Blitz do Emprego na Serra oferece mais de 1.200 vagas

Há postos como acabador de mármore e granito, açougueiro, ajudante de cozinha, assistente de logística de transporte, auxiliar de limpeza, balconista e encanador industrial

A Prefeitura da Serra realiza nesta semana mais uma edição da blitz do emprego. Ao todo, são mais de 1.200 vagas para quem procura trabalho com carteira assinada. Segundo a prefeitura, o projeto tem como objetivo levar as oportunidades para mais perto dos cidadãos serranos.