
- Auxiliar administrativo
- Fiscal de caixa
- Vendedor
Assistência Técnica Autorizada Samsung Vitória
Como se candidatar: os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
- Vaga: 1 para Vitória
- Assistente técnico
Sipolatti
- Vagas: 23
- Ajudante de carga e descarga (Viana)
- Analista contábil (Cariacica)
- Aprendiz (Vitória)
- Armazenista (Viana)
- Assistente administrativo (Viana)
- Auxiliar de crediário (Cariacica)
- Expedidor (Santa Maria de Jetibá)
- Gerente de armazém (Viana)
- Gerente de vendas (Cariacica)
- Montador de móveis (Viana, Baixo Guandu, Guarapari e Linhares)
- Vendedor (Barra de São Francisco, Cariacica, Vila Velha, Serra, Marechal Floriano e São Gabriel da Palha)
Ri Happy
- Vagas: 6
- Auxiliar de caixa temporário (Serra e Vila Velha)
- Auxiliar de estoque temporário (Serra e Vila Velha)
Autoglass
- Vagas para Vila Velha: 53
- Agente de atendimento
- Agente de limpeza
- Agente de novos mercados - apenas para fluentes em Espanhol
- Agente de relacionamento
- Agente de televendas
- Almoxarife TI
- Analista contábil
- Analista de cibersegurança - aplicações
- Analista de compras - suprimentos
- Analista de compras - trilha de liderança
- Analista de data center - telecom
- Analista de distribuição
- Analista de estratégia de vendas
- Analista de inbound marketing
- Analista de planejamento - control desk
- Analista de RH
- Analista de rotas
- Analista de suprimentos
- Analista inovação e melhoria – Engenharia
- Analista lean - equipe controladoria
- Analista lean Jr
- Assistente administrativo - contas a receber
- Assistente administrativo financeiro
- Assistente administrativo - RH
- Assistente de contas
- Auditor Jr
- Comercial - varejo
- Consultor de vendas
- Coordenador de desenvolvimento de software
- Coordenador de logística
- Coordenador de obras
- Coordenador de vendas - varejo
- Coordenador de vendas varejo - televendas
- Desenvolvedor C# pleno
- Desenvolvedor full stack .Net pleno
- Design gráfico
- Estagiário - Logística
- Estágio - Técnico em Segurança do Trabalho
- Estatístico
- Executivo de contas
- Líder de logística - devoluções
- Líder de logística - frete
- Líder de logística - gestão de perdas
- Líder de logística - roteirização
- Líder equipe atendimento
- Operador de máquinas leves
- Operador de rastreamento
- Porteiro
- Product owner
- Técnico civil sênior
- UI design / front end
- Vendedor interno
- Vendedor novos negócios
- Vagas para Guarapari: 13
- Analista de gestão de frotas
- Analista de suporte I
- Assistente administrativo de logística - Prevenção de perdas
- Auxiliar administrativo de frotas
- Auxiliar de operador de estoque
- Auxiliar de produção
- Auxiliar de serviços gerais
- Eletricista automotivo
- Motorista carreteiro
- Operador de estoque
- Operador de retroescavadeira
- Serralheiro
- Técnico em segurança do trabalho
Vix Logística
- Vagas: 3
- Técnico em segurança do trabalho (Serra)
- Assistente administrativo de frotas PL (Serra)
- Analista de processos e qualidade
Unilider
- Vagas: 4 para Serra
- Assistente de trade marketing
- Gerente de vendas - farma
- Promotor de vendas
- Técnica(o) de segurança do trabalho
Farmácia Pague Menos
- Vagas: 10
- Atendente de farmácia (Cachoeiro de Itapemirim e Vitória)
- Auxiliar de loja - PCD (Vitória e Vila Velha)
- Farmacêutico ferista (Vitória e Colatina)
Drogasil
- Vagas: 18
- Farmacêutico (13, para Vila Velha, Vitória e Aracruz)
- Atendente de loja (4 para Aracruz)
- Orientador de loja (1 para Vitória)