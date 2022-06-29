Bandes abre vagas de estágio com bolsa de R$ 1,5 mil

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de nível superior. A bolsa-auxílio é de R $1.571,42 e os selecionados recebem ainda auxílio-transporte de R$ 150.
A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva. As vagas são para alunos dos seguintes cursos:
- Administração
- Ciências Contábeis
- Economia
- Direito
- Engenharia Civil
- Informática Superior
- Jornalismo
- Publicidade e Propaganda.
Os candidatos devem estar regularmente matriculados e com frequência efetiva em uma universidade ou faculdade, ter idade mínima de 16 anos até a data da sua aceitação e possuir coeficiente igual ou superior a 6.
As inscrições podem ser feitas até 13 de julho, no site do Instituto Euvaldo Lodi (IEL).
Quem não tiver acesso à internet ou estiver com dificuldades pode entrar em contato com o IEL por meio do e-mail: iel-[email protected].
Os candidatos farão prova on-line, dinâmica de grupo e entrevista.
CONFIRA OS REQUISITOS
Administração
Matriculado, obrigatoriamente, do 3º ao 5º período, no segundo semestre de 2022, e ter Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 6,0.
Ciências Contábeis
Matriculado, obrigatoriamente, do 3º ao 5º período, no segundo semestre de 2022, e ter Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 6,0.
Direito
Matriculado, obrigatoriamente, no 8º período, no segundo semestre de 2022, ter Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 6,0.
Economia
Matriculado, obrigatoriamente, no 5º e 6º período, no segundo semestre de 2022, e ter Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 6,0. e atender aos seguintes critérios: conhecimento em Mercado de Capitais, Private Equity e Ventury Capital.
Engenharia Civil
Matriculado, obrigatoriamente, no 7º período, no segundo semestre de 2022, e ter Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 6,0 e atender os seguintes critérios: conhecimentos em Projeto Arquitetônico, Planilha Orçamentária de Obra, Cronograma Físico-Financeiro de Obra, Avaliação de Propostas de Preços de Equipamentos e demais investimentos e Comprovação Financeira de Itens Realizados.
Informática Superior (Bacharelado em Análise de Sistemas, Bacharelado em Sistema de Informação, Ciência da Computação ou Engenharia da Computação)
Matriculado, obrigatoriamente, do 3º ao 5º período, no segundo semestre de 2022, ter Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 6,0 e atender aos seguintes critérios: conhecimentos em redes, pacote office completo e inglês básico.
Jornalismo
Matriculado, obrigatoriamente, do 3º ao 5º período, no segundo semestre de 2022, ter Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 6,0 e atender aos seguintes critérios: ter participado de disciplinas relacionadas às técnicas de produção de textos jornalísticos, fotojornalismo, gestão e produção de conteúdo de mídias sociais e assessoria de imprensa. Também é desejável o conhecimento de softwares de edição de vídeo e editoração gráfica como Adobe Corel Draw, Adobe Photoshop e/ou Adobe Ilustrator.
Publicidade e Propaganda
Matriculado, obrigatoriamente, do 4º ao 6º período, no segundo semestre de 2022, ter Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 6,0 e atender aos seguintes critérios: ter participado de disciplinas relacionadas às técnicas de produção de textos publicitários, redação, design gráfico, fotografia, peças e campanhas de comunicação interna e externa; criação de peças e conteúdo para mídias sociais; editoração gráfica como adobe Corel Draw, Adobe Photoshop e/ou Adobe Ilustrator; Adobe Premiére; edição de vídeo.