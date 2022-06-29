Bandes abre vagas de estágio com bolsa de R$ 1,5 mil

Bandes vai selecionar novos estagiários por meio de processo seletivo Crédito: Governo do ES | Divulgação

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo ( Bandes ) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de nível superior. A bolsa-auxílio é de R $1.571,42 e os selecionados recebem ainda auxílio-transporte de R$ 150.

A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva. As vagas são para alunos dos seguintes cursos:

Administração

Ciências Contábeis

Economia

Direito

Engenharia Civil

Informática Superior

Jornalismo

Publicidade e Propaganda.

Os candidatos devem estar regularmente matriculados e com frequência efetiva em uma universidade ou faculdade, ter idade mínima de 16 anos até a data da sua aceitação e possuir coeficiente igual ou superior a 6.

[email protected]. Quem não tiver acesso à internet ou estiver com dificuldades pode entrar em contato com o IEL por meio do e-mail: iel-

Os candidatos farão prova on-line, dinâmica de grupo e entrevista.

CONFIRA OS REQUISITOS

Administração

Matriculado, obrigatoriamente, do 3º ao 5º período, no segundo semestre de 2022, e ter Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 6,0.

Ciências Contábeis

Matriculado, obrigatoriamente, do 3º ao 5º período, no segundo semestre de 2022, e ter Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 6,0.

Direito

Matriculado, obrigatoriamente, no 8º período, no segundo semestre de 2022, ter Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 6,0.

Economia

Matriculado, obrigatoriamente, no 5º e 6º período, no segundo semestre de 2022, e ter Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 6,0. e atender aos seguintes critérios: conhecimento em Mercado de Capitais, Private Equity e Ventury Capital.

Engenharia Civil

Matriculado, obrigatoriamente, no 7º período, no segundo semestre de 2022, e ter Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 6,0 e atender os seguintes critérios: conhecimentos em Projeto Arquitetônico, Planilha Orçamentária de Obra, Cronograma Físico-Financeiro de Obra, Avaliação de Propostas de Preços de Equipamentos e demais investimentos e Comprovação Financeira de Itens Realizados.

Informática Superior (Bacharelado em Análise de Sistemas, Bacharelado em Sistema de Informação, Ciência da Computação ou Engenharia da Computação)

Matriculado, obrigatoriamente, do 3º ao 5º período, no segundo semestre de 2022, ter Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 6,0 e atender aos seguintes critérios: conhecimentos em redes, pacote office completo e inglês básico.

Jornalismo

Matriculado, obrigatoriamente, do 3º ao 5º período, no segundo semestre de 2022, ter Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 6,0 e atender aos seguintes critérios: ter participado de disciplinas relacionadas às técnicas de produção de textos jornalísticos, fotojornalismo, gestão e produção de conteúdo de mídias sociais e assessoria de imprensa. Também é desejável o conhecimento de softwares de edição de vídeo e editoração gráfica como Adobe Corel Draw, Adobe Photoshop e/ou Adobe Ilustrator.

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