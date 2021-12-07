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Comércio e serviços abrem 208 novas oportunidades de emprego no ES

Postos estão em farmácias, lojas, distribuidora, call center, entre outros estabelecimentos; veja a lista completa das vagas e como participar dos processos seletivos
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 dez 2021 às 14:55

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 14:55

Data: 06/01/2020 - ES - Vtória - Empresa Leroy Merlin no bairro de Goiabeiras - Foto: Carlos Alberto Silva
Leroy Merlin, em Vitória, tem vagas de emprego abertas Crédito: Carlos Alberto Silva
Empresas dos setores de comércio e serviços estão com 208 novas vagas de emprego na Grande Vitória e no interior do Espírito Santo. As oportunidades são destinadas a profissionais de vários níveis de escolaridade. Para participar, basta os candidatos observarem o modelo de inscrição de cada contratante.
A BrasilCenter anuncia a abertura de 40 vagas de trabalho para promotores de venda, operadores de call center e vendedor porta a porta em Vila Velha. As oportunidades são para pessoas maiores de 18 anos com ensino médio completo, de preferência com experiência na área de atuação.
A Bene Bem Estar, espaço de depilação e cuidados com a beleza, está prestes a abrir as portas em Jardim Camburi, Vitória. Para isso, vai precisar contratar quatro novas funcionárias. Há ainda postos de trabalho em farmácia, distribuidora, assistência técnica e outras prestadoras de serviço.
No comércio, as contratações serão na C&C, Sipolatti, Ri Happy e Leroy Merlin.

CONFIRA AS VAGAS

BrasilCenter

Como se candidatar: os candidatos devem fazer o cadastro no site da companhia e selecionar o setor de atuação desejado para iniciar as etapas de seleção on-line.
  • Vagas: 40 para Vila Velha
  • Promotor de venda
  • Operador de call center
  • Vendedor porta a porta

Bene Bem Estar

Como se candidatar: os interessados devem entrar em contato pelo whatsapp: (27) 99718-0831
  • Vagas: 4
  • Design de sobrancelha
  • Depiladora 
  • Esteticista

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Leroy Merlin

Como se candidatar: os candidatos devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 7 para Vitória
  • Assistente de contabilidade loja
  • Atendente de loja - caixa
  • Operador de loja cozinhas 
  • Operador de loja jardim
  • Operador de loja materiais
  • Técnico de manutenção 
  • Vendedor 

C&C Casa & Construção

Como se candidatar: os candidatos devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 9 para Serra
  • Assistente SAC
  • Atendente de loja
  • Auxiliar administrativo
  • Fiscal de caixa 
  • Vendedor

Assistência Técnica Autorizada Samsung Vitória

Como se candidatar: os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vaga: 1 para Vitória
  • Assistente técnico

Sipolatti

Como se candidatar: os candidatos devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 23
  • Ajudante de carga e descarga (Viana)
  • Analista contábil (Cariacica)
  • Aprendiz (Vitória)
  • Armazenista (Viana)
  • Assistente administrativo (Viana)
  • Auxiliar de crediário (Cariacica)
  • Expedidor (Santa Maria de Jetibá)
  • Gerente de armazém (Viana)
  • Gerente de vendas (Cariacica)
  • Montador de móveis (Viana, Baixo Guandu, Guarapari e Linhares)
  • Vendedor (Barra de São Francisco, Cariacica, Vila Velha, Serra, Marechal Floriano e São Gabriel da Palha)

Ri Happy

Como se candidatar: os candidatos devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 6
  • Auxiliar de caixa temporário (Serra e Vila Velha)
  • Auxiliar de estoque temporário (Serra e Vila Velha)

Autoglass

Como se candidatar: os candidatos devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para Vila Velha: 53
  • Agente de atendimento
  • Agente de limpeza
  • Agente de novos mercados - apenas para fluentes em Espanhol
  • Agente de relacionamento
  • Agente de televendas
  • Almoxarife TI
  • Analista contábil
  • Analista de cibersegurança - aplicações
  • Analista de compras - suprimentos
  • Analista de compras - trilha de liderança
  • Analista de data center - telecom
  • Analista de distribuição
  • Analista de estratégia de vendas
  • Analista de inbound marketing
  • Analista de planejamento - control desk
  • Analista de RH 
  • Analista de rotas
  • Analista de suprimentos
  • Analista inovação e melhoria – Engenharia
  • Analista lean - equipe controladoria
  • Analista lean Jr
  • Assistente administrativo - contas a receber
  • Assistente administrativo financeiro
  • Assistente administrativo - RH
  • Assistente de contas
  • Auditor Jr
  • Comercial - varejo
  • Consultor de vendas
  • Coordenador de desenvolvimento de software
  • Coordenador de logística
  • Coordenador de obras
  • Coordenador de vendas - varejo
  • Coordenador de vendas varejo - televendas
  • Desenvolvedor C# pleno
  • Desenvolvedor full stack .Net pleno
  • Design gráfico
  • Estagiário - Logística
  • Estágio - Técnico em Segurança do Trabalho
  • Estatístico
  • Executivo de contas
  • Líder de logística - devoluções
  • Líder de logística - frete
  • Líder de logística - gestão de perdas
  • Líder de logística - roteirização
  • Líder equipe atendimento
  • Operador de máquinas leves
  • Operador de rastreamento
  • Porteiro
  • Product owner
  • Técnico civil sênior
  • UI design / front end
  • Vendedor interno
  • Vendedor novos negócios
  • Vagas para Guarapari: 13
  • Analista de gestão de frotas
  • Analista de suporte I
  • Assistente administrativo de logística - Prevenção de perdas
  • Auxiliar administrativo de frotas
  • Auxiliar de operador de estoque
  • Auxiliar de produção
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Eletricista automotivo
  • Motorista carreteiro 
  • Operador de estoque
  • Operador de retroescavadeira
  • Serralheiro
  • Técnico em segurança do trabalho

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Vix Logística

Como se candidatar: os candidatos devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 3
  • Técnico em segurança do trabalho (Serra)
  • Assistente administrativo de frotas PL (Serra)
  • Analista de processos e qualidade

Unilider

Como se candidatar: os candidatos devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 4 para Serra
  • Assistente de trade marketing
  • Gerente de vendas - farma 
  • Promotor de vendas
  • Técnica(o) de segurança do trabalho

Farmácia Pague Menos

Como se candidatar: os candidatos devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 10
  • Atendente de farmácia (Cachoeiro de Itapemirim e Vitória)
  • Auxiliar de loja - PCD (Vitória e Vila Velha)
  • Farmacêutico ferista (Vitória e Colatina)

Drogasil

Como se candidatar: os candidatos devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas:  18
  • Farmacêutico (13, para Vila Velha, Vitória e Aracruz)
  • Atendente de loja (4 para Aracruz)
  • Orientador de loja (1 para Vitória)

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