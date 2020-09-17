Bares e restaurantes retomam atividades e abrem 140 vagas de emprego

O setor de bares e restaurantes foi um dos mais impactados pela pandemia do novo coronavírus, mas já dá sinais de recuperação. Prova disso é que empresários do segmento estão otimistas com a reabertura dos estabelecimentos, autorizada sem restrições de dias e horários desde o dia 7 nas cidades em risco baixo para Covid-19, e até voltaram a abrir novas oportunidades de emprego.
Estão abertas pelo menos 140 vagas em cargos como churrasqueiro, cozinheiro, garçom, recreadora e auxiliar de serviços gerais. Os interessados devem enviar o currículo por e-mail (veja no quadro no final da reportagem).
Foram quase seis meses de casas fechadas, ou com medidas restritivas de funcionamento, em todo o Estado. O presidente do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Espírito Santo (Sindbares), Rodrigo Vervloet, avalia que o período foi difícil para todos os empresários, provocando até o fechamento definitivo de alguns estabelecimentos.
A estimativa é de que 4 mil empresários não consigam abrir suas portas novamente, fechando cerca de 20 mil postos de trabalho.
Foi um período muito difícil para os empresários do setor. Foram meses de portas fechadas e muitos não vão conseguir voltar às atividades. Estamos tentando nos levantar e mostrar para o cliente que vamos trabalhar todas as medidas de segurança. Sabemos que cada um tem o seu tempo e o consumidor tem o dele. Muitas casas voltaram a demandar pessoal e estão com vagas abertas, comenta Vervloet.
A movimentação, segundo os empresários do setor, está em torno de 50% a 60% do que era registrado antes da pandemia.
O proprietário do Ilha do Caranguejo, Gugu Barbarioli, informou que está com 50 vagas de emprego abertas para as lojas de Vitória e Vila Velha. Durante a pandemia, ele precisou demitir muitos trabalhadores, mas está otimista com a retomada.
A ocupação nos espaços está melhor do que a gente esperava. A cada dia, o medo da doença diminui e os clientes já estão voltando a frequentar os restaurantes. O ser humano é muito sociável e tem a necessidade de confraternizar e de comer fora. A retomada nos animou muito e estamos pensando até em investir em uma nova casa no primeiro semestre do ano que vem, comenta.
Quem também aposta na abertura de novas casas é o proprietário do restaurante Aloha, Gabriel Martins. No início do mês, ele inaugurou o segundo restaurante e já faz planos para o ano que vem. Segundo ele, o plano de expansão prevê a abertura de mais dois estabelecimentos, além de uma cozinha especial para atender somente o serviço de delivery.
Estamos com 15 vagas de trabalho abertas, e com a ampliação dos negócios devem surgir outras 150 a partir de 2021. A inauguração da nova unidade foi adiada por conta da pandemia. Tínhamos mais de 70 pessoas treinadas para começar a trabalhar, mas que foram dispensadas porque o movimento caiu 95% do dia para noite. Agora, trabalhamos com um movimento atípico e com fila de espera nos dois restaurantes e planejamos ampliar o nosso negócio, resume.
O sócio-proprietário do Caranguejo do Assis, Dyonatan Giovanelli, também está otimista com a retomada do mercado. O restaurante dele tem 30 oportunidades de emprego abertas.
Iniciaremos o processo seletivo neste mês para contratação de diversos cargos. Nos preparamos muito para este momento, inclusive realizando uma grande reforma em toda a área do restaurante. Com a aproximação da alta temporada, este é um momento decisivo de retomada para os estabelecimentos comerciais, e as contratações são uma forma de nos prepararmos para o aumento da demanda e melhor atender nossos clientes num restaurante de cara nova, afirma.
Há oportunidades de trabalho abertas ainda no Coco Bambu Vila Velha. São cerca de 30 vagas. O proprietário Fernando Granjeiro informa que a possibilidade de abrir o local também para o jantar vai ajudar a recuperar o movimento.
O fechamento das atividades pegou todo mundo de surpresa. A retomada tem sido lenta e o público voltou a frequentar o restaurante. Estamos contratando para receber esses clientes, destaca.
O proprietário do Bar Bacana, Marcelo Bauduin, aproveitou o fechamento para investir em obras em um de seus restaurantes, que volta a funcionar nos próximos dias.
Pensamos que o fechamento não duraria tanto tempo. Estamos com vagas de trabalho para Vitória, Vila Velha e Serra. O impacto da crise foi grande, mas, aos poucos, estamos voltando à normalidade, comenta.
CONFIRA AS VAGAS
ILHA DO CARANGUEJO
- Vagas: 50
- Recreadora (Vitória e Vila Velha)
- Garçom (Vitória e Vila Velha)
- Cumin (auxiliar de garçom) (Vitória e Vila Velha)
- Ajudante de cozinha (Vitória e Vila Velha)
- Cozinheiro (Vitória e Vila Velha)
- Operador de câmara fria (Vitória)
- Sub chef (Vitória)
- Cozinheiro (Vitória)
Como se candidatar: Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail [email protected] e indicar no assunto o nome da vaga.
COMARELLA PIZZA E BURGER
- Vagas: 4
- Chapeiro
- Pizzaiolo
- Caixa
- Garçom
Como e candidatar: Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
COCO BAMBU VILA VELHA
- Vagas: 30
- Almoxarife
- Cozinheiro
- Auxiliar de garçom
- Garçom
Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo por e-mail: [email protected]. Também é possível entregar o documento no local.
BAR BACANA
- Vagas: 14
- Cozinheira (o) com prática em a la carte (3 para Vila Velha)
- Ajudante de cozinha (3 para Vila Velha)
- Churrasqueiro (2 para cada uma das unidades: Vitória, Vila Velha e Serra)
- Caixa (2 para Vila Velha)
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]
ALOHA
- Vagas: 15
- Garçom
- Gerente
- Ajudante de cozinha
- Barman
- Auxiliar serviços gerais,
- Cumin (auxiliar de garçom)
- Caixa
- Recepcionista
- Cozinheiro
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected].
CARANGUEJO DO ASSIS
- Vagas: 30
- Garçom
- Cumin (auxiliar de garçom)
- Cozinheira
- Auxiliar de serviços gerais
- Auxiliar de cozinha
- Recreadora
- Sushiman
- Caixa
- Recepcionista
- Auxiliar de almoxarife
- Rh de pessoas operacional
- Doceira
Como se candidatar: Os interessados podem mandar currículo para: [email protected].