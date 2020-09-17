Bares e restaurantes retomam atividades e abrem 140 vagas de emprego

Bares e restaurante foram autorizados a reabrir em cidades com risco baixo para Covid-19 e voltaram a contratar Crédito: Divulgação/Caranguejo do Assis

Estão abertas pelo menos 140 vagas em cargos como churrasqueiro, cozinheiro, garçom, recreadora e auxiliar de serviços gerais. Os interessados devem enviar o currículo por e-mail (veja no quadro no final da reportagem).

Foram quase seis meses de casas fechadas, ou com medidas restritivas de funcionamento, em todo o Estado. O presidente do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Espírito Santo (Sindbares), Rodrigo Vervloet, avalia que o período foi difícil para todos os empresários, provocando até o fechamento definitivo de alguns estabelecimentos.

A estimativa é de que 4 mil empresários não consigam abrir suas portas novamente, fechando cerca de 20 mil postos de trabalho.

Foi um período muito difícil para os empresários do setor. Foram meses de portas fechadas e muitos não vão conseguir voltar às atividades. Estamos tentando nos levantar e mostrar para o cliente que vamos trabalhar todas as medidas de segurança. Sabemos que cada um tem o seu tempo e o consumidor tem o dele. Muitas casas voltaram a demandar pessoal e estão com vagas abertas, comenta Vervloet.

A movimentação, segundo os empresários do setor, está em torno de 50% a 60% do que era registrado antes da pandemia.

O proprietário do Ilha do Caranguejo, Gugu Barbarioli, informou que está com 50 vagas de emprego abertas para as lojas de Vitória e Vila Velha. Durante a pandemia, ele precisou demitir muitos trabalhadores, mas está otimista com a retomada.

A ocupação nos espaços está melhor do que a gente esperava. A cada dia, o medo da doença diminui e os clientes já estão voltando a frequentar os restaurantes. O ser humano é muito sociável e tem a necessidade de confraternizar e de comer fora. A retomada nos animou muito e estamos pensando até em investir em uma nova casa no primeiro semestre do ano que vem, comenta.

Quem também aposta na abertura de novas casas é o proprietário do restaurante Aloha, Gabriel Martins. No início do mês, ele inaugurou o segundo restaurante e já faz planos para o ano que vem. Segundo ele, o plano de expansão prevê a abertura de mais dois estabelecimentos, além de uma cozinha especial para atender somente o serviço de delivery.

Estamos com 15 vagas de trabalho abertas, e com a ampliação dos negócios devem surgir outras 150 a partir de 2021. A inauguração da nova unidade foi adiada por conta da pandemia. Tínhamos mais de 70 pessoas treinadas para começar a trabalhar, mas que foram dispensadas porque o movimento caiu 95% do dia para noite. Agora, trabalhamos com um movimento atípico e com fila de espera nos dois restaurantes e planejamos ampliar o nosso negócio, resume.

O sócio-proprietário do Caranguejo do Assis, Dyonatan Giovanelli, também está otimista com a retomada do mercado. O restaurante dele tem 30 oportunidades de emprego abertas.

Iniciaremos o processo seletivo neste mês para contratação de diversos cargos. Nos preparamos muito para este momento, inclusive realizando uma grande reforma em toda a área do restaurante. Com a aproximação da alta temporada, este é um momento decisivo de retomada para os estabelecimentos comerciais, e as contratações são uma forma de nos prepararmos para o aumento da demanda e melhor atender nossos clientes num restaurante de cara nova, afirma.

Há oportunidades de trabalho abertas ainda no Coco Bambu Vila Velha. São cerca de 30 vagas. O proprietário Fernando Granjeiro informa que a possibilidade de abrir o local também para o jantar vai ajudar a recuperar o movimento.

O fechamento das atividades pegou todo mundo de surpresa. A retomada tem sido lenta e o público voltou a frequentar o restaurante. Estamos contratando para receber esses clientes, destaca.

O proprietário do Bar Bacana, Marcelo Bauduin, aproveitou o fechamento para investir em obras em um de seus restaurantes, que volta a funcionar nos próximos dias.

Pensamos que o fechamento não duraria tanto tempo. Estamos com vagas de trabalho para Vitória, Vila Velha e Serra. O impacto da crise foi grande, mas, aos poucos, estamos voltando à normalidade, comenta.

CONFIRA AS VAGAS

ILHA DO CARANGUEJO

Vagas: 50

50 Recreadora (Vitória e Vila Velha)

Garçom (Vitória e Vila Velha)

Cumin (auxiliar de garçom) (Vitória e Vila Velha)

Ajudante de cozinha (Vitória e Vila Velha)

Cozinheiro (Vitória e Vila Velha)

Operador de câmara fria (Vitória)

Sub chef (Vitória)

Cozinheiro (Vitória)

Como se candidatar: Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail [email protected] e indicar no assunto o nome da vaga.

COMARELLA PIZZA E BURGER

Vagas: 4

4 Chapeiro

Pizzaiolo

Caixa

Garçom

Como e candidatar: Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]

COCO BAMBU VILA VELHA

Vagas: 30

30 Almoxarife

Cozinheiro

Auxiliar de garçom

Garçom

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo por e-mail: os interessados podem enviar o currículo por e-mail: [email protected] . Também é possível entregar o documento no local.

BAR BACANA

Vagas: 14

14 Cozinheira (o) com prática em a la carte (3 para Vila Velha)

Ajudante de cozinha (3 para Vila Velha)

Churrasqueiro (2 para cada uma das unidades: Vitória, Vila Velha e Serra)

Caixa (2 para Vila Velha)

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: : os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]

ALOHA

Vagas: 15

15 Garçom

Gerente

Ajudante de cozinha

Barman

Auxiliar serviços gerais,

Cumin (auxiliar de garçom)

Caixa

Recepcionista

Cozinheiro

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]

CARANGUEJO DO ASSIS

Vagas: 30

30 Garçom

Cumin (auxiliar de garçom)

Cozinheira

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar de cozinha

Recreadora

Sushiman

Caixa

Recepcionista

Auxiliar de almoxarife

Rh de pessoas operacional

Doceira