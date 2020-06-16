Com home office, empresas contratam profissional sem olhar o endereço

Home office será mantido em empresas mesmo depois da pandemia do novo coronavírus Crédito: Pinterest

Muitas empresas já anunciaram que vão manter o home office após a pandemia do novo coronavírus. O modelo de trabalho deu tão certo que muitas companhias decidiram manter em seus escritórios apenas funções mais estratégicas. Há ainda a possibilidade de a atividade profissional ser feita remotamente em alguns dias da semana.

Com isso, as novas oportunidades de emprego criadas durante o período de crise, e as que ainda vão surgir, podem ser disputadas e preenchidas por profissionais de qualquer Estado do Brasil e mesmo de outros países. Essa nova ferramenta de trabalho vai ampliar o leque de possibilidades para quem busca uma chance de recolocação.

Ao mesmo tempo em que aumenta as possibilidades, o novo modelo de contratação também amplia a concorrência. Assim, uma empresa de Vitória, por exemplo, poderá contratar um profissional que vive no Mato Grosso, por exemplo. O que vai contar é a qualificação na hora do recrutamento. Depois, no período de experiência, a empresa vai dizer o quão produtivo é esse funcionário e se mantê-lo é algo importante para a companhia.

Duas empresas capixabas estão com oportunidades de emprego abertas esta semana. O Picpay e a ISH Tecnologia estão com 60 e 12 vagas, respectivamente. Os contratados vão trabalhar em casa pelo menos até acabar a crise. Já a XP Investimentos e a Cielo já divulgaram que os funcionários não vão voltar para o trabalho em seus escritórios.

Para as vagas de trabalho remoto, a concorrência vai ser ainda maior, pois haverá candidatos de várias partes do país nessa disputa. O profissional terá que estar muito bem preparado para conquistar uma dessas oportunidades. Nunca se falou tanto em investir em conhecimento e no desenvolvimento de novas habilidades, aponta a diretora de Congresso da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Espírito Santo (ABRH-ES), Alessandra Zanotti.

E para se manter em atividade, o mercado vai exigir cada vez mais profissionais disciplinados e organizados, conforme destaca Alessandra.

A transformação que a crise trouxe vai exigir um profissional mais autogerenciável, ou seja, ele terá que fazer suas tarefas, gerar suas ações e entregas, e ainda organizar o desenvolvimento de suas atividades. Além disso, será preciso ter uma boa estrutura de trabalho, mesmo em casa, com boa conexão de internet, equipamentos apropriados, entre outros, comenta.

CONFIRA ALGUMAS VAGAS ABERTAS

PICPAY

Vagas: 60. Os profissionais vão trabalhar em home office enquanto durar a pandemia. Quando todos estiverem seguros, a ideia é irem para o escritório.

Cargos: os selecionados vão para atuar nas áreas de Engenharia, Dados, Infra-Cloud, Marketing e Operações

Currículo: deve ser cadastrado no site deve ser cadastrado no site picpay.gupy.io

ISH TECNOLOGIA

Vagas: 12, distribuídas por vários cargos. Os profissionais serão contratados para trabalhar em home office, mas devem atuar nos escritórios da empresa após o período de pandemia.

Cargos: analista de suporte, consultor de TI, entre outras.

Currículo: deve ser cadastrados no deve ser cadastrados no site

PSICOESPAÇO

Vaga: Oportunidade para assistente administrativo para atuar em empresa situada na Grande Vitória. O candidato precisa ter o ensino médio completo. A escala de trabalho é de 12/36 horas.

Currículo: deve ser cadastrado no deve ser cadastrado no site

TOTVS

Vagas: A empresa de tecnologia, anunciou a abertura de mais de 100 oportunidades de de emprego voltadas para a área de TI. As oportunidades estão distribuídas por São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia e Santa Catarina. Devido à pandemia, as entrevistas serão feitas virtualmente, assim como a integração e o processo de boas-vindas. De acordo com a empresa, os materiais básicos para o cumprimento das atividades serão enviados para a casa dos novos contratados, como computador e outros itens de escritório.

Cargos: os profissionais vão atuar em projetos estratégicos em diferentes áreas, como telemetria, monitoramento de dados, cloud e iniciativas internas.

