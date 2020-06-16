Com home office, empresas contratam profissional sem olhar o endereço

Muitas empresas já anunciaram que vão manter o home office após a pandemia do novo coronavírus. O modelo de trabalho deu tão certo que muitas companhias decidiram manter em seus escritórios apenas funções mais estratégicas. Há ainda a possibilidade de a atividade profissional ser feita remotamente em alguns dias da semana.
Com isso, as novas oportunidades de emprego criadas durante o período de crise, e as que ainda vão surgir, podem ser disputadas e preenchidas por profissionais de qualquer Estado do Brasil e mesmo de outros países. Essa nova ferramenta de trabalho vai ampliar o leque de possibilidades para quem busca uma chance de recolocação.
Ao mesmo tempo em que aumenta as possibilidades, o novo modelo de contratação também amplia a concorrência. Assim, uma empresa de Vitória, por exemplo, poderá contratar um profissional que vive no Mato Grosso, por exemplo. O que vai contar é a qualificação na hora do recrutamento. Depois, no período de experiência, a empresa vai dizer o quão produtivo é esse funcionário e se mantê-lo é algo importante para a companhia.
Duas empresas capixabas estão com oportunidades de emprego abertas esta semana. O Picpay e a ISH Tecnologia estão com 60 e 12 vagas, respectivamente. Os contratados vão trabalhar em casa pelo menos até acabar a crise. Já a XP Investimentos e a Cielo já divulgaram que os funcionários não vão voltar para o trabalho em seus escritórios.
Para as vagas de trabalho remoto, a concorrência vai ser ainda maior, pois haverá candidatos de várias partes do país nessa disputa. O profissional terá que estar muito bem preparado para conquistar uma dessas oportunidades. Nunca se falou tanto em investir em conhecimento e no desenvolvimento de novas habilidades, aponta a diretora de Congresso da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Espírito Santo (ABRH-ES), Alessandra Zanotti.
E para se manter em atividade, o mercado vai exigir cada vez mais profissionais disciplinados e organizados, conforme destaca Alessandra.
A transformação que a crise trouxe vai exigir um profissional mais autogerenciável, ou seja, ele terá que fazer suas tarefas, gerar suas ações e entregas, e ainda organizar o desenvolvimento de suas atividades. Além disso, será preciso ter uma boa estrutura de trabalho, mesmo em casa, com boa conexão de internet, equipamentos apropriados, entre outros, comenta.
CONFIRA ALGUMAS VAGAS ABERTAS
PICPAY
Vagas: 60. Os profissionais vão trabalhar em home office enquanto durar a pandemia. Quando todos estiverem seguros, a ideia é irem para o escritório.
Cargos: os selecionados vão para atuar nas áreas de Engenharia, Dados, Infra-Cloud, Marketing e Operações
Currículo: deve ser cadastrado no site picpay.gupy.io
ISH TECNOLOGIA
Vagas: 12, distribuídas por vários cargos. Os profissionais serão contratados para trabalhar em home office, mas devem atuar nos escritórios da empresa após o período de pandemia.
Cargos: analista de suporte, consultor de TI, entre outras.
PSICOESPAÇO
Vaga: Oportunidade para assistente administrativo para atuar em empresa situada na Grande Vitória. O candidato precisa ter o ensino médio completo. A escala de trabalho é de 12/36 horas.
TOTVS
Vagas: A empresa de tecnologia, anunciou a abertura de mais de 100 oportunidades de de emprego voltadas para a área de TI. As oportunidades estão distribuídas por São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia e Santa Catarina. Devido à pandemia, as entrevistas serão feitas virtualmente, assim como a integração e o processo de boas-vindas. De acordo com a empresa, os materiais básicos para o cumprimento das atividades serão enviados para a casa dos novos contratados, como computador e outros itens de escritório.
Cargos: os profissionais vão atuar em projetos estratégicos em diferentes áreas, como telemetria, monitoramento de dados, cloud e iniciativas internas.
Currículo: deve ser cadastrado no site.
ENEXT
Vagas: são 10 oportunidades abertas na empresa que oferece serviços de consultoria para e-commerce e marketing digital. Todo o processo seletivo será feito à distância e o trabalho, em princípio, será em home office. Após o período de quarentena, o local de trabalho será no escritório da empresa, em São Paulo.
Cargos: Analista de conteúdo e redes sociais, analista de desenvolvimento, analista de marketing, desenvolvedor back end, desenvolvedor front end, entre outras.
CLARANET BRASIL
Vagas: 10 para trabalhar na multinacional de tecnologia. A empresa testou o home office durante a pandemia e deve adotar o trabalho remoto para sempre.
Cargos: oportunidades para desenvolvedores, gerente, agile coach e arquiteto de soluções, entre outros.
ALGAR TECH
Vagas: oportunidades abertas para várias áreas dentro da companhia. A empresa deve manter 75% da equipe em home office após o fim da pandemia. As áreas de staff e comercial da multinacional de relacionamento e gestão do ambiente de tecnologia já não vão retornar ao trabalho presencial.
Cargos: analista de gestão de contratos, gerente de projetos, desenvolvedor, analista digital, auditor de TI pleno, entre outros.
SANTANDER
Vagas: o banco de talentos deve preencher 1.500 vagas de emprego. A maioria das oportunidades será no time de tecnologia. Segundo comunicado do banco, a área foi decisiva para adaptar a operação para o home office e disponibilizar produtos e serviços on-line aos clientes.
Cargos: serão selecionados profissionais para atuar em áreas de Tecnologia, Dados, Riscos, Finanças e Jurídico. O banco procura principalmente por arquitetos e desenvolvedores especializados em Web, Mobile, Big Data, Inteligência Artificial e Cloud.
BANCO PAN
Vagas: a oferta é de 60 oportunidades de emprego em diversos times. O processo de seleção será feito 100% online.
Cargos: As oportunidades são nas áreas de cobrança, data protection, finanças e relações com investidores, jurídico, modelagem de crédito, operações, ouvidoria, parcerias e novos negócios, produtos (designer), segurança da informação e tecnologia. A remuneração, de acordo com informações do banco, varia de R$ 3,7 mil a R$ 13 mil.
XP INVESTIMENTOS
Vagas: há oportunidades de emprego em diversas áreas. O banco de investimento já anunciou que vai manter uma política de home office definitiva.
Cargos: vagas nas financeira, tecnologia e administrativa.
CIELO
Vagas: São 20 chances com vários benefícios como horário flexível e home office, alocados no escritório de Barueri (SP). A empresa não exige formação superior dos candidatos, apenas conhecimento técnico e experiência.
Cargo: Desenvolvedor
Currículo: Os interessados podem acessar as vagas pelo site
QUINTOANDAR
Vagas: a startup imobiliária, vai ampliar o home office até o final do ano, mesmo com a flexibilização da quarentena. São 30 vagas.
Cargos: as chances são para as áreas comercial, financeira e legal, produto e tecnologia e growth.
HOTMART
Vagas: são 100 vagas abertas em diversas áreas na empresa de educação on-line. Há chances para o profissional de marketing, administração, atendimento ao cliente e desenvolvimento de negócios.
Cargos: agente de atendimento ao cliente, assistente de novos negócios, coordenador de novos negócios, analista de compras, analista de planejamento financeiro, analista de segurança da informação, entre outras.
LOFT
Vagas: são 66 oportunidades na startup de compra e venda de imóveis residenciais.
Cargos: para área de tecnologia a oferta é de 50 vagas e para outros setores são 16 vagas.