Currículo: deve ser cadastrado no deve ser cadastrado no site

ENEXT

Vagas: são 10 oportunidades abertas na empresa que oferece serviços de consultoria para e-commerce e marketing digital. Todo o processo seletivo será feito à distância e o trabalho, em princípio, será em home office. Após o período de quarentena, o local de trabalho será no escritório da empresa, em São Paulo.

Cargos: Analista de conteúdo e redes sociais, analista de desenvolvimento, analista de marketing, desenvolvedor back end, desenvolvedor front end, entre outras.

Currículo: deve ser cadastrados no deve ser cadastrados no site

CLARANET BRASIL

Vagas: 10 para trabalhar na multinacional de tecnologia. A empresa testou o home office durante a pandemia e deve adotar o trabalho remoto para sempre.

Cargos: oportunidades para desenvolvedores, gerente, agile coach e arquiteto de soluções, entre outros.

Currículo: deve ser cadastrado no deve ser cadastrado no site

ALGAR TECH

Vagas: oportunidades abertas para várias áreas dentro da companhia. A empresa deve manter 75% da equipe em home office após o fim da pandemia. As áreas de staff e comercial da multinacional de relacionamento e gestão do ambiente de tecnologia já não vão retornar ao trabalho presencial.

Cargos: analista de gestão de contratos, gerente de projetos, desenvolvedor, analista digital, auditor de TI pleno, entre outros.

Currículo: pode ser cadastrado no pode ser cadastrado no site

SANTANDER

Vagas: o banco de talentos deve preencher 1.500 vagas de emprego. A maioria das oportunidades será no time de tecnologia. Segundo comunicado do banco, a área foi decisiva para adaptar a operação para o home office e disponibilizar produtos e serviços on-line aos clientes.

Cargos: serão selecionados profissionais para atuar em áreas de Tecnologia, Dados, Riscos, Finanças e Jurídico. O banco procura principalmente por arquitetos e desenvolvedores especializados em Web, Mobile, Big Data, Inteligência Artificial e Cloud.

Currículo: pode ser cadastrado no pode ser cadastrado no site

BANCO PAN

Vagas: a oferta é de 60 oportunidades de emprego em diversos times. O processo de seleção será feito 100% online.

Cargos: As oportunidades são nas áreas de cobrança, data protection, finanças e relações com investidores, jurídico, modelagem de crédito, operações, ouvidoria, parcerias e novos negócios, produtos (designer), segurança da informação e tecnologia. A remuneração, de acordo com informações do banco, varia de R$ 3,7 mil a R$ 13 mil.

Currículo: pode ser cadastrado no pode ser cadastrado no site

XP INVESTIMENTOS

Vagas: há oportunidades de emprego em diversas áreas. O banco de investimento já anunciou que vai manter uma política de home office definitiva.

Cargos: vagas nas financeira, tecnologia e administrativa.

Currículo: pode ser cadastrado no : pode ser cadastrado no site

CIELO

Vagas: São 20 chances com vários benefícios como horário flexível e home office, alocados no escritório de Barueri (SP). A empresa não exige formação superior dos candidatos, apenas conhecimento técnico e experiência.

Cargo: Desenvolvedor

Currículo: Os interessados podem acessar as vagas pelo Os interessados podem acessar as vagas pelo site

QUINTOANDAR

Vagas: a startup imobiliária, vai ampliar o home office até o final do ano, mesmo com a flexibilização da quarentena. São 30 vagas.

Cargos: as chances são para as áreas comercial, financeira e legal, produto e tecnologia e growth.

Currículo: pode ser cadastrado no pode ser cadastrado no site

HOTMART

Vagas: são 100 vagas abertas em diversas áreas na empresa de educação on-line. Há chances para o profissional de marketing, administração, atendimento ao cliente e desenvolvimento de negócios.

Cargos: agente de atendimento ao cliente, assistente de novos negócios, coordenador de novos negócios, analista de compras, analista de planejamento financeiro, analista de segurança da informação, entre outras.

Currículo: pode ser cadastrado no pode ser cadastrado no site

LOFT

Vagas: são 66 oportunidades na startup de compra e venda de imóveis residenciais.

Cargos: para área de tecnologia a oferta é de 50 vagas e para outros setores são 16 vagas.